LeBron James distribue face aux Pacers, Jaylen Brown et Tyrese Maxey sanctionnent

Victorieux de trois de leurs cinq derniers matchs, malgré pas mal de blessés, les Pacers sont retombés de leur petit nuage chez les Sixers qui, à l’usure, ont réussi à les dominer pour la deuxième fois en deux matchs cette saison (131-124).

Joel Embiid laissé au repos, ce sont Jaylen Brown (31 points) et Tyrese Maxey (27 points) qui se sont chargés d’alimenter le scoring côté Philadelphie. LeBron James, absent lors de la précédente rencontre, a comme souvent noirci la feuille de stats (15 points, 11 passes, 6 rebonds), mais il est surtout devenu le troisième passeur le plus prolifique en saison régulière.

Pour Indiana, Pascal Siakam (31 points dont 19 dans le quatrième quart-temps) a fait tout son possible pour éviter la défaite aux siens, mais il a globalement manqué de soutien dans ce match à horaire avancé.

Une partie étonnamment très rythmée en plein après-midi, qui a d’abord vu les Pacers s’installer aux commandes grâce à un bon apport de leur banc et une belle réussite près du cercle, face à une raquette en manque de centimètres mais valeureuse avec Jabari Walker, Dean Wade ou même Tacko Fall.

Peu à peu, l’adresse à 3-points des Sixers a toutefois fait la différence et inversé la tendance, autant que les innombrables paniers du duo Tyrese Maxey – Jaylen Brown. À mesure que les coéquipiers de LeBron James réussissaient à accélérer le jeu et à trouver de bons décalages, les choses ont tourné et il n’y a finalement plus eu de changement de leader.

Pascal Siakam inarrêtable dans les dernières minutes, Philadelphie a cependant dû s’employer et se montrer attentif jusqu’à la fin mais, entre les points de Jaylen Brown ou les passes de LeBron James, Indiana a fini par plier. Pas spécialement illogique, car on a senti que les joueurs de Philly, plus talentueux individuellement, avaient cette capacité à accélérer presque sur commande pour se détacher au score. Et clore les débats.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LeBron James dépasse Jason Kidd. Le « King » avait besoin de 11 passes décisives pour devenir le seul troisième meilleur passeur de l’histoire en saison régulière, devant « J-Kidd ». Il y est parvenu à une minute de la fin, en servant VJ Edgecombe pour un dunk ligne de fond. Un accomplissement supplémentaire pour le, déjà, meilleur marqueur de l’histoire en saison régulière. Et il ne reste plus que John Stockton (15 806) et Chris Paul (12 552) devant lui dans ce classement.

– Le duo Maxey/Brown au rendez-vous. LeBron James en facilitateur et Joel Embiid absent, les Sixers avaient besoin de se tourner vers Tyrese Maxey et Jaylen Brown dans ce match. Les deux All-Stars n’ont pas déçu et, dès le début, ce sont eux qui ont mis l’équipe sur leurs épaules grâce à leurs pénétrations, tirs à mi-distance et paniers à 3-points. Une constante dans cette partie, et la confirmation que leur association fonctionne déjà assez bien sur les extérieurs. Surtout quand il y a des espaces et du rythme.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 131 IND 124 PHO 5 LAL 15 LAC CHA 22:30 UTH SAS 23:00 BOS DAL 0:00 TOR NYK 0:00 WAS HOU 1:00 MIL ATL 2:00 SAC OKC 3:00