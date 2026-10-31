Stats & Highlights | Giannis Antetokounmpo en triple-double, Payton Pritchard en feu

Les Pistons continuent leur très bon début de saison ! En déplacement à Brooklyn, les joueurs de JB Bickerstaff ont pourtant compté jusqu’à dix points de retard avant de prendre le contrôle de la rencontre. Dans le sillage de Cade Cunningham (20 points), Detroit a fait la différence au retour des vestiaires, remportant le troisième quart-temps 36-17 pour finalement s’imposer (110-94).

Sorti du banc, Ron Holland II a été particulièrement précieux avec 18 points, dont 12 dans ce troisième quart-temps. En face, les Nets continuent de broyer du noir avec une cinquième défaite en autant de rencontres. Les 16 points de Moritz Wagner n’ont pas suffi, tandis que Brooklyn a perdu 24 ballons !

Payton Pritchard a encore martyrisé les Bulls

Quatre jours après avoir déjà corrigé Chicago, les Celtics ont remis ça ! Avec un premier quart-temps à 44 points, puis 32 longueurs d’avance avant la pause, Boston n’a laissé aucune chance aux Bulls (125-111). L’écart final est même flatteur pour les visiteurs, qui ont profité du relâchement des remplaçants adverses en dernier quart.

Déjà auteur de 28 points face à Chicago lundi, Payton Pritchard a cette fois inscrit 30 points, dont 20 en première mi-temps. Jayson Tatum (26 points, 7 rebonds, 7 passes) et Paul George (18 points, 8 passes) ont également participé au festival offensif des Celtics, qui enchaînent une quatrième victoire consécutive. Malgré les 23 points de Caleb Wilson, les Bulls subissent, eux, une quatrième défaite de suite.

Scottie Barnes inscrit 41 points, mais Orlando prend sa revanche

Humilié de 30 points à Toronto deux jours plus tôt, le Magic a parfaitement réagi ! Toujours privé de Paolo Banchero, Orlando a cette fois pris le dessus sur les Raptors (121-114), notamment grâce à une adresse retrouvée derrière l’arc : 18/34 à 3-points, contre 10/35 lors de la précédente confrontation.

Avec 28 points et six paniers primés, Desmond Bane a montré la voie, bien épaulé par Franz Wagner (26 points, 11 passes), tandis qu’Anthony Black a ajouté 17 points et 10 passes.

Pourtant, Scottie Barnes a tout tenté pour éviter la défaite des Canadiens. Auteur de 41 points, son premier match à 40 points en carrière, l’ailier n’a pas réussi à totalement compenser l’absence de Kawhi Leonard…

Giannis Antetokounmpo fait la totale aux Pacers

Après quatre défaites pour commencer la saison, le Heat semble enfin lancé ! Déjà vainqueurs à Atlanta, les Floridiens ont confirmé face aux Pacers, étrillés 145-125 au Kaseya Center.

Et Giannis Antetokounmpo a sorti le grand jeu avec un triple-double à 31 points, 18 rebonds et 10 passes décisives ! À ses côtés, Bam Adebayo a ajouté 27 points et 9 rebonds, permettant à Miami de faire parler sa puissance dans la raquette.

Malgré les 24 points de Quenton Jackson et les 22 points de Andrew Nembhard, Indiana n’a jamais trouvé la solution pour contenir les deux intérieurs floridiens.

Brooklyn – Detroit : 94-110

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WAS 95 CHA 79 BOS 125 CHI 111 BRO 94 DET 110 PHI 98 NYK 93 TOR 114 ORL 121 MIA 145 IND 125 DAL 116 HOU 111 MIN 127 LAC 101 GSW 112 LAL 95 PHO 120 DEN 127

Boston – Chicago : 125-111

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Toronto – Orlando : 114-121

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Miami – Indiana : 145-125

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