Naz Reid puni une mi-temps sur le banc

On peut posséder le deuxième salaire d’une équipe et se faire sanctionner sévèrement. Naz Reid, rémunéré à hauteur de 23 millions de dollars cette saison, en a fait l’expérience cette nuit à Detroit. L’intérieur des Hornets a été privé de toute la seconde période d’un match finalement perdu par Charlotte (97-89).

L’explication ? « Malheureusement, Naz n’a pas été à la hauteur de nos exigences en première mi-temps. À la pause, nous avons donc décidé qu’il ne jouerait pas en seconde période », a expliqué Charles Lee, aperçu lors d’un temps-mort en train de prendre le bras de son joueur pour lui dire deux mots.

Principale contrepartie dans l’échange avec les Wolves cet été autour de LaMelo Ball, l’intérieur ne s’était pas vraiment montré à son avantage en première période, pourtant remportée par les Hornets (51-44).

En 12 minutes, il avait compilé 7 points et 6 rebonds, à 2/6 aux tirs, mais certains de ses choix et son implication avaient visiblement déplu à son entraîneur, l’intérieur ayant notamment eu tendance à pas mal forcer en attaque.

Des éloges à la sanction en quelques heures

Une sanction qui contraste avec le très solide début de saison de Naz Reid sous ses nouvelles couleurs. Après quatre matchs, l’ancien joueur des Wolves tournait à 19.5 points et 9.5 rebonds de moyenne. « Nous sommes vraiment ravis d’avoir accueilli Naz Reid dans notre ruche. Son impact s’est fait sentir très tôt, de différentes manières », s’enthousiasmait d’ailleurs Charles Lee… quelques heures avant la rencontre.

« Un joueur qui a été élu meilleur sixième homme de l’année, qui n’a pas été drafté et a dû se battre pour obtenir un contrat, puis se battre pour intégrer une rotation, cela force le respect. Il a disputé plusieurs finales de l’Ouest et y a joué un rôle important. Tout le monde respecte les vainqueurs », poursuivait le technicien.

En évoquant une récente fin de match serrée, durant laquelle Naz Reid avait pris la parole, Charles Lee soulignait également son leadership et son expérience.

« Il apporte cette sérénité… Il est formidable avec nous et s’investit pleinement dans tout ce que nous faisons, des deux côtés du terrain. »

Des compliments qui ne l’ont pas empêché de sévir quelques heures plus tard. Avec l’espoir que cette sanction provoque une réaction immédiate de son intérieur.

« J’espère qu’il répondra à ces exigences dès le prochain match », a ainsi conclu Charles Lee.

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 16.5 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19.2 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 15.8 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18.4 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24.2 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 2024-25 MIN 80 27.5 46.2 37.9 77.6 1.2 4.9 6.0 2.3 2.4 0.7 1.4 0.9 14.2 2025-26 MIN 77 26.1 45.6 36.2 73.2 1.2 5.0 6.2 2.2 2.5 1.0 1.6 1.0 13.6 2026-27 CHA 5 27.2 43.0 42.9 50.0 1.6 7.2 8.8 2.0 2.4 0.4 2.8 0.6 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.