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Stats & Highlights | Les Nuggets tremblent face aux Pelicans

Publié le 25/10/2026 à 7:06 Twitter Facebook

NBA – Avec un triple-double de Nikola Jokic et 42 points de Jamal Murray, les Nuggets s’imposent après prolongation face aux Pelicans. Les Wizards et les Cavaliers dominent respectivement les Bulls et les Nets.

jamal murrayEt de… 199 ! Nikola Jokic a signé son 199e triple-double en carrière pour permettre à Denver de renverser New Orleans après prolongation (141-135). Le triple MVP termine avec 35 points, 15 rebonds et 10 passes, dont 8 points inscrits pendant la prolongation. Jamal Murray a également été immense avec 42 points, malgré un lancer-franc laissé en route en fin de quatrième quart-temps.

Les Nuggets ont pourtant compté jusqu’à 23 points de retard face à des Pelicans très adroits, et ils étaient encore menés de 19 unités après trois quart-temps. Aux côtés de Nikola Jokic, le rookie Trevon Brazile s’est ensuite révélé décisif avec 7 de ses 17 points dans la prolongation. C’est lui, à 3-points, qui a assommé les Pelicans à 90 secondes de la fin. Les efforts de Trey Murphy III (26 points) et Dejounte Murray (22 points) n’ont pas suffi et les Pelicans concèdent ainsi une troisième défaite en trois matchs.

Pour leur première à domicile, Donovan Mitchell (22 points) et Jarrett Allen (21 points) ont conduit Cleveland à la victoire contre Brooklyn (125-121). Evan Mobley a ajouté un double-double avec 20 points et 10 rebonds, permettant aux Cavaliers de réagir après leur gros couac à Philadelphie.

Cleveland a pris le contrôle avant la pause grâce à un 23-9 alimenté justement par Mobley, Allen et Tyrese Proctor. Un panier primé de Jaylon Tyson a ensuite porté l’avance des Cavaliers à 22 points au début du dernier quart-temps (104-82).

Caleb Wilson brille… pour rien

Mais les Nets ont refusé d’abdiquer, notamment grâce au rookie Egor Demin, auteur de 15 de ses 22 points dans la dernière période.

Brooklyn a terminé la rencontre sur un 22-7 pour revenir à seulement deux longueurs à huit secondes du terme (123-121). Sam Merrill a finalement sécurisé la victoire avec deux lancers-francs après la sixième faute de Michael Porter Jr., meilleur marqueur des Nets avec 28 points.

Alors que les Wizards entament un «road trip» de trois rencontres, Trae Young a compilé 25 points et 9 passes pour conduire Washington à la victoire sur le parquet de Chicago (124-120). Devant leur public, les Bulls ont compté jusqu’à dix points d’avance et ils menaient encore 62-57 à la pause grâce à un Caleb Wilson très actif (30 points, 14 rebonds !).

Au retour des vestiaires, Young a pris le match à son compte dans un 3e quart-temps à sens unique. Le meneur All-Star a notamment envoyé Alex Sarr au alley-oop pour porter l’écart à 17 points en fin de période (97-80). Les Bulls ont tenté de revenir, mais leur maladresse à 3-points (12 sur 43, dont 1 sur 9 pour Wilson) a plombé leur 4e quart-temps.

Charlotte – Miami
Atlanta – Houston
Dallas – San Antonio
Phoenix – Golden State
Philadelphie – Milwaukee

