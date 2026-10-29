Anthony Edwards, deux mois d’arrêt pour repartir de plus belle ?

À Minneapolis, le coup dur de la semaine et du début de saison concerne bien évidemment la blessure au genou droit d’Anthony Edwards, contraint de subir une arthroscopie pour « nettoyer » la zone.

Forcément handicapant pour les Timberwolves, sauf que Tim Connelly a fini par convaincre sa star, qui « voulait continuer à jouer », même diminuée.

« Les examens [de mardi] ont révélé un problème que nous voulons régler au plus vite », a déclaré le président de la franchise, avant le match contre Golden State. « Notre unique préoccupation est sa santé sur le long terme. »

Un timing… étonnant

Mais ce qui peut surtout interroger, c’est le timing de cette opération, sachant qu’Anthony Edwards souffre du genou droit depuis la saison dernière. Pourquoi ne pas être intervenu cet été, afin de lui permettre de démarrer la saison en pleine possession de ses moyens ?

« Nous avions réalisé toute une batterie d’examens cet été, sauf que la situation a évolué après les résultats [de mardi] », a expliqué Tim Connelly, en réponse à ceux qui se sont demandé pourquoi rien n’avait été fait plus tôt.

Une IRM a ainsi révélé une anomalie qui n’apparaissait pas sur les précédents examens, alor qu’une intervention chirurgicale n’était pas jugée nécessaire cet été. Sans vouloir rentrer dans les détails, le dirigeant a également précisé qu’il ne s’agissait pas d’une déchirure du ménisque.

Malgré ses douleurs, Anthony Edwards n’avait pourtant rien perdu de son efficacité en ce début de saison avec Minnesota : 33.3 points, 4.8 rebonds, 3.5 passes et 2 interceptions de moyenne. Avec même un record de franchise de 133 points inscrits sur les quatre premiers matchs !

« Nous avons su jouer sans lui »

« Il avait l’air plutôt en jambes l’autre soir, avec ses 47 points. Mais nous nous soucions simplement de sa santé à long terme. Nous voulons nous assurer de le mettre dans les meilleures dispositions possibles, pour qu’il puisse être la meilleure version de lui-même sur le terrain, et pendant très longtemps », a répété Tim Connelly.

Sans Anthony Edwards, on peut s’attendre à ce que les Timberwolves connaissent davantage de difficultés sur le plan sportif, après leurs trois victoires en quatre matchs. Et ce, même si LaMelo Ball, Jonathan Kuminga, Jaden McDaniels ou encore Ayo Dosunmu seront là pour tenter de compenser son absence.

« Je pense qu’on a déjà pu avoir un premier aperçu la saison dernière en playoffs, quand nous avons su jouer sans lui », a en tout cas rappelé Tim Connelly, confiant pour les prochaines semaines. « Nous avons une belle profondeur de banc à ce poste et nous n’arrêtons pas d’en rajouter. »

« Serein », notamment parce que Minnesota possède à ses yeux « le meilleur staff médical de la ligue », le dirigeant ne se dit donc « absolument pas inquiet » pour Anthony Edwards, qui devrait revenir « comme neuf ». Mais il faudra patienter environ deux mois, même si la durée exacte de son indisponibilité dépendra de sa récupération.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32.1 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34.2 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36.0 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35.1 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36.3 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 61 35.0 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8 2026-27 MIN 4 33.7 48.1 40.0 75.0 0.5 4.3 4.8 3.5 2.0 2.0 3.5 0.8 33.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.