Le Thunder se remonte le moral face aux Suns

Balayé au premier tour des derniers playoffs, Phoenix a connu le même sort pour son retour à OKC cette nuit, subissant une nouvelle correction sur le parquet d’un Thunder rassurant malgré les blessures, et porté par l’efficacité diabolique de la paire Mitchell-Gilgeous-Alexander.

Phoenix a réussi à faire jeu égal dans le premier quart-temps en répondant à l’adresse à 3-points de Jaylin Williams, Alex Caruso et Bennett Stirtz grâce à Dillon Brooks, Collin Gillespie ou encore Jordan Goodwin. Le festival d’Ajay Mitchell, puis l’alley-oop conclu par Aday Mara, ont maintenu OKC en tête après 12 minutes (33-27).

Phoenix résistait plutôt bien. Il a alors fallu attendre le milieu du deuxième quart-temps, peu après le dunk monumental de Miles Bridges, pour voir le Thunder prendre le large. Les paniers avec la faute d’Ajay Mitchell et de SGA, suivis du 3-points d’Alex Caruso, ont donné le ton. Shai Gilgeous-Alexander s’est ensuite amusé avec Dillon Brooks en le faisant mordre à deux feintes avant de le sanctionner d’un tir à mi-distance (55-46). Les locaux ont maintenu le pied sur l’accélérateur jusqu’à la pause, avec deux paniers d’Aday Mara et deux tirs à 3-points de Shai Gilgeous-Alexander et Jared McCain pour accentuer encore un peu plus l’écart à l’heure du repos (67-53).

Dillon Brooks incorrigible

Le groupe de Mark Daigneault s’en est ensuite remis à ses fondamentaux, en faisant briller Isaiah Hartenstein à trois reprises, dont sur un alley-oop bien saignant.

SGA y est aussi allé de ses trois paniers, tout en technique, puis Jared McCain a porté le coup fatal, en servant une nouvelle fois SGA, mais surtout en inscrivant deux tirs à 3-points pour porter la marque à 91-72. Le trio Goodwin-Gillespie-Bridges a bien tenté de réduire l’écart, mais jamais au point de faire douter OKC.

À +16 à 12 minutes du terme (101-85), OKC a de nouveau misé sur le bon cheval en s’en remettant à Ajay Mitchell pour marquer à deux reprises, servir Jaylin Williams à 3-points et enfin boucler un 12-2 aux lancers francs. Une séquence marquée par une faute flagrante de niveau 1, fruit de la frustration de l’incorrigible Dillon Brooks sur Aday Mara (119-95). Cette fois, Phoenix a rendu les armes, s’inclinant 125-114, non sans avoir lutté…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– OKC se rassure. Privé de Jalen Williams, Cason Wallace, mais aussi de Chet Holmgren, le Thunder a montré qu’il en avait encore sous le pied, suffisamment en tout cas pour venir à bout de ces Suns sans trop forcer. Avec de la rigueur, de l’intensité des deux côtés du parquet et des leaders encore bien en jambes, à l’image de SGA, Ajay Mitchell, Jared McCain, Isaiah Hartenstein ou encore Alex Caruso, OKC reste invaincu après quatre matchs.

– Ajay Mitchell monte en puissance. 4, 12, 18 puis 30 points : l’arrière belgo-américain en fait un peu plus à chaque match depuis la reprise de la saison régulière. Sa sortie de la nuit a donc été la plus aboutie, avec du scoring, de l’adresse et de l’efficacité, mais aussi cinq passes décisives pour un seul ballon perdu. Précieux pour lancer son équipe, il a également su prendre le relais en attaque. Vivement la suite !

– Devin Booker passe du tout au rien. Est-ce que les Suns peuvent espérer quelque chose à OKC avec un Devin Booker limité à 3 points en 34 minutes ? On a désormais la réponse. Auteur d’un carton à 43 points lors du match précédent, remporté face à Golden State, le leader de Phoenix est complètement passé à côté, terminant à 1/7 au tir, dont 0/2 à 3-points. Un bilan à peine compensé par ses sept passes décisives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.