Cleveland – Brooklyn : 125-121

Cleveland Cavaliers / 125TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Donovan Mitchell357/152/66/60554414152221
Jarrett Allen277/81/16/83580323132126
Evan Mobley357/122/34/7281042213-82030
James Harden331/81/69/1108872042-31216
Peyton Watson304/112/61/221346121-71110
Jaylon Tyson206/123/70/00114412071513
Mario Hezonja193/52/31/214512140899
Sam Merrill212/41/32/2112330007710
Tyrese Proctor112/31/20/002231110659
Craig Porter51/11/10/001111021234
Total40/7916/3829/389364531289239125
Brooklyn Nets / 121TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Michael Porter Jr.3210/184/94/42791641052833
Julius Randle357/122/47/81565105062323
Egor Demin305/105/107/71346601072226
Day'Ron Sharpe223/101/20/044816130677
Keon Ellis222/72/60/002212220-1664
Chaney Johnson274/122/50/032532210-71011
Mikel Brown Jr.203/102/60/002253220088
Moritz Wagner141/61/23/422412010-1264
Josh Minott92/40/20/011201010-443
Noah Clowney191/61/31/231401011242
Nolan Traoré51/20/01/211200010-732
Total39/9720/4923/27183048233011191121

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA115
MIA110
CLE125
BRO121
PHI127
MIL116
CHI120
WAS124
DAL106
SAS122
ATL114
HOU121
DEN141
NOR135
PHO131
GSW122

Chicago – Washington : 120-124

Chicago Bulls / 120TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Caleb Wilson3810/241/99/114101432201143034
Matas Buzelis347/132/75/50552413032120
Norman Powell324/123/77/72023144011815
Jalen Smith245/112/72/212314020-81410
Josh Giddey293/71/32/20881011005924
Tre Jones183/71/13/311230110-91011
Buddy Hield164/71/30/002223010-399
Leonard Miller203/81/40/004401100-177
Zach Collins111/30/20/003312000-124
Isaac Okoro130/10/00/010104010-210-1
Total40/9312/4328/3093544252210121120
Washington Wizards / 124TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Trae Young336/134/109/904493020-102529
KyShawn George358/170/56/827952034142226
Anthony Davis308/210/13/524643130-31912
Alexandre Sarr235/80/10/021334023-51014
Bilal Coulibaly253/60/21/104404220-278
Tre Johnson225/102/51/10222100081312
Justin Champagnie264/81/32/23111442100181126
Carlton Carrington203/63/50/002210010798
Deandre Ayton163/50/00/032502100-2610
Will Riley40/10/12/200001000-521
Total45/9510/3324/2812374928225137124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA115
MIA110
CLE125
BRO121
PHI127
MIL116
CHI120
WAS124
DAL106
SAS122
ATL114
HOU121
DEN141
NOR135
PHO131
GSW122

Denver – New Orleans : 141-135 (a.p)

Denver Nuggets / 141TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jamal Murray4212/258/1610/1303363101144237
Nikola Jokic4312/233/108/841115105264113549
Christian Braun407/110/31/226823210151521
Aaron Gordon362/91/62/4235432101078
Bryce Hopkins181/20/10/002213000-924
Trevon Brazile286/113/72/436904122101720
DeMar DeRozan234/100/24/412334010-31211
Marvin Bagley III92/20/01/213402000-558
Cam Whitmore112/50/20/011201100-1044
Tyus Jones90/10/02/200000000-321
Total48/9915/4730/3914375126289117141
New Orleans Pelicans / 135TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Trey Murphy III3610/174/82/233642140-172626
Dejounte Murray349/181/63/415662221-162225
Zion Williamson327/110/13/510125232-11715
Jeremiah Fears234/120/22/2246231308108
DeAndre Jordan203/30/03/418920001-1920
Derik Queen246/100/15/52682300021723
Saddiq Bey253/92/76/804431110-21413
Bennedict Mathurin204/91/50/022442000-5912
Jordan Poole222/62/50/012373121-2612
Karlo Matkovic71/11/10/000003010-332
Herbert Jones161/30/20/012315120723
Total50/9911/3824/3014365033299185135

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA115
MIA110
CLE125
BRO121
PHI127
MIL116
CHI120
WAS124
DAL106
SAS122
ATL114
HOU121
DEN141
NOR135
PHO131
GSW122

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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