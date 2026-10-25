Les Spurs débloquent leur compteur à Dallas

Malgré les absences de Cooper Flagg, blessé, et de Kyrie Irving, ménagé, les Mavs tiennent la dragée haute aux Spurs en début de rencontre. Malgré les 17 points inscrits par la paire Devin Vassell – Stephon Castle (19 points, 8 passes), Naji Marshall (10 points, 5 passes) et P.J. Washington (12 points) permettent à Dallas de rester sur les talons de son adversaire (32-31).

Dominés aux rebonds offensifs, les Mavs parviennent toutefois à prendre l’avantage grâce à un 10-0 lancé par Sergio de Larrea (21 points, 5 rebonds) au milieu du deuxième quart-temps (47-41). C’est le moment choisi par De’Aaron Fox (19 points, 9 passes) et Victor Wembanyama pour réveiller les Spurs. Les deux joueurs inscrivent 20 points à eux deux et San Antonio termine la première mi-temps sur un 27-13 pour rentrer aux vestiaires avec huit points d’avance (68-60).

Les Spurs accélèrent en fin de match

Dylan Harper (22 points) et Stephon Castle enfoncent le clou au début de la deuxième mi-temps. Un 9-0 place San Antonio à +14 (77-63). Zaccharie Risacher (11 points), jusqu’ici discret pour sa première titularisation avec Dallas, sonne alors la révolte. Ses neuf points dans le troisième quart-temps ramènent les Mavs en embuscade (92-89).

Devin Vassell (11 points, 6 passes) prend alors les choses en main. Bien décidés à éviter une troisième défaite en autant de matchs cette saison, les Spurs passent un 17-5, conclu par un tir primé de Dylan Harper, pour porter l’écart à quinze points (109-94).

Les hommes de Dusty May ne s’en relèveront pas. Un alley-oop de Victor Wembanyama, avec la faute en prime, puis un dunk de Julian Champagnie (12 points) viennent sceller la première victoire de San Antonio.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama en mode diesel. Comme face au Thunder, « Wemby » a commencé le match de façon discrète. Il n’a pris que deux tirs dans le premier quart-temps avant de passer à la vitesse supérieure lors des deuxième et troisième périodes. Il y a inscrit 18 de ses 23 points, terminant la rencontre à 9/18 au tir. Les Spurs ont remporté ses 29 minutes de présence sur le terrain de 32 points !

– Zaccharie Risacher en dents de scie. Le néo-Mav a mis une mi-temps à profiter des absences de Cooper Flagg et Kyrie Irving, ainsi que de sa titularisation. Le numéro un de la Draft 2024 a été transparent en première mi-temps avant de se montrer beaucoup plus agressif dans le troisième quart-temps pour maintenir Dallas dans le coup. Il a inscrit 9 de ses 11 points durant cette période.

– Les Spurs ont dominé la bataille des possessions. Avec 15 rebonds offensifs et 18 ballons perdus provoqués, San Antonio a contrôlé la rencontre, même si les Texans ont mis du temps à prendre le large. Les hommes de Mitch Johnson ont ainsi pris 13 tirs et 8 lancers francs de plus que leurs adversaires.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.