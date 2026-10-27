Stats & Highlights | Brandon Miller porte encore les Hornets

Brandon Miller s’adapte à son nouveau costume de patron. Après avoir guidé les Hornets face à Milwaukee samedi, l’ailier a remis le couvert lundi contre les Wizards. Avec 39 points à 15/28, l’ailier a porté les siens offensivement, et inscrit le tir qui a scellé les débats à moins d’une minute du buzzer final, avant une victoire 110-103.

Toujours sans Kon Knueppel, Charlotte a pu compter sur l’abnégation de Moussa Diabaté (11 points, 17 rebonds, dont 11 offensifs) pour dominer Washington aux rebonds. Les 71 points du trio Anthony Davis – Trae Young – Kyshawn George n’ont pas suffi à Washington, qui retrouve un bilan à l’équilibre.

Dans le même temps les Celtics se sont baladés à Chicago. Jamais inquiété par des Bulls bien trop maladroits au tir (33/84 au global), les hommes de Joe Mazzulla ont compté jusqu’à 40 points d’avance au TD Garden.

Les Grizzlies inarrêtables

Malgré les 20 points de Norman Powell, les C’s se sont appuyés sur Jayson Tatum (23 points), mais surtout Payton Pritchard (28 points), déchaîné en sortie de banc pour l’emporter. Un deuxième succès de rang pour Boston qui conjure le sort après sa défaite inaugurale.

Memphis n’en finit plus de gagner. Face au Jazz, les protégés de Tuomas Iisalo ont remporté sur le fil, 110 à 105, une quatrième victoire en autant de rencontres disputées cette saison. Joueur de la semaine en titre, Ty Jerome a été plus discret, mais s’est réveillé au meilleur des moments, inscrivant 8 des 12 derniers points de son équipe dans le money-time.

Suffisant pour faire oublier sa soirée compliquée au tir (4/15), et éclipser la belle soirée de son adversaire direct Keyonte George, auteur de 26 points. Le meneur a été obligé de s’employer après la perte sur blessure de Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. pour Utah.

Washington – Charlotte : 103-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 110 WAS 103 CLE 127 MIN 125 BOS 134 CHI 99 MIA 109 DAL 113 MIL 110 IND 102 OKC 125 PHO 114 HOU 120 ATL 110 UTH 105 MEM 110 DEN 114 GSW 134

Chicago – Boston : 99-134

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CHA 110 WAS 103 CLE 127 MIN 125 BOS 134 CHI 99 MIA 109 DAL 113 MIL 110 IND 102 OKC 125 PHO 114 HOU 120 ATL 110 UTH 105 MEM 110 DEN 114 GSW 134

Memphis – Utah : 110-105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.