Stats & Highlights | Les Hawks reviennent de loin à Milwaukee

En déplacement à Milwaukee, Atlanta y a connu une soirée bizarre. En effet, les Hawks ont réalisé une entame catastrophique. Très maladroits et dominés dans l’envie en début de match, les Faucons ont compté jusqu’à 22 points de retard en début de deuxième quart-temps.

Moment choisi par ces derniers pour se réveiller et inverser la vapeur. En retrouvant de l’adresse et accélérant le rythme, ils sont même repassés devant juste avant de retourner au vestiaire sur un double pas de Dyson Daniels qui inscrivait alors son tout premier panier du match à quelques secondes du buzzer.

En surfant sur ce momentum positif, Atlanta a ensuite réussi à conserver son avance. Jamais vraiment à l’abri, mais devant pendant toute la deuxième mi-temps, les protégés de Quin Snyder ont profité des 40 points du duo Nickeil Alexander-Walker et CJ McCollum. Onyeka Okongwu a aussi posté un double double (16 points, 11 rebonds), suffisant pour éclipser le joli match de Kasparas Jakucionis (25 points).

Shai Gilgeous-Alexander taille patron !

Après avoir enchaîné trois défaites de suite, il devenait urgent pour OKC de renouer avec le succès. Pour cela, le déplacement à Sacramento était idéal, et cela n’a pas tardé à se confirmer. Malgré une petite frayeur dans le deuxième quart-temps, le Thunder n’a pas tremblé.

Portée une nouvelle fois par le double MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 37 points, Oklahoma City a pris jusqu’à 27 longueurs d’avance. À noter également le superbe double-double du pivot rookie Aday Mara (16 points, 13 rebonds dont 8 offensifs).

Côté Sacramento en revanche, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Évidemment, tous les ballons sont passés par Darius Acuff Jr., qui n’en a pas toujours fait bon usage (9 pertes de balle) malgré ses 25 points. Les Kings devront encore attendre pour décrocher leur deuxième victoire de la saison.

Milwaukee – Atlanta : 106-113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 131 IND 124 PHO 123 LAL 131 LAC 113 CHA 105 UTH 102 SAS 110 BOS 131 DAL 94 TOR 108 NYK 112 WAS 119 HOU 147 MIL 106 ATL 113 SAC 103 OKC 125

Sacramento – Oklahoma City : 103-125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 131 IND 124 PHO 123 LAL 131 LAC 113 CHA 105 UTH 102 SAS 110 BOS 131 DAL 94 TOR 108 NYK 112 WAS 119 HOU 147 MIL 106 ATL 113 SAC 103 OKC 125