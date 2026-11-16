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Stats & Highlights | Les Hawks reviennent de loin à Milwaukee

Publié le 16/11/2026 à 7:52 Twitter Facebook

NBA – Menés de 22 points, les Hawks ont renversé la situation pour s’imposer face aux Bucks. Plus tard dans la nuit, le Thunder a mis fin à sa mauvaise série en disposant des Kings.

Les HawksEn déplacement à Milwaukee, Atlanta y a connu une soirée bizarre. En effet, les Hawks ont réalisé une entame catastrophique. Très maladroits et dominés dans l’envie en début de match, les Faucons ont compté jusqu’à 22 points de retard en début de deuxième quart-temps.

Moment choisi par ces derniers pour se réveiller et inverser la vapeur. En retrouvant de l’adresse et accélérant le rythme, ils sont même repassés devant juste avant de retourner au vestiaire sur un double pas de Dyson Daniels qui inscrivait alors son tout premier panier du match à quelques secondes du buzzer.

En surfant sur ce momentum positif, Atlanta a ensuite réussi à conserver son avance. Jamais vraiment à l’abri, mais devant pendant toute la deuxième mi-temps, les protégés de Quin Snyder ont profité des 40 points du duo Nickeil Alexander-Walker et CJ McCollum. Onyeka Okongwu a aussi posté un double double (16 points, 11 rebonds), suffisant pour éclipser le joli match de Kasparas Jakucionis (25 points).

Shai Gilgeous-Alexander taille patron !

Après avoir enchaîné trois défaites de suite, il devenait urgent pour OKC de renouer avec le succès. Pour cela, le déplacement à Sacramento était idéal, et cela n’a pas tardé à se confirmer. Malgré une petite frayeur dans le deuxième quart-temps, le Thunder n’a pas tremblé.

Portée une nouvelle fois par le double MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 37 points, Oklahoma City a pris jusqu’à 27 longueurs d’avance. À noter également le superbe double-double du pivot rookie Aday Mara (16 points, 13 rebonds dont 8 offensifs).

Côté Sacramento en revanche, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Évidemment, tous les ballons sont passés par Darius Acuff Jr., qui n’en a pas toujours fait bon usage (9 pertes de balle) malgré ses 25 points. Les Kings devront encore attendre pour décrocher leur deuxième victoire de la saison.

Philadelphie – Indiana
Phoenix – LA Lakers
Utah – San Antonio
LA Clippers – Charlotte
Boston – Dallas
Toronto – New York
Washington – Houston

Milwaukee – Atlanta : 106-113

Milwaukee Bucks / 106TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Kyle Kuzma225/113/61/21562002001413
Brayden Burries293/92/55/626844220-131318
Myles Turner233/61/31/134715001-12814
Tyler Herro202/130/51/123530150-125-2
Jericho Sims102/30/00/011202020-443
Kasparas Jakučionis269/164/103/34155232072529
Gary Trent Jr.307/164/120/102213300-31814
Kel'el Ware242/71/33/43811210135817
Jaime Jaquez Jr.292/72/40/014542250367
Nate Ament162/51/30/002213010-954
A.J. Green60/30/30/00000200030-3
Total37/9618/5414/18173653232411204106
Atlanta Hawks / 113TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
CJ McCollum305/101/39/913420400162025
Nickeil Alexander-Walker327/152/84/514542121192020
Onyeka Okongwu356/123/81/21101102221181621
Jalen Johnson345/130/24/8291154040101414
Dyson Daniels264/90/11/24610542305917
Corey Kispert154/83/63/312311100-61415
Aaron Wiggins233/71/50/003331140-576
RayJ Dennis92/61/31/101133000666
Zuby Ejiofor121/31/11/221302100-1145
Luguentz Dort181/40/31/222401020-1731
Total38/8712/4025/34144155232012172113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI131
IND124
PHO123
LAL131
LAC113
CHA105
UTH102
SAS110
BOS131
DAL94
TOR108
NYK112
WAS119
HOU147
MIL106
ATL113
SAC103
OKC125

Sacramento – Oklahoma City : 103-125

Sacramento Kings / 103TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Darius Acuff Jr.3210/253/103/400061090-24267
Malik Monk286/131/71/1011100120-151417
Domantas Sabonis293/60/25/62111334010-101122
Dylan Cardwell195/60/10/324623000-221014
Keegan Murray212/92/50/001100011-2260
Daeqwon Plowden234/63/52/203312120-91314
Leaky Black294/64/50/036926421-71224
Emanuel Sharp213/91/52/200025220-695
Mason Plumlee50/00/02/200001021021
Alex Karaban290/30/30/032512100504
Total37/8314/4315/2010283827249213103
Oklahoma City Thunder / 125TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Shai Gilgeous-Alexander2913/204/57/711221000213734
Ajay Mitchell276/141/41/112353210161415
Jared McCain303/121/85/6011102109125
Kenrich Williams184/52/30/001121200191014
Isaiah Hartenstein181/10/01/2110112101012314
Aday Mara258/110/00/085133404081625
Alex Caruso183/61/34/402231431211115
Nique Clifford233/40/13/4033031004911
Nikola Topic134/60/10/000003020-1284
Micah Peavy131/61/42/412311101-154
Bennett Stirtz170/30/20/0011222001202
Brooks Barnhizer30/00/00/000000100101
Total46/8810/3123/28122840212015122125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI131
IND124
PHO123
LAL131
LAC113
CHA105
UTH102
SAS110
BOS131
DAL94
TOR108
NYK112
WAS119
HOU147
MIL106
ATL113
SAC103
OKC125

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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