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Stats & Highlights | Giannis Antetokounmpo en triple-double, Payton Pritchard en feu

Publié le 31/10/2026 à 7:34 Twitter Facebook

NBA – Giannis Antetokounmpo a signé un énorme triple-double pour écraser les Pacers, tandis que Payton Pritchard a porté les Celtics face aux Bulls. Malgré les 41 points de Scottie Barnes, Orlando a pris sa revanche à Toronto.

Payton PritchardLes Pistons continuent leur très bon début de saison ! En déplacement à Brooklyn, les joueurs de JB Bickerstaff ont pourtant compté jusqu’à dix points de retard avant de prendre le contrôle de la rencontre. Dans le sillage de Cade Cunningham (20 points), Detroit a fait la différence au retour des vestiaires, remportant le troisième quart-temps 36-17 pour finalement s’imposer (110-94).

Sorti du banc, Ron Holland II a été particulièrement précieux avec 18 points, dont 12 dans ce troisième quart-temps. En face, les Nets continuent de broyer du noir avec une cinquième défaite en autant de rencontres. Les 16 points de Moritz Wagner n’ont pas suffi, tandis que Brooklyn a perdu 24 ballons !

Payton Pritchard a encore martyrisé les Bulls

Quatre jours après avoir déjà corrigé Chicago, les Celtics ont remis ça ! Avec un premier quart-temps à 44 points, puis 32 longueurs d’avance avant la pause, Boston n’a laissé aucune chance aux Bulls (125-111). L’écart final est même flatteur pour les visiteurs, qui ont profité du relâchement des remplaçants adverses en dernier quart.

Déjà auteur de 28 points face à Chicago lundi, Payton Pritchard a cette fois inscrit 30 points, dont 20 en première mi-temps. Jayson Tatum (26 points, 7 rebonds, 7 passes) et Paul George (18 points, 8 passes) ont également participé au festival offensif des Celtics, qui enchaînent une quatrième victoire consécutive. Malgré les 23 points de Caleb Wilson, les Bulls subissent, eux, une quatrième défaite de suite.

Scottie Barnes inscrit 41 points, mais Orlando prend sa revanche

Humilié de 30 points à Toronto deux jours plus tôt, le Magic a parfaitement réagi ! Toujours privé de Paolo Banchero, Orlando a cette fois pris le dessus sur les Raptors (121-114), notamment grâce à une adresse retrouvée derrière l’arc : 18/34 à 3-points, contre 10/35 lors de la précédente confrontation.

Avec 28 points et six paniers primés, Desmond Bane a montré la voie, bien épaulé par Franz Wagner (26 points, 11 passes), tandis qu’Anthony Black a ajouté 17 points et 10 passes.

Pourtant, Scottie Barnes a tout tenté pour éviter la défaite des Canadiens. Auteur de 41 points, son premier match à 40 points en carrière, l’ailier n’a pas réussi à totalement compenser l’absence de Kawhi Leonard

Giannis Antetokounmpo fait la totale aux Pacers

Après quatre défaites pour commencer la saison, le Heat semble enfin lancé ! Déjà vainqueurs à Atlanta, les Floridiens ont confirmé face aux Pacers, étrillés 145-125 au Kaseya Center.

Et Giannis Antetokounmpo a sorti le grand jeu avec un triple-double à 31 points, 18 rebonds et 10 passes décisives ! À ses côtés, Bam Adebayo a ajouté 27 points et 9 rebonds, permettant à Miami de faire parler sa puissance dans la raquette.

Malgré les 24 points de Quenton Jackson et les 22 points de Andrew Nembhard, Indiana n’a jamais trouvé la solution pour contenir les deux intérieurs floridiens.

Wizards – Hornets
Sixers – Knicks
Mavericks – Rockets
Wolves – Clippers
Warriors – Lakers
Suns – Nuggets

Brooklyn – Detroit : 94-110

Brooklyn Nets / 94TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Julius Randle244/133/64/426833050-101512
Michael Porter Jr.264/92/53/307712011-251316
Nolan Traoré253/110/53/402223132-794
Chaney Johnson182/50/32/202203121-865
Day'Ron Sharpe231/40/21/234710122-338
Moritz Wagner227/101/21/126812110-71622
Mikel Brown Jr.222/90/46/800041120-9104
Danny Wolf123/53/40/00662002010913
Keon Ellis212/52/50/011213012-467
Noah Clowney211/30/01/217812231-2039
Terance Mann121/10/00/0000221011026
Josh Minott31/20/10/000002000-1321
Drake Powell50/00/00/000020010601
Total31/7711/3721/269415020238231094
Detroit Pistons / 110TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Cade Cunningham286/151/67/714544041102017
Duncan Robinson265/112/75/513421300141720
Paul Reed306/120/20/013413120-11210
Ausar Thompson265/90/01/22686220021122
John Collins252/60/20/2369031101847
Ronald Holland II216/102/54/703323421141819
Kevin Huerter232/72/42/2011311201386
Javonte Green211/61/63/3033112012068
Chaz Lanier22/22/20/000000000-566
Daniss Jenkins242/82/50/0033500001068
Tolu Smith21/10/00/010111000-524
Isaac Jones20/10/10/000000000-50-1
Ebuka Okorie20/20/10/000000010-50-3
Total38/9012/4122/2893241251914123110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS95
CHA79
BOS125
CHI111
BRO94
DET110
PHI98
NYK93
TOR114
ORL121
MIA145
IND125
DAL116
HOU111
MIN127
LAC101
GSW112
LAL95
PHO120
DEN127

