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Jamal Murray et Christian Braun en mode « Splash Brothers » à Phoenix

Publié le 31/10/2026 à 6:46 Twitter Facebook

NBA – Porté par une belle adresse extérieure et un Jamal Murray incandescent après la pause, Denver a dominé Phoenix (127-120) pour lancer sa campagne de NBA Cup. Dillon Brooks a été expulsé…

jamal murrayEntre Denver et Phoenix, la rencontre a rapidement pris la forme d’un concours à 3-points. Christian Braun a lancé les hostilités avec une première mi-temps presque parfaite, inscrivant 22 points à 8/10 au tir, dont un impeccable 6/6 derrière l’arc.

Dillon Brooks lui a répondu avec la même réussite. Auteur de 20 points à 8/10 avant le repos, l’ailier a permis aux Suns de suivre le rythme infernal imposé par Denver. Les Nuggets ont ainsi rejoint les vestiaires avec seulement quatre longueurs d’avance (71-67), malgré un impressionnant 13/20 à 3-points.

Pour sa part, Nikola Jokic s’est principalement mué en organisateur, tandis que Jamal Murray préparait son coup de chaud. Limité à 11 points en première période, le meneur canadien est passé à la vitesse supérieure dès le retour des vestiaires.

Jamal Murray prend feu

Avec 15 points dans le troisième quart-temps, Jamal Murray a progressivement installé Denver aux commandes. Les Nuggets ont continué de sanctionner chaque retard défensif des Suns, avec Christian Braun, Aaron Gordon et Cameron Johnson pour accompagner leur meneur derrière l’arc.

La rencontre a ensuite basculé sur une action aussi spectaculaire que regrettable. En tentant un tir au poste bas face à Murray, Dillon Brooks a tendu la jambe et touché son adversaire à l’entrejambe. D’abord sanctionnée d’une faute offensive, l’action a été revue par les arbitres, qui ont infligé une faute Flagrante de niveau 2, synonyme d’expulsion. Il a quitté le parquet avec 22 points à 9/12 au tir, alors que les Suns étaient menés 84-76.

Denver a profité de cette séquence pour prendre dix longueurs d’avance avant le dernier acte (103-93). Les Suns ont pourtant refusé de céder. Miles Bridges (24 points, 10 rebonds), Devin Booker (20 points le jour de ses 30 ans) et Collin Gillespie (16 points, 10 passes) les ont maintenus en embuscade.

Mais Jamal Murray avait une réponse à chaque tentative de retour. Un septième tir primé de Christian Braun a porté le score à 121-110 à 2 minutes de la fin. Phoenix est revenu à six longueurs dans les dernières secondes, avant que Murray ne sécurise la victoire aux lancers-francs (127-120). C’est la 6e victoire de suite des Nuggets face aux Suns.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jamal Murray en mode patron. Le meneur de Denver a inscrit 28 de ses 39 points après la pause, dont 15 dans le troisième quart-temps. Il termine à 10/18 au tir, 7/9 à 3-points et 12/14 aux lancers francs, avec également 8 rebonds et 5 passes. Lorsque Phoenix a tenté de revenir, c’est lui qui a systématiquement calmé ses ardeurs.

Une pluie de tirs à 3-points. Denver a terminé à 20/38 derrière l’arc, soit 53% de réussite. Jamal Murray et Christian Braun ont cumulé 14 paniers primés à eux deux, tandis que les deux formations en ont inscrit 38 au total. Braun a signé son record personnel avec sept tirs à 3-points et 29 points, dont 22 avant la pause.

Dillon Brooks laisse les Suns en difficulté. Avec 22 points en moins de 25 minutes, Dillon Brooks était le joueur le plus dangereux de Phoenix au moment de son expulsion. Son coup de pied à l’entrejambe de Jamal Murray a toutefois privé les Suns de l’un de leurs principaux atouts offensifs pendant les vingt dernières minutes. Sans lui, Phoenix a continué de s’accrocher, mais sans ramener l’écart à une possession dans le « money time ».

Phoenix Suns / 120TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Miles Bridges3610/192/72/2281023103-12431
Dillon Brooks209/124/60/010124110-142222
Devin Booker397/193/73/402255240-142012
Khaman Maluach174/60/01/142601020-15911
Jalen Green241/60/20/002220020-92-1
Collin Gillespie336/114/80/012310242181627
Jordan Goodwin244/103/70/02355220001117
Luke Kennard122/41/34/4011210007910
Ryan Dunn102/41/20/003312001-158
Oso Ighodaro201/30/00/0549520404210
Total46/9418/4210/11152742342210155120
Denver Nuggets / 127TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jamal Murray3710/187/912/1526851151133938
Christian Braun3711/167/92/20331131093132
Nikola Jokic378/130/12/234710235061828
Aaron Gordon294/92/45/522452030111516
Cameron Johnson335/142/90/2461033120121213
Trevon Brazile192/31/21/203310101-7610
DeMar DeRozan241/50/11/210153210-435
Tyus Jones101/31/30/000000010-630
Marvin Bagley III100/00/00/014501001106
Total42/8120/3823/30132841301311183127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS95
CHA79
BOS125
CHI111
BRO94
DET110
PHI98
NYK93
TOR114
ORL121
MIA145
IND125
DAL116
HOU111
MIN127
LAC101
GSW112
LAL95
PHO120
DEN127

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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