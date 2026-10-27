Yaxel Lendeborg et Steph Curry réveillent les Warriors à Denver

Les retours de Stephen Curry, Draymond Green, Brandin Podziemski et Al Horford, ménagés à Phoenix, ont fait le plus grand bien aux Warriors. Mais c’est encore Yaxel Lendeborg qui a donné le ton, avec son agressivité et son activité incessante.

Denver avait pourtant parfaitement commencé la rencontre sous l’impulsion de Nikola Jokic et Jamal Murray, auteurs des deux premiers tirs à 3-points du match. Miraculés face aux Pelicans, les Nuggets ont compté jusqu’à huit longueurs d’avance avant de conclure le premier quart-temps en tête (32-28).

Golden State a ensuite trouvé son rythme extérieur. Georges Niang a frappé deux fois derrière l’arc pour faire passer les Warriors devant, alors qu’Al Horford et Brandin Podziemski ont également sanctionné la défense de Denver. Malgré un Stephen Curry encore très discret offensivement, les Californiens ont viré en tête à la pause (60-56).

Le coup de chaud parfait de Stephen Curry

Après n’avoir pris qu’un seul tir en première mi-temps, Stephen Curry a changé de visage au retour des vestiaires. Le meneur All-Star a inscrit cinq points rapides, avant d’enchaîner les paniers pour porter l’avance des siens à quinze longueurs au milieu du troisième quart-temps (80-65).

Le double MVP a inscrit 17 points dans cette seule période, sans manquer le moindre tir. Les Warriors ont compilé 40 points dans le quart-temps pour repousser les Nuggets à seize longueurs (100-84). Curry terminera finalement la rencontre avec 24 points à 8/8 au tir, 3/3 à 3-points et 5/5 aux lancers francs !

Denver a tenté une dernière réaction dans le quatrième quart-temps, mais Golden State a immédiatement répondu. Niang a encore frappé de loin, puis Curry et Lendeborg ont remis l’écart autour des 20 points. Un panier de Jamal Murray a brièvement ramené les Nuggets à -15, avant un 9-0 fatal des visiteurs.

La frustration a fini par gagner Aaron Gordon, expulsé après avoir reçu deux fautes techniques. Nikola Jokic a également regagné le banc à 3 minutes de la fin, alors que Denver accusait 21 points de retard. Les Warriors ont tranquillement terminé le travail pour décrocher leur première victoire de la saison (134-114).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Yaxel Lendeborg, déjà incontournable. Malgré son 1/8 à 3-points, le rookie a constamment attaqué la défense de Denver. Il s’offre un beau record personnel : 31 points, 12 rebonds et 6 passes, à 9/19 au tir et 12/13 aux lancers francs. Après quatre rencontres, il s’impose déjà comme l’une des principales satisfactions de Golden State.

– Le réveil spectaculaire de Stephen Curry. Presque invisible en première mi-temps, le meneur a dynamité les Nuggets après la pause. Il a inscrit 21 de ses 24 points en seconde période, sans rater le moindre tir de toute la soirée. Une démonstration bouclée en seulement 27 minutes.

– Les Warriors ont enfin retrouvé leur collectif. Golden State a shooté à 54,1 %, avec un superbe 22/44 à 3-points, tout en distribuant 31 passes décisives. Brandin Podziemski a livré une copie très propre avec 18 points, 7 rebonds, 5 passes, aucun ballon perdu et un différentiel de +33. Les Warriors ont également nettement remporté la bataille du rebond.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.