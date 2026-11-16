Dylan Harper renverse le Jazz dans le « money time »

Privés de De’Aaron Fox, les Spurs ont longtemps souffert à Salt Lake City. Mais ils peuvent décidément compter sur toutes les composantes de leur jeune noyau. Après les récentes démonstrations de Victor Wembanyama, c’est Dylan Harper qui a pris les commandes avec 31 points et 9 rebonds.

Le sophomore a notamment inscrit 16 des 24 derniers points des Texans pour permettre à San Antonio de sortir du piège du Jazz.

Mo Bamba prend feu

Avant cela, Mo Bamba avait pourtant donné le ton avec quatre tirs primés sans échec en première mi-temps. Utah inscrit sept de ses dix premières tentatives extérieures et prend dix longueurs d’avance dans le premier quart-temps (33-23).

Jordan McLaughlin alimente toutefois un 8-0 qui permet à San Antonio de revenir à 33-31 après douze minutes. Victor Wembanyama se charge ensuite de maintenir les Spurs au contact, notamment grâce à un panier avec la faute face à Mo Bamba, avant qu’une contre-attaque conclue par Stephon Castle sur une passe de « Wemby » ne place les visiteurs en tête à la pause (58-55).

Au retour des vestiaires, Castle inscrit deux paniers, obtient deux lancers puis sert Dylan Harper pour un « 2+1 ». Les Spurs prennent alors dix longueurs d’avance, mais Darryn Peterson permet au Jazz de répondre par un 10-0.

Keldon Johnson relance à son tour San Antonio avec deux paniers consécutifs puis une passe lobée pour Luke Kornet (79-70). Mo Bamba refuse cependant de céder : son cinquième tir primé sans échec remet les deux équipes à égalité. À l’entrée du dernier quart-temps, tout reste à faire (81-81).

Dylan Harper en patron

Utah reprend les commandes dans le quatrième acte et semble encore en mesure de créer la surprise. Le Jazz mène 95-89 à un peu plus de cinq minutes du terme, puis 100-94 après un nouveau tir de loin de Mo Bamba, parfait derrière l’arc avec six réussites en autant de tentatives.

C’est alors que Dylan Harper prend feu. Le jeune arrière inscrit deux tirs à 3-points de suite pour égaliser à 100-100, avant que Stephon Castle ne donne l’avantage aux Spurs sur la ligne des lancers francs.

Victor Wembanyama ajoute ensuite un « fadeaway », puis contre un « floater » de Keyonte George. Dans la continuité, Keldon Johnson sauve le ballon de la sortie avant de récupérer un rebond offensif et de marquer pour donner quatre longueurs d’avance aux Texans.

Stephon Castle scelle finalement le succès en interceptant une passe puis en concluant seul en contre-attaque à 47 secondes du buzzer (108-102). Au final, les Spurs s’imposent 110-102 et signent une 12e victoire de rang. A l’inverse, le Jazz subit une 12e défaite de suite…

CE QU’IL FAUT RETENIR

Dylan Harper prend ses responsabilités. De’Aaron Fox absent, le jeune arrière a livré son meilleur match de la saison. Il a surtout inscrit 16 des 24 derniers points des Spurs, dont deux tirs à 3-points consécutifs pour égaliser à 100-100. Une nouvelle démonstration de sa capacité à créer son propre tir dans les moments importants.

Victor Wembanyama encore déterminant sans monopoliser le ballon. Le Français termine avec 26 points, 11 rebonds, 6 passes et 5 contres. Moins présent offensivement dans le « money time », il a néanmoins réussi un « fadeaway » important avant de contrer Keyonte George sur la possession suivante.

Les Spurs font la différence en transition. San Antonio a largement dominé les points en contre-attaque (27-5). Le symbole de cet avantage reste l’interception de Stephon Castle, conclue par un dunk à 47 secondes du terme pour sceller la victoire.

Mo Bamba n’aura pas suffi. Le pivot du Jazz a inscrit 26 points avec un parfait 6/6 à 3-points. Utah menait encore 100-94 dans les dernières minutes, avant d’encaisser un 16-2 fatal et de subir une douzième défaite consécutive.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 131 IND 124 PHO 123 LAL 131 LAC 113 CHA 105 UTH 102 SAS 110 BOS 131 DAL 94 TOR 108 NYK 112 WAS 119 HOU 147 MIL 106 ATL 113 SAC 103 OKC 125