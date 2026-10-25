Charlotte qui rit, Miami qui pleure…

Battus la veille, Charlotte et Miami enchaînaient cette nuit avec l’envie de se racheter. Alors que le Heat court toujours après sa première victoire, ce sont les Hornets qui ont dominé les débats, s’imposant 115-110 après avoir pris le meilleur dans l’intensité, l’agressivité et l’efficacité. Grands artisans de ce succès, Dennis Schröder, Brandon Miller et Naz Reid ont progressivement fait plier les Floridiens, relégués à 20 longueurs après un 15-0 dont ils ne se sont presque jamais remis…

Miami a été malmené dès les premières minutes, sans parvenir à se défaire de Hornets lancés par Brandon Miller et Naz Reid. En sortie de banc, Grayson Allen et Tidjane Salaün ont entretenu la dynamique à 3-points pour permettre à Charlotte de rester au contact après 12 minutes (31-31). Les Hornets ont ensuite pris confiance au fil des quart-temps, à l’image d’un Dennis Schröder davantage impliqué en attaque, avec un 3/3 de loin, et d’un duo Miller–Reid toujours aussi piquant. Les relais de Grayson Allen et Ryan Kalkbrenner ont alors permis aux locaux de prendre les commandes avant la pause… et de ne plus les lâcher (66-58) !

Miami a cru au braquage

Le Heat n’était pas au bout de ses peines, loin de là ! C’est en effet un 15-0 qui a propulsé les Hornets largement en tête au tableau d’affichage, avec le même trio Schröder–Miller–Reid à la baguette. Après un « fadeaway » qui a fait rugir le Spectrum Center de plaisir, Grayson Allen a bouclé la série d’un tir à 3-points en transition qui a porté l’écart à vingt unités (83-63) ! Les tirs primés de Brandon Miller et Naz Reid ont maintenu la tête du Heat sous l’eau jusqu’à la fin du troisième quart-temps (96-75).

Alors que les Hornets semblaient maîtriser leur sujet, Miami a soudainement refait surface en à peine plus de cinq minutes ! Bobby Portis et Pelle Larsson ont d’abord dégainé de loin coup sur coup, puis Davion Mitchell a fait le show, avec deux passes décisives suivies de deux paniers près du cercle pour égaliser à 100-100 ! On se demandait alors à quelle sauce Charlotte allait être mangée, mais la franchise de Caroline du Nord ne s’est pas effondrée, grâce à sa défense et à un coup d’éclat signé Grayson Allen.

Après le panier à mi-distance de Brandon Miller, l’arrière shooteur a réussi un improbable 3+1 qui a redonné à tout le groupe la confiance dont il avait besoin pour terminer fort. Dennis Schröder et Brandon Miller ont fait le travail aux lancers francs et, malgré les tirs à 3-points de Klay Thompson et Davion Mitchell, qui n’ont fait que retarder l’échéance, les Hornets l’ont emporté 115-110.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Very Bad « Three-Peat ». La présaison avait rapidement laissé entrevoir de bonnes choses. Finalement, le Heat a bien du mal à trouver son rythme en ce début d’exercice, avec un troisième revers consécutif qui fait tache sur le parquet des Hornets ! La franchise floridienne n’avait plus connu un départ aussi catastrophique depuis… 2007/08, soit la dernière saison de Pat Riley sur le banc avant de passer le relais à… Erik Spoelstra. Il va vite falloir se remobiliser alors que Dallas se profile dès demain à domicile.

Giannis Antetokounmpo se cherche encore. Habitué à dominer, le « Greek Freak » a semblé plus effacé pour ce deuxième match en 24 heures. Moins tranchant, il a essayé d’impliquer ses coéquipiers en début de rencontre, s’oubliant sans doute au passage. Le souci, c’est que ce manque d’agressivité vers le cercle a commencé à devenir problématique puisqu’à la mi-temps, il ne comptait que trois tirs tentés ! Ses 14 points à 4/11 au tir n’ont finalement pas vraiment permis à Miami de prendre le meilleur sur de vaillants Hornets.

Brandon Miller en patron. Brandon Miller a bien grandi ! Avec le départ de LaMelo Ball, il est désormais le taulier de l’équipe et s’est comporté comme tel cette nuit. Il a surtout su inscrire des paniers importants aux côtés de Dennis Schröder et Naz Reid pour guider son équipe jusqu’à la victoire. Avec 34 points à l’arrivée, un véritable rôle de « franchise player » semble se dessiner pour lui cette saison, même si ses deux acolytes ont également été précieux.

L’intensité de Moussa Diabaté. Les intérieurs adverses vont finir par en faire des cauchemars. Il faut dire que l’intérieur français est du genre « dur au mal », dans les règles de l’art : viril mais correct. Chaque possession devient alors un combat de lutte avec le pivot adverse afin d’obtenir le meilleur placement pour aller chercher chaque rebond potentiel. Le Français n’a pas baissé les yeux face à la raquette du Heat, composée de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Son activité a ainsi perturbé Bobby Portis, surclassé dans l’intensité et contraint de tirer le maillot de Moussa Diabaté par frustration. Il a ensuite provoqué la faute offensive de Giannis Antetokounmpo grâce à sa défense irréprochable. Des signes qui ne trompent pas tant il use ses adversaires. Son impact ne se voit pas uniquement sur la feuille de statistiques, mais se lit également dans le regard désabusé de ses adversaires !

Davion Mitchell contre Grayson Allen. On a bien cru que le Heat allait réussir le « hold-up parfait » dans les dernières minutes, notamment grâce au coup de chaud de Davion Mitchell, qui a enchaîné les exploits pour permettre aux siens d’égaliser brièvement à 100-100. Ses 15 points dans le dernier acte ont bien failli tout changer, mais c’était sans compter sur la réponse de Grayson Allen. Ce dernier a finalement eu le dernier mot avec un tir à 3-points, accompagné de la faute, qui a remis Charlotte dans le droit chemin. Au moment de conclure, Grayson Allen a terminé le travail presque sans trembler, avec un 3/4 aux lancers francs qui a suffi pour l’emporter.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.