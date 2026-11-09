Stephen Curry, le temps n’a pas de prise sur son adresse

À 38 ans, Stephen Curry continue de défier le temps. Samedi, lors de la victoire des Warriors face au Magic (126-119, après prolongation), le meneur a inscrit 41 points, dont 17 dans les sept dernières minutes de la rencontre. Un nouveau coup de chaud qui lui permet surtout de s’emparer d’un record NBA.

Avec désormais 16 matches à 40 points ou plus depuis son 35e anniversaire, Stephen Curry dépasse LeBron James (15) et Michael Jordan (12) dans l’histoire de la ligue !

« C’est un record un peu particulier, mais je suis vraiment fier du travail accompli, surtout avec les blessures que j’ai traversées », a réagi le meneur. « Le simple fait de pouvoir encore atteindre un tel niveau, ça vous nourrit. Surtout quand cela permet de gagner, comme ce soir, où nous avions besoin de tous ces points. »

Une longévité encore plus impressionnante à la vue des chiffres. Avec 77 matchs à 40 points en carrière, Stephen Curry rejoint Oscar Robertson à la huitième place de l’histoire. Mais contrairement à la plupart des légendes qui le devancent, le « Chef » empile les cartons à un âge où les performances individuelles déclinent généralement.

Le travail derrière la longévité

Comment expliquer une telle résistance au temps ? Pour Steve Kerr, la réponse tient autant aux qualités naturelles de son meneur qu’à son investissement quotidien.

« Son éthique de travail et ses bons gènes », a résumé son entraîneur. « Il a la chance d’avoir un corps qui a tenu le coup. Mais il a aussi mérité cela grâce à sa musculation, sa préparation physique et sa condition physique. »

Un travail de l’ombre que Stephen Curry évoquait justement en octobre, auprès de Stephen A. Smith.

« C’est tout ce travail en coulisses, moins glamour, mais qui reste amusant pour moi, qui permet de durer aussi longtemps », expliquait-il, avant de rappeler que la préparation estivale était devenue la période la plus exigeante.

Car si Stephen Curry doit désormais gérer son corps avec davantage de précautions, sa passion reste intacte.

« Quand je suis sur le terrain, je me laisse encore emporter par le plaisir de jouer. C’est toujours l’endroit où je me sens le mieux », confiait-il à The Athletic au printemps.

Et ses adversaires peuvent en témoigner : à 38 ans, le meilleur shooteur de l’histoire ne semble pas décidé à ralentir. Avec déjà deux matches à 40 points cette saison, son record devrait bien continuer à grimper.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GSW 80 36.2 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GSW 74 33.6 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GSW 26 28.1 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GSW 78 38.2 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GSW 78 36.5 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GSW 80 32.7 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GSW 79 34.2 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GSW 79 33.4 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GSW 51 32.0 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GSW 69 33.8 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GSW 5 27.9 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GSW 63 34.2 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GSW 64 34.5 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GSW 56 34.7 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GSW 74 32.7 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GSW 70 32.2 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GSW 43 30.9 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6 2026-27 GSW 8 29.6 49.7 44.7 98.5 0.4 3.6 4.0 4.6 1.6 1.1 1.9 0.1 31.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.