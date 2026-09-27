Stephen Curry veut pleinement profiter de ses dernières années

La prolongation de Stephen Curry ne signifie pas que le meneur All-Star refuse de penser à la retraite. Quelques heures avant l’annonce de son nouveau contrat de 116 millions de dollars sur deux ans, le quadruple champion NBA a reconnu que la fin de son immense carrière occupait désormais régulièrement son esprit.

Cette perspective ne l’empêche toutefois pas de croire encore aux chances des Warriors. Malgré un effectif vieillissant, Stephen Curry reste convaincu que Golden State peut retrouver les sommets.

« Vous pouvez me poser la question, la poser à Steve Kerr ou à Draymond Green : nous pensons toujours pouvoir être cette équipe », a-t-il assuré sur le « Stephen A. Smith Show ».

Une formule à réinventer

Stephen Curry sait néanmoins que les Warriors ne peuvent plus compter sur les recettes de leurs quatre titres. Les années ont passé et Golden State devra trouver une nouvelle façon de gagner autour de son noyau historique.

« Notre défi consiste désormais à réimaginer ce à quoi cela doit ressembler. Nous avons une équipe de vétérans et nous avons besoin que la santé soit de notre côté », reconnaît-il.

La présence de Curry, Draymond Green et Steve Kerr permet aux Warriors de conserver une culture commune et une confiance forgée au fil des titres. Mais cette expérience ne leur offre aucune garantie.

« On ne peut pas simplement poser le ballon sur le parquet et se dire : “Nous sommes les Warriors, nous allons gagner.” Non. Nous devons accepter le défi et comprendre ce que cette équipe doit faire pour gagner. Tant que Draymond, Steve et moi serons là, nous partagerons tous cette même mentalité. »

La santé constituera évidemment l’une des principales clés de la saison. Limité à 43 matchs lors du dernier exercice en raison de différents problèmes physiques, dont un souci récurrent au genou, Stephen Curry reconnaît que l’enchaînement des rencontres est devenu plus éprouvant qu’au début de sa carrière.

Carpe diem

Sa prolongation éloigne les interrogations concernant son avenir contractuel, mais pas celles concernant la fin de son parcours. Loin de repousser cette pensée, le meneur préfère s’en servir comme d’une source de motivation.

« Je pense tous les jours à la fin du chemin et je crois que c’est une bonne chose. C’est une motivation », dit-il.

Cette conscience du temps qui passe le pousse à profiter davantage de chaque journée, tout en maintenant le niveau de préparation nécessaire pour continuer à évoluer parmi les meilleurs joueurs de la ligue.

« Je ne peux pas traverser une journée sans en tirer tout ce dont j’ai besoin, ni sans éprouver le plus de plaisir et de joie possible lorsque je joue. Les victoires et les défaites comptent évidemment : je suis le joueur le plus compétitif et je veux gagner chaque match. Mais je veux également prendre du plaisir dans ce que je fais. »

Pour Curry, ce plaisir reste indissociable du travail nécessaire pour arriver prêt sur le parquet.

« Je ne peux prendre du plaisir que si je suis préparé pour ce que je dois accomplir sur le terrain. Tout est lié. Si je ne reconnais pas que la fin approche, je pense que je ne pourrai pas apprécier pleinement le présent. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.