LaMelo Ball et Bones Hyland font exploser les Clippers

Pour lancer leur aventure en NBA Cup, les Wolves, toujours sans Anthony Edwards, recevaient des Clippers qui restaient sur trois défaites consécutives. Contrairement au match face aux Lakers, les Californiens sont appliqués dans les premières minutes. Les hommes de Tyronn Lue limitent les pertes de balle et se montrent adroits à 3-points, mais les Wolves le sont également et les deux formations restent au coude à coude (13-13).

Minnesota crée un premier écart avec l’entrée en jeu de ses remplaçants. Terrence Shannon Jr. frappe le premier et il est suivi par Bones Hyland (19 points, 8 passes), qui va faire vivre un cauchemar à son ancienne équipe. Pendant que les Wolves enchaînent les paniers, les Clippers peinent à suivre le rythme. Ils perdent en adresse, à l’image de Keaton Wagler, en difficulté face à la défense agressive de Minnesota (34-24).

Menés de dix points après douze minutes, les Clippers tentent de revenir au score, notamment derrière Darius Garland (24 points), mais ils ne parviennent pas à contenir le duo Hyland – Shannon Jr. (46-37). Jaden McDaniels (23 points, 6 rebonds, 7 passes) apporte lui aussi sa contribution, avec une belle efficacité au tir (11/15).

La première mi-temps se conclut sur un panier de Rudy Gobert (9 points, 13 rebonds). Le Français s’est notamment illustré par son activité au rebond, avec déjà dix prises au moment de rejoindre les vestiaires (69-56).

LaMelo Ball prend feu en fin de match

Après la pause, les Clippers n’ont toujours aucune solution face à Bones Hyland. Adroit à 3-points, le meneur brille aussi à la passe et permet à son équipe de conserver une avance confortable (94-77). Mais dans le dernier acte, les Californiens tentent une ultime remontée et recollent à huit longueurs.

C’est alors une véritable déferlante qui s’abat sur les hommes de Tyronn Lue. Bones Hyland décoche une nouvelle flèche à longue distance. Dans la foulée, LaMelo Ball (24 points, 7 passes) prend feu et plante trois paniers primés coup sur coup ! Il enchaîne avec une passe décisive pour Jaden McDaniels, et les Wolves signent un terrible 20-2 pour assommer définitivement leurs adversaires.

Minnesota s’impose finalement 127-101 et retrouve le goût de la victoire après deux revers consécutifs. Pour les Clippers, en revanche, la mauvaise série se poursuit, avec une quatrième défaite de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Rudy Gobert retrouve de la réussite. Après n’avoir réussi aucun tir lors des deux dernières rencontres, Rudy Gobert a profité de son avantage de taille face à Isaiah Jackson. Le Français a été précieux au rebond, mais il a aussi retrouvé le chemin du panier puisqu’il termine la partie avec 9 points à 4/7 au tir, 13 rebonds et 4 passes. S’il n’est crédité que d’un contre, sa présence dans la raquette a également pesé sur les attaques des Clippers, contraints de chercher des solutions loin du cercle. Une prestation encourageante après ses récentes difficultés offensives.

– Bones Hyland, un métronome en sortie de banc. Dans les premières minutes, les Clippers tenaient tête aux Wolves, jusqu’à l’entrée en jeu de Bones Hyland. Dès son arrivée sur le parquet, l’ancien Clipper trouve la mire derrière l’arc et ne lève jamais le pied, terminant la rencontre avec 19 points à 8/16 au tir. Le meneur ne s’est pas contenté de scorer puisqu’il a également brillé à la distribution, avec huit passes décisives. Une contribution essentielle pour compenser l’absence d’Anthony Edwards.

– La défense des Clippers aux abonnés absents. Les trois précédentes défaites des Clippers avaient notamment été marquées par leurs nombreuses pertes de balle. Face aux Wolves, ils ont tenté de davantage prendre soin du ballon, mais en ont tout de même perdu 17. Surtout, c’est en défense que les Californiens ont souffert. Malgré l’absence d’Anthony Edwards, Minnesota a inscrit 127 points, avec 53% de réussite au tir et 18 paniers à 3-points. Souvent en retard dans leurs rotations défensives, les hommes de Tyronn Lue ont laissé trop de tirs ouverts et de lignes de pénétration. Les Wolves en ont profité pour inscrire 62 points dans la raquette.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS 95 CHA 79 BOS 125 CHI 111 BRO 94 DET 110 PHI 98 NYK 93 TOR 114 ORL 121 MIA 145 IND 125 DAL 116 HOU 111 MIN 127 LAC 101 GSW 112 LAL 95 PHO 120 DEN 127