Boston – Chicago : 125-111

Boston Celtics / 125TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jayson Tatum349/202/76/80777504052623
Paul George267/152/72/21568232081825
Mitchell Robinson184/40/03/522402001-31114
Derrick White254/61/20/00224121016914
Jordan Walsh101/30/20/011204000322
Payton Pritchard349/173/99/912335230123027
Neemias Queta193/50/07/1015601111161315
Sam Hauser182/42/40/0033210001269
Luka Garza61/30/03/410112000554
Chris Cenac Jr.21/10/01/202200020-432
Baylor Scheierman231/30/10/021330100227
Ron Harper Jr.20/00/00/000000010-60-1
Hugo González150/10/00/002204100402
Total42/8210/3231/4093241282710142125
Chicago Bulls / 111TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Caleb Wilson317/166/113/614545112-32322
Norman Powell304/111/57/811234000-41613
Matas Buzelis195/112/52/214514020-141412
Josh Giddey244/82/53/41345104021313
Jalen Smith272/80/51/24812140123512
Tre Jones194/100/14/622440411-221216
Noa Essengue163/71/33/531403020-9106
Isaac Okoro182/51/41/103323011468
Buddy Hield172/51/30/030311110-1056
Jaylin Sellers31/31/20/000011000632
Leonard Miller101/50/40/011213000-1821
Tobe Awaka120/00/02/634714120-125
Zach Collins10/10/10/000000010-60-2
Jordan Hawkins50/20/10/00000000020-2
Total35/9215/5026/4020315124337166111

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WAS95
CHA79
BOS125
CHI111
BRO94
DET110
PHI98
NYK93
TOR114
ORL121
MIA145
IND125
DAL116
HOU111
MIN127
LAC101
GSW112
LAL95
PHO120
DEN127

Toronto – Orlando : 114-121

Toronto Raptors / 114TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Scottie Barnes3819/341/22/323556240-114133
Immanuel Quickley366/144/91/215681000-111722
Jakob Poeltl235/100/02/265113510081222
RJ Barrett333/101/42/421354051-194
Ja'Kobe Walter323/53/50/003314100-2912
Collin Murray-Boyles237/101/20/014514010-41517
Allen Graves82/21/12/2314020001711
Jamal Shead220/30/22/201184111-329
Jamison Battle191/30/20/000003000-1020
Trayce Jackson-Davis10/00/00/000000000-200
Total46/9111/2711/1515233831335112114
Orlando Magic / 121TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Desmond Bane388/186/126/602265041102823
Franz Wagner398/182/78/9055113140132628
Wendell Carter Jr.396/111/37/825712220172022
Anthony Black315/83/44/624610201121728
Jase Richardson322/50/10/03362021126411
Jamal Cain155/53/30/000004000-131313
Tristan Da Silva233/52/30/000004011-386
Nikola Vucevic51/11/10/001100000-934
Goga Bitadze61/30/00/013401001-225
Alex Morales80/00/00/010100000-601
Total39/7418/3425/299233230215135121

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WAS95
CHA79
BOS125
CHI111
BRO94
DET110
PHI98
NYK93
TOR114
ORL121
MIA145
IND125
DAL116
HOU111
MIN127
LAC101
GSW112
LAL95
PHO120
DEN127

Miami – Indiana : 145-125

Miami Heat / 145TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Giannis Antetokounmpo3113/181/24/651217103011313151
Bam Adebayo3311/140/25/54593432072737
Klay Thompson269/147/120/000030020192521
Davion Mitchell346/163/80/0246113130321520
Andrew Wiggins295/82/50/001112221251212
Pelle Larsson235/51/17/812333010-31822
Bobby Portis173/72/40/003311011-1188
Ryan Conwell71/21/11/200001110-442
Simone Fontecchio11/21/20/000000000032
Tim Hardaway Jr.110/20/12/201111000-122
Nick Richards10/00/00/000000000000
Dru Smith40/00/00/000011020-70-1
Nikola Jovic150/30/20/0145311001206
Myron Gardner10/00/00/001110010001
Total54/9118/4019/2313334638208163145
Indiana Pacers / 125TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Andrew Nembhard308/165/81/102292020-282223
Pascal Siakam285/170/53/523541230-25137
Jay Huff185/63/40/001103000-191313
Kelly Oubre Jr.224/71/21/240413011-201011
Aaron Nesmith202/41/34/412324010-25911
Quenton Jackson239/132/44/412312210-22425
Jarace Walker275/113/51/23364112051416
Kobe Brown203/80/23/4156420102912
Larry Nance Jr.172/42/20/011212401-1612
Jalen Slawson171/20/02/314511120547
Braden Smith110/30/11/20000010081-2
Total44/9117/3620/27142337272111132125

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WAS95
CHA79
BOS125
CHI111
BRO94
DET110
PHI98
NYK93
TOR114
ORL121
MIA145
IND125
DAL116
HOU111
MIN127
LAC101
GSW112
LAL95
PHO120
DEN127

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