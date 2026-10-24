Encore touché à l’épaule, Cooper Flagg inquiète Dallas

La victoire de Dallas à Indiana (121-105) a été ternie par la sortie prématurée de Cooper Flagg. Lancé en contre-attaque, l’ailier des Mavericks s’apprêtait à conclure par un dunk lorsqu’Aaron Nesmith a tenté de le contrer par-derrière.

Déséquilibré en plein vol, Cooper Flagg est lourdement retombé sur son épaule gauche. Une articulation qui l’avait déjà fait souffrir durant sa saison rookie. Il a pu tirer ses deux lancers francs, en convertissant les deux, mais n’a pas repris la rencontre après la pause.

« Cooper souffre de l’épaule gauche. Il sera examiné dans les prochains jours », a indiqué Dusty May après la rencontre, sans pouvoir confirmer la nécessité d’une IRM. « Je l’ai vu dans le vestiaire et il était de bonne humeur. Nous saurons dans les prochains jours quelle sera la suite. »

Les Mavericks défendent leur jeune star

La faute a immédiatement provoqué la colère des Mavericks. Naji Marshall est allé dire ses quatre vérités à Aaron Nesmith sous le panier, entraînant un début d’altercation entre plusieurs joueurs.

Après visionnage de la séquence, les arbitres ont sanctionné Aaron Nesmith d’une faute flagrante de niveau I. Ce dernier et Naji Marshall ont également reçu une double faute technique. Deux joueurs de Dallas semblent par ailleurs avoir quitté leur banc, même si Dusty May assure qu’ils voulaient seulement prendre des nouvelles de Cooper Flagg.

« Aaron Nesmith est quelqu’un de bien et un très bon joueur. Je le connais depuis le lycée », a tempéré le coach des Mavericks. « C’était évidemment une action malheureuse. J’espère simplement que Coop va bien. »

Un excellent début de match interrompu

Cette sortie est d’autant plus frustrante que Cooper Flagg avait parfaitement lancé sa deuxième saison NBA. Deux jours après avoir inscrit 32 points, le Rookie Of The Year en titre se dirigeait peut-être vers son premier triple-double de la saison. En seulement 17 minutes, il avait déjà compilé 14 points, 6 passes et 5 rebonds avant sa chute.

Tandis que Cooper Flagg n’a pas répondu aux questions des journalistes après la rencontre, sa participation au back-to-back de ce soir face aux Spurs semble plus que compromise.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 70 33.5 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0 2026-27 DAL 1 32.9 58.8 25.0 84.6 0.0 5.0 5.0 2.0 4.0 3.0 4.0 1.0 32.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.