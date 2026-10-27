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Stats & Highlights | Brandon Miller porte encore les Hornets

Publié le 27/10/2026 à 7:42 Twitter Facebook

NBA – À l’occasion de la réception des Wizards, Brandon Miller a inscrit 39 points pour guider Charlotte vers un nouveau succès. Boston a aussi battu Chicago, tandis que Memphis reste invaincu.

brandon millerBrandon Miller s’adapte à son nouveau costume de patron. Après avoir guidé les Hornets face à Milwaukee samedi, l’ailier a remis le couvert lundi contre les Wizards. Avec 39 points à 15/28, l’ailier a porté les siens offensivement, et inscrit le tir qui a scellé les débats à moins d’une minute du buzzer final, avant une victoire 110-103.

Toujours sans Kon Knueppel, Charlotte a pu compter sur l’abnégation de Moussa Diabaté (11 points, 17 rebonds, dont 11 offensifs) pour dominer Washington aux rebonds. Les 71 points du trio Anthony Davis – Trae Young – Kyshawn George n’ont pas suffi à Washington, qui retrouve un bilan à l’équilibre.

Dans le même temps les Celtics se sont baladés à Chicago. Jamais inquiété par des Bulls bien trop maladroits au tir (33/84 au global), les hommes de Joe Mazzulla ont compté jusqu’à 40 points d’avance au TD Garden.

Les Grizzlies inarrêtables

Malgré les 20 points de Norman Powell, les C’s se sont appuyés sur Jayson Tatum (23 points), mais surtout Payton Pritchard (28 points), déchaîné en sortie de banc pour l’emporter. Un deuxième succès de rang pour Boston qui conjure le sort après sa défaite inaugurale.

Memphis n’en finit plus de gagner. Face au Jazz, les protégés de Tuomas Iisalo ont remporté sur le fil, 110 à 105, une quatrième victoire en autant de rencontres disputées cette saison. Joueur de la semaine en titre, Ty Jerome a été plus discret, mais s’est réveillé au meilleur des moments, inscrivant 8 des 12 derniers points de son équipe dans le money-time.

Suffisant pour faire oublier sa soirée compliquée au tir (4/15), et éclipser la belle soirée de son adversaire direct Keyonte George, auteur de 26 points. Le meneur a été obligé de s’employer après la perte sur blessure de Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. pour Utah.

Wolves – Cavaliers
Mavericks – Heat
Pacers – Bucks
Suns – Thunder
Hawks – Rockets
Warriors – Nuggets

Washington – Charlotte : 103-110

Charlotte Hornets / 110TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Brandon Miller3615/285/104/524613322163935
Naz Reid288/222/80/12101214140-41813
Moussa Diabate344/60/03/4116173311301131
Dennis Schroder354/150/50/002253100-185
Sion James282/41/30/002231010257
Grayson Allen283/82/57/70221102031511
Ryan Kalkbrenner133/40/00/0134100007610
Tidjane Salaun152/61/40/023500100657
Christian Anderson111/31/30/022410110736
Royce O'Neale70/10/10/000010000-100
Total42/9712/3914/1720345417158115110
Washington Wizards / 103TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Anthony Davis3511/223/64/4010100210062929
Trae Young3710/201/41/1066101020-52226
KyShawn George288/142/22/213425041142017
Alexandre Sarr254/60/24/633612002-51217
Bilal Coulibaly281/50/31/214515110-1034
Tre Johnson223/81/60/021322120-376
Carlton Carrington282/72/50/000033110164
Justin Champagnie31/10/00/011201000624
Will Riley41/10/00/000000020-820
Khris Middleton130/00/00/001103010-1700
Deandre Ayton110/10/00/022420010-1404
Total41/859/2812/1510314121244143103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA110
WAS103
CLE127
MIN125
BOS134
CHI99
MIA109
DAL113
MIL110
IND102
OKC125
PHO114
HOU120
ATL110
UTH105
MEM110
DEN114
GSW134

Chicago – Boston : 99-134

Boston Celtics / 134TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jayson Tatum277/172/57/816764130182323
Paul George255/143/73/43252404015169
Mitchell Robinson163/30/01/2347040104712
Derrick White182/41/20/0246413610511
Jordan Walsh182/50/20/003322330846
Payton Pritchard2110/167/101/101141210222828
Hugo González234/61/34/614521001341317
Sam Hauser204/73/40/022414000361113
Neemias Queta183/50/01/21451000232712
Mike Conley72/22/20/000001210767
Luka Garza121/30/14/630323120-166
Ron Harper Jr.61/41/30/010100100432
Chris Cenac Jr.41/21/20/001100000-233
Baylor Scheierman181/50/30/024623130-224
Total46/9321/4421/29193554262814244134
Chicago Bulls / 99TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Norman Powell245/114/76/701123420-32018
Caleb Wilson317/151/52/405533132-31715
Josh Giddey234/71/42/210142121-111113
Matas Buzelis223/62/43/410122120-27119
Jalen Smith202/82/51/124613020076
Leonard Miller144/71/30/036902020-26913
Tre Jones141/20/06/801100020-1784
Jordan Hawkins62/30/10/101100000-443
Tobe Awaka122/30/00/042603001-5410
Buddy Hield121/21/20/000011110-2933
Zach Collins61/50/20/011200000-2020
Dailyn Swain121/30/10/002221240-522
Isaac Okoro110/20/21/201141101515
Noa Essengue160/50/30/222405110-250-3
Jaylin Sellers120/50/50/000012030-50-7
Total33/8412/4421/3114264020281224599

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA110
WAS103
CLE127
MIN125
BOS134
CHI99
MIA109
DAL113
MIL110
IND102
OKC125
PHO114
HOU120
ATL110
UTH105
MEM110
DEN114
GSW134

Memphis – Utah : 110-105

Utah Jazz / 105TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Keyonte George329/170/38/91236402092624
Airious Bailey346/103/62/2461032013111728
Darryn Peterson255/183/51/125732100-21412
Jaren Jackson Jr.92/50/22/303321000-467
Lauri Markkanen60/20/12/200000000220
Mo Bamba287/80/00/034711014111424
Brice Sensabaugh84/63/40/002201020-16119
Isaiah Collier212/90/33/726882000-12712
Josh Green242/41/31/1044141201468
Tony Bradley51/20/00/010102020-520
Svi Mykhailiuk130/40/20/001101100-120-2
Josh Okogie200/40/30/011200011-80-2
Kyle Filipowski80/30/10/001101020-130-4
Total38/9210/3319/2514354924213138105
Memphis Grizzlies / 110TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Cedric Coward316/124/40/0110113512081623
Ty Jerome294/151/66/70118411041512
Jaylen Wells305/92/52/203303000-91413
Cameron Boozer304/121/64/407743011-91316
Zach Edey200/20/04/412325032-446
Jerami Grant234/63/42/312301011121313
Quinten Post125/62/30/002211010101213
Cam Spencer183/52/30/0145520001816
Scotty Pippen Jr.122/71/32/211211210776
Isaiah Stewart152/40/00/013402010-145
GG Jackson152/70/30/001122110642
Total37/8516/3720/226364226295124110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA110
WAS103
CLE127
MIN125
BOS134
CHI99
MIA109
DAL113
MIL110
IND102
OKC125
PHO114
HOU120
ATL110
UTH105
MEM110
DEN114
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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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