La fin de carrière commence à se dessiner pour Stephen Curry. Prolongé pour 116 millions de dollars sur deux ans, courant septembre, le meneur sait que ce contrat pourrait bien être le dernier de son aventure en NBA. Mais la perspective de jouer au-delà de la saison 2028/29, sa vingtième dans la ligue, ne lui déplaît pas non plus.

« Je suis parti du principe que ce serait probablement l’un des derniers contrats que je signerais, voire le dernier. Et je n’ai pas peur de le dire », confie-t-il à ESPN. « Mais peut-être que je me surprendrai moi-même et que j’aurai une envie de continuer… »

Désireux de poursuivre avec les Warriors le plus longtemps possible, Stephen Curry n’est pas fermé à l’idée de voir son rôle évoluer, et même diminuer, au fil des années. À condition que cela serve les ambitions de son équipe.

« Ça ne tuerait pas mon ego », assure-t-il. « Je veux gagner. Quoi que ça implique, on doit prendre des décisions en fonction de la réalité et de ce qui se présente face à nous. »

Toujours déterminé à remporter une cinquième bague, Stephen Curry est bien évidemment conscient d’être un privilégié à bientôt 39 ans. Même si les blessures lui rappellent de plus en plus les limites de son corps.

Les blessures, « la mortalité du basketteur »

« Je mesure à quel point j’ai de la chance d’avoir encore la capacité de me convaincre que je peux être le meilleur joueur d’une équipe qui vise le titre », explique le double MVP, avant de souligner l’importance de sa santé. « Mais si nous voulons être un minimum dangereux en fin de saison, il faut que je sois présent sur le terrain. »

Actuellement éloigné des parquets en raison d’une déchirure au niveau des abdominaux, après avoir longtemps été handicapé par son genou, Stephen Curry doit apprendre à composer avec un corps qui exige plus de précautions.

« C’est dur, parce que ça fait partie de votre mortalité. La mortalité du basketteur », reconnaît-il, lucide.

Mais plus que tout, Stephen Curry souhaite profiter pleinement de cette dernière partie de sa carrière. Quitte à se ménager davantage pour rester compétitif et, surtout, choisir lui-même le moment de s’arrêter.

« Je veux savourer ce qui se passe actuellement, parce que je n’ai pas envie de faire simplement acte de présence. Sinon… Le temps file », conclut le futur Hall of Famer.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GSW 80 36.2 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GSW 74 33.6 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GSW 26 28.1 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GSW 78 38.2 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GSW 78 36.5 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GSW 80 32.7 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GSW 79 34.2 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GSW 79 33.4 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GSW 51 32.0 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GSW 69 33.8 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GSW 5 27.9 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GSW 63 34.2 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GSW 64 34.5 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GSW 56 34.7 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GSW 74 32.7 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GSW 70 32.2 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GSW 43 30.9 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6 2026-27 GSW 10 26.3 50.0 45.7 98.7 0.3 3.4 3.7 3.9 1.3 0.9 1.7 0.1 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.