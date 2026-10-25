Stats & Highlights | Les Nuggets tremblent face aux Pelicans

Et de… 199 ! Nikola Jokic a signé son 199e triple-double en carrière pour permettre à Denver de renverser New Orleans après prolongation (141-135). Le triple MVP termine avec 35 points, 15 rebonds et 10 passes, dont 8 points inscrits pendant la prolongation. Jamal Murray a également été immense avec 42 points, malgré un lancer-franc laissé en route en fin de quatrième quart-temps.

Les Nuggets ont pourtant compté jusqu’à 23 points de retard face à des Pelicans très adroits, et ils étaient encore menés de 19 unités après trois quart-temps. Aux côtés de Nikola Jokic, le rookie Trevon Brazile s’est ensuite révélé décisif avec 7 de ses 17 points dans la prolongation. C’est lui, à 3-points, qui a assommé les Pelicans à 90 secondes de la fin. Les efforts de Trey Murphy III (26 points) et Dejounte Murray (22 points) n’ont pas suffi et les Pelicans concèdent ainsi une troisième défaite en trois matchs.

Pour leur première à domicile, Donovan Mitchell (22 points) et Jarrett Allen (21 points) ont conduit Cleveland à la victoire contre Brooklyn (125-121). Evan Mobley a ajouté un double-double avec 20 points et 10 rebonds, permettant aux Cavaliers de réagir après leur gros couac à Philadelphie.

Cleveland a pris le contrôle avant la pause grâce à un 23-9 alimenté justement par Mobley, Allen et Tyrese Proctor. Un panier primé de Jaylon Tyson a ensuite porté l’avance des Cavaliers à 22 points au début du dernier quart-temps (104-82).

Caleb Wilson brille… pour rien

Mais les Nets ont refusé d’abdiquer, notamment grâce au rookie Egor Demin, auteur de 15 de ses 22 points dans la dernière période.

Brooklyn a terminé la rencontre sur un 22-7 pour revenir à seulement deux longueurs à huit secondes du terme (123-121). Sam Merrill a finalement sécurisé la victoire avec deux lancers-francs après la sixième faute de Michael Porter Jr., meilleur marqueur des Nets avec 28 points.

Alors que les Wizards entament un «road trip» de trois rencontres, Trae Young a compilé 25 points et 9 passes pour conduire Washington à la victoire sur le parquet de Chicago (124-120). Devant leur public, les Bulls ont compté jusqu’à dix points d’avance et ils menaient encore 62-57 à la pause grâce à un Caleb Wilson très actif (30 points, 14 rebonds !).

Au retour des vestiaires, Young a pris le match à son compte dans un 3e quart-temps à sens unique. Le meneur All-Star a notamment envoyé Alex Sarr au alley-oop pour porter l’écart à 17 points en fin de période (97-80). Les Bulls ont tenté de revenir, mais leur maladresse à 3-points (12 sur 43, dont 1 sur 9 pour Wilson) a plombé leur 4e quart-temps.

Cleveland – Brooklyn : 125-121

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 115 MIA 110 CLE 125 BRO 121 PHI 127 MIL 116 CHI 120 WAS 124 DAL 106 SAS 122 ATL 114 HOU 121 DEN 141 NOR 135 PHO 131 GSW 122

Chicago – Washington : 120-124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 115 MIA 110 CLE 125 BRO 121 PHI 127 MIL 116 CHI 120 WAS 124 DAL 106 SAS 122 ATL 114 HOU 121 DEN 141 NOR 135 PHO 131 GSW 122

Denver – New Orleans : 141-135 (a.p)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.