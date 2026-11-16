Luka Doncic (43 points) et les Lakers font le grand huit à Phoenix

Spécialiste des premiers quarts-temps, Luka Doncic fait encore parler la poudre avec 20 points d’entrée de jeu et des tirs plus compliqués les uns que les autres. Derrière leur génie slovène, les Lakers s’envolent au score et prennent une vingtaine d’unités d’avance. Mais les Suns, avec l’agressivité de Devin Booker pour répondre à « Luka Magic », commencent à grignoter leur retard au fil des minutes (33-24).

Actifs en défense autour de Matisse Thybulle ou Jake LaRavia, les joueurs de Los Angeles ne souffrent pas du repos de Luka Doncic. Bien au contraire : ils remettent un coup d’accélérateur cinglant, qui porte une fois de plus l’écart autour de la vingtaine. Et quand ce n’est pas Collin Sexton ou Walker Kessler pour faire mal, c’est Doncic qui revient pour punir Phoenix. Mais Jordan Goodwin, toujours très intense, est présent pour limiter la casse au tableau d’affichage (64-54).

Comme en première mi-temps, les Lakers attaquent fort dès le retour des vestiaires et l’écart se remet à enfler dangereusement. D’autant que, cette fois, il n’y a pas de relâchement au fil des minutes et, forcément, après être grimpé au-delà de la trentaine, il se stabilise autour de la vingtaine. Luka Doncic continue son récital, les « role players » sont parfaits à ses côtés pour profiter de tout ce qu’il génère avec son attraction, et les Suns ne répondent plus (104-80).

Étonnamment, c’est avec son banc que Phoenix se relance durablement. Collin Gillespie, Jordan Goodwin, Luke Kennard et le jeune Koa Peat font la totale à Los Angeles : rien ne va plus dans la maison angeleno. L’écart fond jusqu’à deux petites possessions grâce à Gillespie, sauf que Luka Doncic remet un coup de collier. Et c’est finalement un gros 3-points avec la planche de Quentin Grimes, son lieutenant du jour en l’absence d’Austin Reaves blessé, qui tue tout suspense dans la dernière minute (131-123).

À RETENIR

– Luka Doncic ne s’arrête plus. Depuis dix matchs, le Slovène tourne à 41,7 points, 7,9 passes, 7,2 rebonds et 2 interceptions de moyenne, avec des pourcentages de réussite de 50% au shoot (41% à 3-points) et 86% aux lancers-francs. Cette nuit, il a encore réduit en miettes une défense, celle des Suns en l’occurrence, avec une facilité déconcertante et une insolence qui en ferait rager plus d’un. Son premier quart-temps à 20 points est d’ailleurs une pure merveille, alors qu’on le pensait diminué par sa cheville qui avait tourné à Milwaukee, mercredi.

– Los Angeles est intraitable. Même sans Austin Reaves, le collectif californien est redoutable et le danger vient de partout. Car derrière Luka Doncic, ce sont Quentin Grimes, Walker Kessler, Collin Sexton, Matisse Thybulle ou encore Jake LaRavia qui ont tous apporté quelque chose de positif à un moment donné, en attaque ou en défense. On peut logiquement se demander dans quelle mesure le stage des Lakers en Slovénie a un impact sur leurs résultats actuellement, mais ce qui est sûr en revanche, c’est que tout ce groupe angeleno avance dans la même direction et est prêt à se sacrifier pour son « franchise player ».

– Jordan Ott a envoyé un message à ses titulaires. Lâché par ses titulaires, auteurs d’une prestation exécrable dans l’effort, le coach des Suns n’a pas hésité à se passer d’eux sur l’intégralité du quatrième quart-temps. À -24, la franchise de l’Arizona s’est d’ailleurs réveillée avec ses remplaçants, et notamment Collin Gillespie, Jordan Goodwin, Luke Kennard et le rookie Koa Peat. Ils ont relancé Phoenix jusqu’à lui permettre de revenir à -5 mais Devin Booker, Dillon Brooks, Jalen Green, Miles Bridges et Oso Ighodaro n’ont jamais été rappelés pour autant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 131 IND 124 PHO 123 LAL 131 LAC 113 CHA 105 UTH 102 SAS 110 BOS 131 DAL 94 TOR 108 NYK 112 WAS 119 HOU 147 MIL 106 ATL 113 SAC 103 OKC 125