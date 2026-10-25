Les Rockets résistent au retour des Hawks et restent invaincus

En back-to-back à l’extérieur, Houston poursuit son début de saison parfait ! Au lendemain de leur victoire face aux Spurs, les Rockets ont résisté au retour tardif des Hawks pour s’imposer 121-114 à Atlanta. Malgré les absences de Fred VanVleet, Marcus Smart et Steven Adams, les Texans ont pu compter sur leur profondeur, avec sept joueurs à au moins 10 points.

Atlanta prend pourtant le meilleur départ (7-0), avant que Houston ne réagisse après un temps-mort. Reed Sheppard prend alors les commandes de l’attaque et les Rockets passent devant. Nickeil Alexander-Walker, auteur de trois tirs primés dans le premier quart-temps, entretient toutefois l’espoir des Hawks (30-26).

La défense texane hausse ensuite le ton. Atlanta manque plusieurs tirs ouverts et Houston en profite pour creuser un premier écart significatif. Kevin Durant marque avec son efficacité habituelle, Tari Eason apporte son énergie en sortie de banc et Alperen Sengun domine dans la raquette. Les Rockets rentrent ainsi aux vestiaires avec onze longueurs d’avance (59-48).

Les Hawks reviennent de vingt points

Nickeil Alexander-Walker tente de réveiller la State Farm Arena en allant dunker sur Kevin Durant dès le début de la seconde mi-temps. Mais Houston ne tremble pas. Reed Sheppard organise le jeu, Amen Thompson multiplie les initiatives et Jabari Smith Jr. se montre précieux défensivement. L’écart grimpe jusqu’à vingt points avant que deux tirs primés et un « tip-in » de Jalen Johnson ne permettent aux Hawks de rester en vie (92-81).

Les Rockets reprennent pourtant leurs distances au début du quatrième quart-temps en provoquant plusieurs pertes de balle. Mais alors que la rencontre semble jouée, leur attaque se dérègle. Atlanta en profite pour revenir à seulement cinq points dans les dernières secondes.

Kevin Durant se charge finalement de stopper l’hémorragie. Ses deux lancers francs à 18 secondes du terme redonnent trois possessions d’avance à Houston et sécurisent une troisième victoire en autant de rencontres (121-114), une première pour la franchise depuis la saison 2017/18.

« KD » termine meilleur marqueur des Rockets avec 22 points à 8/15 au tir, tandis que Reed Sheppard (19 points, 7 passes, 6 rebonds) et Tari Eason (19 points) confirment la profondeur de l’effectif texan. Auteur du contre de la gagne la veille, Amen Thompson compile 17 points, 11 rebonds et 6 passes, alors qu’Alperen Sengun ajoute 17 points, 10 rebonds et 7 passes.

Côté Atlanta, Jalen Johnson a livré une énorme prestation avec 26 points, 9 rebonds et 16 passes (record en carrière). Nickeil Alexander-Walker et Dyson Daniels ont chacun inscrit 18 points, mais les Hawks ont payé leur maladresse extérieure avec seulement 12 réussites en 45 tentatives.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Houston gagne aussi dans la difficulté. Sans Fred VanVleet, Marcus Smart et Steven Adams, et au lendemain d’un match accroché face aux Spurs, les Rockets auraient pu manquer de fraîcheur. Ils ont pourtant mené de 20 points et trouvé les ressources nécessaires pour repousser le retour d’Atlanta. Leur fin de match brouillonne reste à surveiller, mais ce succès à l’extérieur confirme la profondeur et la solidité du groupe d’Ime Udoka.

– Reed Sheppard profite de sa titularisation. Après un début de saison à 1/6 derrière l’arc, le meneur a retrouvé la mire avec un 5/11 à 3-points. Ses 19 points, 7 passes et 6 rebonds ont été essentiels pour compenser l’absence de Fred VanVleet. Houston a d’ailleurs davantage souffert lorsque son entraîneur l’a rappelé sur le banc dans le dernier quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.