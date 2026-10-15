Kristaps Porzingis répond aux rumeurs sur sa santé

Depuis un an et demi, Kristaps Porzingis fait face à de mystérieux problèmes de santé. Après avoir été confronté au syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP) et à un virus qui s’est attaqué à ses voies respiratoires, il n’a pu jouer que 15 rencontres la saison dernière. Et à l’aube de cette campagne 2026/27, le Letton n’est toujours pas en mesure de reprendre la compétition et n’a pas participé au camp d’entraînement des Warriors…

Le 13 octobre, il a passé de nouveaux examens avec les médecins des Warriors. Sans préciser la nature des problèmes de santé dont souffre actuellement Kristaps Porzingis, la franchise de San Francisco a annoncé que son intérieur ne jouerait pas jusqu’à nouvel ordre, mais qu’il resterait avec l’équipe. Dans la foulée, l’ancien joueur des Wizards est sorti du silence avec un message publié sur X/Twitter.

« Bonjour à tous, je travaille avec des médecins et des experts pour trouver le moyen de revenir en pleine forme aussi vite que possible », commence-t-il. « Mon état s’améliore de jour en jour. Je dois continuer de rester patient et j’espère que je me sentirai de nouveau en pleine forme bientôt. C’est frustrant d’avoir des soucis de santé que vous ne pouvez pas exactement identifier. Cela s’accumule avec toutes les blessures que j’ai eues tout au long de ma carrière, mais nous allons nous en sortir. La santé, c’est la richesse. Merci pour votre soutien. »

Face à cette absence prolongée, plusieurs théories ont émergé et certains internautes ont même avancé que Kristaps Porzingis pourrait être atteint du VIH ou du SIDA. Des spéculations que le principal intéressé a tenu à démentir.

« J’apprécie que les médecins d’Internet essaient de poser un diagnostic et de m’aider, mais je suis entre les meilleures mains. Tout le monde peut être tranquille et je n’ai ni le VIH ni le SIDA », précise Kristaps Porzingis.

Sans annoncer de date de retour, Kristaps Porzingis s’est donc voulu rassurant. Néanmoins, à moins d’une semaine de leur premier match, les Warriors doivent se préparer à débuter la saison sans lui. Une absence de taille pour Steve Kerr, déjà contraint d’envisager de sérieux ajustements dans sa raquette…

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1 2025-26 GS 15 23:44 43.3 31.1 84.4 1.3 4.1 5.3 2.3 2.5 0.6 1.7 1.1 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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