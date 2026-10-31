AJ Dybantsa célèbre ses débuts à domicile par une victoire

Pour la première journée de la NBA Cup, les Wizards avaient à cœur de faire plaisir à leur public face aux Hornets, d’autant qu’AJ Dybantsa effectuait enfin ses grands débuts à domicile.

Derrière un Anthony Davis dominateur dans la peinture (25 points, 13 rebonds et 9/10 aux lancers-francs), un Trae Young particulièrement agressif (21 points, 9 passes et 7 rebonds, à 12/14 aux lancers-francs) et un AJ Dybantsa séduisant (17 points, 8 rebonds), Washington a fait forte impression pour prendre sa revanche sur Charlotte (95-79).

Et même si les Hornets ont commencé plus fort, grâce à une marque mieux répartie et un jeu collectif plus léché, les Wizards ont progressivement imposé leur rythme.

Il faut dire que la paire Trae Young – Anthony Davis, par qui tout passait en attaque, a rendu fous ses vis-à-vis en multipliant les fautes provoquées. Quant à la défense de la franchise de la capitale, elle a progressivement haussé le ton pour étouffer complètement son adversaire du soir, trop dépendant du tir extérieur.

De quoi s’offrir une deuxième mi-temps maîtrisée, avec un troisième quart-temps à sens unique (28-13), durant lequel Washington a creusé un écart d’une bonne vingtaine de points. Lâché par son adresse et en manque de solutions derrière Brandon Miller, Charlotte continue de faire dans le « tout ou rien » depuis la reprise : les Hornets gagnent lorsqu’ils dépassent les 100 points, mais perdent lorsqu’ils restent sous cette barre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une défense étouffante à Washington. Si les Hornets ne sont pas forcément réputés pour leur force de frappe offensive, ils se sont malgré tout cassé les dents sur une défense des Wizards active, physique et appliquée autour d’Anthony Davis, Alex Sarr, AJ Dybantsa, Kyshawn George, Bilal Coulibaly ou encore Bub Carrington. Même Trae Young fait les efforts ! De quoi limiter Charlotte à seulement 30% au tir, dont 21% à 3-points, et à 79 petits points. Les tirs sont contestés, les passes déviées, l’agressivité est présente et, dans un bon soir, ce groupe semble capable d’embêter n’importe qui. Surtout si « AD » domine de la sorte.

– Première réussie pour AJ Dybantsa à la maison. Après avoir lancé sa carrière à Cleveland, mercredi, le premier choix de la Draft 2026 a pu disputer ses toutes premières minutes devant le public de Washington. Acclamé à sa présentation et accueilli avec enthousiasme sur ses premiers ballons, il a même eu droit à des « MVP ! » scandés par la foule dans le dernier quart-temps, après un gros « and-one ». L’ancienne star de BYU termine avec 17 points, 8 rebonds et 2 interceptions, mais surtout une bonne dose d’agressivité et d’audace pour compléter la paire Trae Young – Anthony Davis, elle aussi au rendez-vous.

– Naz Reid relancé par Charles Lee. Privé de deuxième mi-temps à Detroit, mercredi, le Sixième homme de l’année 2024 a pourtant retrouvé sans tarder le cinq de départ des Hornets. Son coach lui reprochait notamment de « ne pas avoir été à la hauteur des exigences du club » deux jours plus tôt, mais les deux hommes se sont expliqués entre-temps . Auteur d’un « double-double » (12 points, 11 rebonds, 3 interceptions), l’intérieur a cependant beaucoup souffert face à la taille et à l’envergure des Wizards, comme en témoigne son 5/17 au tir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS 95 CHA 79 BOS 125 CHI 111 BRO 94 DET 110 PHI 98 NYK 93 TOR 114 ORL 121 MIA 145 IND 125 DAL 116 HOU 111 MIN 127 LAC 101 GSW 112 LAL 95 PHO 120 DEN 127