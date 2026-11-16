Darius Garland et ses lieutenants repoussent les Hornets à l’usure

En ces temps difficiles, chaque victoire est bonne à prendre pour les Clippers, qui n’ont donc pas boudé leur succès décroché dimanche face aux Hornets, même dans la douleur. Aux côtés de Darius Garland (27 points, 7 passes décisives) cinq joueurs à 12 points et plus ont apporté leur pierre à l’édifice, de Derrick Jones Jr à Keaton Wagler en passant par Gradey Dick, Max Strus et Isaiah Jackson. De leur côté, les Hornets ont été trop irréguliers pour espérer faire un coup, en plus d’avoir perdu Charles Lee en troisième quart-temps, expulsé après une deuxième faute technique.

Malgré leur bon départ (12-4), les Clippers ont rapidement été mis au défi par des Hornets amoindris et obligés de s’en remettre à Christian Anderson et Sion James à 3-points pour accompagner Grayson Allen et rester au contact (22-21). A l’arrivée, Charlotte a fait mieux que résister, s»appuyant cette fois sur l’adresse extérieure de Grant Williams, Brandon Miller et Naz Reid par deux fois pour repasser en tête (39-40). Les deux équipes ont fait jeu égal jusqu’à la pause, conclue par deux lancers et un alley-oop claqué par Moussa Diabaté (51-52).

Une déferlante autour de Darius Garland

Les Hornets ont cru en leurs chances lorsque Coby White est sorti de sa torpeur en passant 16 points en moins de six minutes pour passer à +13 au score (57-70) ! Mais la dynamique s’est rapidement inversée, entre les deux paniers à 3-points de Derrick Jones (66-73), la brève sortie d’un Grayson Allen saignant du nez, puis l’expulsion de Charles Lee pour deux fautes techniques. Dans la foulée, entre le 3-points de Keaton Wagler, le coup de chaud de Darius Garland et Isaiah Jackson puis le 3-points de Max Strus, Los Angeles était de retour en tête au score (82-80) !

Les derniers efforts de Coby White pour permettre à Charlotte de rester dans le coup n’ont pas tenu au delà des premières minutes du quatrième quart-temps (90-90). Car les Hornets ont ensuite été balayés par un terrible 18-2, initié par un 10-0 marqué par les 3-points de Max Strus et Brook Lopez. Toujours de loin, Gradey Dick et Darius Garland ont fermé la boutique pour porter la marque à 108-92. Un dernier 3-points de Gradey Dick et un dunk magistral de Kobe Sanders a fini par faire plier Charlotte pour de bon, laissant ainsi les Clippers savourer leur quatrième succès de la saison (113-105).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La patience des Clippers. Même en difficulté, les Clippers n’ont pas cédé à la panique et ont continué de croire en leurs qualités. La patience de troupes de Tyronn Lue a ainsi été récompensé par ce 18-2 qui a mis fin au suspense, grâce à une défense plus agressive et de l’adresse extérieure en attaque. Un petite aperçu de ce dont cette équipe est capable dans cette configuration, en attendant de jours meilleurs, avec Bradley Beal et Brandon Ingram en pleine possession de leurs moyens.

Du talent et de l’alternance. Avec la victoire, L.A. pourra se satisfaire d’avoir gagné grâce à la diversité de ses armes derrière un Darius Garland en mode patron. Keaton Wagler et Gradey Dick (12 points chacun) ont fait le plus grand bien au même titre que Max Strus avec ses 14 points à 4/5 de loin et 4 passes décisives, tout comme Derrick Jones Jr et Isaiah Jackson (13 points chacun), qui ont également apporté à des moments importants du match.

K.O. technique pour les Hornets. Avant ce 18-2 dévastateur, Charlotte a été contraint de poser un premier genou à terre lors d’une succession d’événements malheureuse survenue dans le troisième quart-temps. Il y a d’abord eu ce choc au visage entre Isaiah Jackson et Grayson Allen. Ce dernier s’en est tiré avec un saignement du nez… une faute offensive, et une faute technique pour protestation ! Peu après, c’est Charles Lee qui a été sanctionné d’une deuxième faute technique synonyme d’expulsion pour un commentaire à un arbitre juste après un temps mort. Des petits coups de pouce pour les Clippers qui ont ensuite pris le contrôle du match pour ne plus le lâcher.

Coby gonna Coby. Brandon Miller et Naz Reid maladroits (1/10 et 7/20 au tir), Charlotte espérait pouvoir s’en remettre au talent offensif de Coby White pour soutenir la comparaison avec les Clippers. Problème, le meneur affichait 0 point à 0/5 au tir à la pause. En un claquement de doigts, le meneur a alors pris feu en alignant quatre lancers, un 3-points depuis le corner, un panier en contre-attaque après une interception puis un 2+1 pour porter la marque à 70-57. En moins de six minutes, Coby White a ainsi passé 16 points ! Mais comme une équipe ne se résume pas à un seul homme, son festival de soliste a pris fin en début de quatrième quart-temps, lorsque les Clippers ont passé la vitesse supérieure.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 131 IND 124 PHO 123 LAL 131 LAC 113 CHA 105 UTH 102 SAS 110 BOS 131 DAL 94 TOR 108 NYK 112 WAS 119 HOU 147 MIL 106 ATL 113 SAC 103 OKC 125