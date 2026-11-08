Stephen Curry (41 points) a le dernier mot face au Magic !

Face à une équipe d’Orlando ravagée par les blessures, les Warriors ont tout de suite annoncé la couleur. Avec 11 points du duo Stephen Curry – Yaxel Lendeborg (23 points, 8 rebonds) et cinq passes décisives de Draymond Green (13 passes, 6 rebonds, 2 contres, 2 interceptions) qui les mettent sur orbite (23-9).

Deux tirs primés de Jamal Cain (18 points, 12 rebonds) et plusieurs ballons perdus permettent au Magic de stopper l’hémorragie, mais un 3-points de Brandin Podziemski (15 points, 7 rebonds) garde Golden State à +12 (31-19).

La rigueur des hommes de Steve Kerr se dissipe et Orlando en profite pour revenir dans le coup grâce à trois 3-points consécutifs de Jevon Carter (41-34). Le Magic rate toutefois l’occasion de faire douter les Warriors. Brandon Williams et Yaxel Lendeborg lancent un 7-0 qui renvoie Orlando dans les cordes (48-34). Franz Wagner relance les Floridiens, mais une banderille de Stephen Curry au buzzer permet à Golden State de rejoindre les vestiaires à +16 (57-41).

Pas si vite, dit Orlando !

La physionomie de la rencontre change du tout au tout au retour des vestiaires. L’adresse fuit les Warriors et le Magic inverse complètement la tendance. Dans le sillage des 21 points du duo Anthony Black (18 points, 8 rebonds, 6 passes, 4 interceptions) – Tristan da Silva (19 points, 7 rebonds), Orlando passe un 31-12 à Golden State pour effacer son retard et prendre cinq points d’avance (78-73), refroidissant le Chase Center.

Ce sont Georges Niang (11 points), Brandon Williams et Yaxel Lendeborg qui stoppent l’hémorragie, mais Franz Wagner est bouillant et les deux équipes se rendent coup pour coup jusque dans le money time (98-98). Stephen Curry prend alors ses responsabilités. Il marque douze points de suite, dont deux tirs primés, mais Tristan da Silva, Wendell Carter Jr. (19 points, 11 rebonds) et Franz Wagner lui répondent. À deux secondes du buzzer, Jamal Cain arrache finalement la prolongation sur un rebond offensif (110-110).

Stephen Curry injouable

Les « vieux » Stephen Curry et Draymond Green débutent cette période supplémentaire sur le banc et c’est Charles Bassey, déterminant des deux côtés du terrain, qui permet aux Warriors de prendre cinq points d’avance (117-112). Da Silva et Carter Jr. répondent encore de loin pour remettre Orlando devant (118-117).

Mais le « Chef » pointe alors le bout de son nez. Il efface Wendell Carter Jr. d’un dribble et marque avec la faute, puis fait de même face à Wagner avant de terminer avec un « finger roll » soyeux au-dessus de la défense du Magic. De quoi valider une septième victoire consécutive pour Golden State, qui a tout de même eu très chaud !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry, un peu plus dans l’histoire. Pour la deuxième fois en dix matchs, Stephen Curry a dépassé la barre des 40 points. Cette nuit, il est devenu le joueur de plus de 35 ans avec le plus de matchs à 40 points de l’histoire de la NBA (16), devant LeBron James. Il a également franchi la barre des 26 000 points en carrière, rejoignant le cercle très fermé des joueurs ayant compilé au moins 26 000 points, 5 000 rebonds et 6 000 passes. Le double MVP a inscrit 19 de ses 41 points dans le quatrième quart-temps et en prolongation, le tout à 68% de réussite à 38 ans. Impressionnant !

– Comment Orlando a-t-il pu perdre ce match ? Le Magic a tenté 33 tirs de plus que Golden State sans parvenir à s’imposer ! Orlando a inscrit 33 points grâce à ses 24 rebonds offensifs (+31) et 26 points sur les 19 ballons perdus des Warriors (+16). Malheureusement pour le Magic, les Floridiens ont marqué autant de paniers que Golden State (43), mais avec seulement 38% de réussite aux tirs…

– Le Magic a retrouvé du peps. Malgré la défaite et un début de saison à deux victoires pour sept défaites, Sean Sweeney pourra retenir la combativité de ses joueurs. Malgré les absences de Paolo Banchero, Desmond Bane, Jalen Suggs et Jonathan Isaac, le Magic était à deux doigts de renverser les Warriors. Franz Wagner a retrouvé son adresse de loin, Tristan da Silva et Anthony Black ont noirci la feuille de stats, tandis que Jamal Cain a apporté de l’énergie en sortie de banc.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 102 DEN 114 ATL 124 BRO 121 CLE 97 NYK 109 OKC 114 WAS 75 GSW 126 ORL 119 PHO 102 HOU 99 POR 103 SAS 125