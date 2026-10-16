Steve Kerr invite les fans de Stephen Curry à bien choisir leurs billets…

Les inquiétudes s’accumulent pour les fans des Warriors. Après un été particulièrement calme au niveau du recrutement, et une présaison marquée ces derniers jours par le feuilleton autour de la santé de Kristaps Porzingis, ces derniers vont devoir s’habituer à une autre réalité.

Stephen Curry devrait ainsi être ménagé cette saison. À tel point que Steve Kerr a tenu à prévenir les supporters de la franchise : avoir un billet pour un match de Golden State ne garantit pas de voir le Chef sur le parquet…

« Nous avons des supporters qui achètent des billets en espérant voir Steph jouer. Généralement Steph, mais parfois aussi d’autres joueurs », a expliqué le coach. « Les gens s’attendent à voir nos vétérans sur le terrain. Et puis, on se retrouve avec un back-to-back [deux matchs en deux jours] et on décide de ne pas le faire jouer. Je voudrais donc simplement dire aux supporters de bien faire attention au calendrier lorsqu’ils achètent leurs billets, parce que nous n’avons pas seulement Steph, mais aussi plusieurs vétérans dont nous allons devoir gérer le temps de jeu et le repos. C’est la seule façon pour nous de fonctionner. »

« On a choisi de le freiner »

Car oui, à 38 ans, le meilleur shooteur de tous les temps doit désormais composer avec les contraintes physiques liées à l’usure et à l’âge. Malgré quelques coups de chaud, sa saison dernière a ainsi été marquée par une blessure au genou droit, qui l’a notamment forcé à manquer 27 matchs consécutifs.

Au moment d’entamer son 18e exercice en NBA, et après avoir prolongé son contrat de deux ans, sa franchise préfère donc prendre toutes les précautions nécessaires.

« Cette année, nous avons volontairement décidé de faire monter Steph en puissance plus progressivement que ce à quoi il est habitué pendant le camp d’entraînement », a raconté Steve Kerr. « Par le passé, à ce stade de la préparation, il était déjà en excellente condition physique et avait retrouvé son rythme de jeu. Cette année, nous avons choisi de le freiner un peu, en essayant de réduire sa charge de travail, notamment pour préserver son genou. Nous le faisons donc monter en régime plus lentement. Il est parfaitement dans les temps. Tout se déroule exactement comme nous l’avions prévu jusqu’à présent, mais cela signifie qu’au quotidien, il en fait moins. »

L’objectif est de permettre à Stephen Curry de continuer à jouer entre 32 et 34 minutes par rencontre mais cette prudence devrait se traduire par des absences programmées. D’autant que l’effectif compte pas mal de vétérans, à l’image de Draymond Green ou encore Al Horford, eux aussi concernés par ces mesures de précaution.

Pour les Warriors, l’enjeu sera donc de trouver le bon équilibre entre la nécessité de préserver leurs cadres et celle de gagner suffisamment de matchs pour rester dans la course aux playoffs. Un délicat numéro de funambule….