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Dylan Harper renverse le Jazz dans le « money time »

Publié le 16/11/2026 à 6:33 Twitter Facebook

NBA – Auteur de 16 des 24 derniers points de San Antonio, Dylan Harper a permis aux Spurs de renverser Utah (110-102) et de signer une douzième victoire d’affilée.

dylan harper spurs

Privés de De’Aaron Fox, les Spurs ont longtemps souffert à Salt Lake City. Mais ils peuvent décidément compter sur toutes les composantes de leur jeune noyau. Après les récentes démonstrations de Victor Wembanyama, c’est Dylan Harper qui a pris les commandes avec 31 points et 9 rebonds.

Le sophomore a notamment inscrit 16 des 24 derniers points des Texans pour permettre à San Antonio de sortir du piège du Jazz.

Mo Bamba prend feu

Avant cela, Mo Bamba avait pourtant donné le ton avec quatre tirs primés sans échec en première mi-temps. Utah inscrit sept de ses dix premières tentatives extérieures et prend dix longueurs d’avance dans le premier quart-temps (33-23).

Jordan McLaughlin alimente toutefois un 8-0 qui permet à San Antonio de revenir à 33-31 après douze minutes. Victor Wembanyama se charge ensuite de maintenir les Spurs au contact, notamment grâce à un panier avec la faute face à Mo Bamba, avant qu’une contre-attaque conclue par Stephon Castle sur une passe de « Wemby » ne place les visiteurs en tête à la pause (58-55).

Au retour des vestiaires, Castle inscrit deux paniers, obtient deux lancers puis sert Dylan Harper pour un « 2+1 ». Les Spurs prennent alors dix longueurs d’avance, mais Darryn Peterson permet au Jazz de répondre par un 10-0.

Keldon Johnson relance à son tour San Antonio avec deux paniers consécutifs puis une passe lobée pour Luke Kornet (79-70). Mo Bamba refuse cependant de céder : son cinquième tir primé sans échec remet les deux équipes à égalité. À l’entrée du dernier quart-temps, tout reste à faire (81-81).

Dylan Harper en patron

Utah reprend les commandes dans le quatrième acte et semble encore en mesure de créer la surprise. Le Jazz mène 95-89 à un peu plus de cinq minutes du terme, puis 100-94 après un nouveau tir de loin de Mo Bamba, parfait derrière l’arc avec six réussites en autant de tentatives.

C’est alors que Dylan Harper prend feu. Le jeune arrière inscrit deux tirs à 3-points de suite pour égaliser à 100-100, avant que Stephon Castle ne donne l’avantage aux Spurs sur la ligne des lancers francs.

Victor Wembanyama ajoute ensuite un « fadeaway », puis contre un « floater » de Keyonte George. Dans la continuité, Keldon Johnson sauve le ballon de la sortie avant de récupérer un rebond offensif et de marquer pour donner quatre longueurs d’avance aux Texans.

Stephon Castle scelle finalement le succès en interceptant une passe puis en concluant seul en contre-attaque à 47 secondes du buzzer (108-102). Au final, les Spurs s’imposent 110-102 et signent une 12e victoire de rang. A l’inverse, le Jazz subit une 12e défaite de suite…

CE QU’IL FAUT RETENIR

Dylan Harper prend ses responsabilités. De’Aaron Fox absent, le jeune arrière a livré son meilleur match de la saison. Il a surtout inscrit 16 des 24 derniers points des Spurs, dont deux tirs à 3-points consécutifs pour égaliser à 100-100. Une nouvelle démonstration de sa capacité à créer son propre tir dans les moments importants.

Victor Wembanyama encore déterminant sans monopoliser le ballon. Le Français termine avec 26 points, 11 rebonds, 6 passes et 5 contres. Moins présent offensivement dans le « money time », il a néanmoins réussi un « fadeaway » important avant de contrer Keyonte George sur la possession suivante.

Les Spurs font la différence en transition. San Antonio a largement dominé les points en contre-attaque (27-5). Le symbole de cet avantage reste l’interception de Stephon Castle, conclue par un dunk à 47 secondes du terme pour sceller la victoire.

Mo Bamba n’aura pas suffi. Le pivot du Jazz a inscrit 26 points avec un parfait 6/6 à 3-points. Utah menait encore 100-94 dans les dernières minutes, avant d’encaisser un 16-2 fatal et de subir une douzième défaite consécutive.

Utah Jazz / 102TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Mo Bamba3510/136/60/323544211-52631
Darryn Peterson347/203/90/014543121-131713
Keyonte George335/171/62/204484040-11139
Airious Bailey293/71/50/035840020-28713
Josh Green142/52/40/001114101467
Brice Sensabaugh307/130/40/025720031-11415
Josh Okogie272/62/31/1246033102711
Tony Bradley123/50/00/011200000-366
Svi Mykhailiuk212/32/30/0022300101569
Total41/8917/403/611294026187144102
San Antonio Spurs / 110TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Dylan Harper3412/232/75/52794213063131
Victor Wembanyama3510/214/122/3110116112572635
Stephon Castle346/110/28/90449242062029
Devin Vassell313/110/30/0145103102066
Julian Champagnie231/61/31/114512020-1043
Keldon Johnson294/51/22/2371022210161123
Jordan McLaughlin194/52/30/00112310001013
Luke Kornet121/20/00/011200000123
Harrison Barnes130/00/00/000020000-802
Carter Bryant40/10/10/001100000200
Total41/8510/3318/2093948271212115110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI131
IND124
PHO123
LAL131
LAC113
CHA105
UTH102
SAS110
BOS131
DAL94
TOR108
NYK112
WAS119
HOU147
MIL106
ATL113
SAC103
OKC125

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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