Stephen Curry lucide sur les occasions manquées des Warriors

Depuis leur dernier sacre en 2022, les Warriors n’ont plus retrouvé les Finales NBA. Malgré plusieurs tentatives pour renforcer leur effectif, les Californiens ont progressivement perdu leur statut de prétendants au titre. Une situation dont Stephen Curry est parfaitement conscient.

Interrogé par NBC Sports Bay Area sur les critiques visant ses dirigeants, le meneur de 38 ans ne cherche pas à nier les occasions manquées.

« Je ne suis pas idiot. Je sais très bien ce que cela signifie. Après 2022, nous avons eu des occasions de nous améliorer, d’ajouter de nouveaux talents. Certaines choses ont fonctionné, d’autres non », reconnaît-il. « Et on ne sait pas encore comment toute cette aventure va se terminer, avec cette volonté de rester compétitifs. »

Les blessures comme circonstance atténuante ?

Pour autant, le quadruple champion NBA refuse de faire porter toute la responsabilité des échecs récents à son « front office ». Les blessures ont également compromis les ambitions de Golden State.

« Nous savions que nous ne serions pas forcément parmi les favoris pour le titre. Il y a tellement de grandes équipes. Mais quand on regarde ce que nous avons traversé l’an dernier, et l’année précédente en playoffs, je me blesse et nous sommes éliminés prématurément au deuxième tour », rappelle-t-il d’ailleurs.

La saison dernière, son genou droit l’a notamment longtemps éloigné des parquets, tandis que les Warriors ont échoué aux portes des playoffs. Pour la quatrième fois en sept ans…

« Je veux gagner »

« L’an dernier, j’ai manqué une quarantaine de matchs. La disponibilité a été notre principal problème, et malgré cela, nous étions à une seule victoire des playoffs. Qui sait ce qui aurait pu se passer ensuite ? », poursuit-il.

« J’ai eu une carrière et un parcours vraiment incroyables. Je veux gagner. Tout le reste, les discussions autour de nous, n’a pas vraiment d’importance dans la façon dont je juge nos saisons. »

Un discours qui colle avec sa volonté de continuer à Golden State. Tout juste prolongé pour 116 millions de dollars sur deux ans, Stephen Curry a accepté de renoncer à une partie du salaire maximal auquel il pouvait prétendre.

De quoi offrir un peu plus de flexibilité financière aux Warriors pour se renforcer. Car malgré les occasions manquées depuis 2022, le meneur de jeu croit toujours à la possibilité de décrocher une cinquième bague.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.