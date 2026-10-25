Devin Booker (43 points) en démonstration face à l’équipe B des Warriors

Après la déculottée subie à Portland en ouverture de la saison, les Suns voulaient faire bonne impression pour leur première devant leur public. Objectif atteint avec ce succès (131-122) face à des Warriors sérieusement déplumés pour l’occasion.

Stephen Curry (genou), Brandin Podziemski (dos), Draymond Green (dos) et Al Horford (dos) étaient tous au repos au lendemain de leur défaite face aux Grizzlies. Pas d’absents majeurs côté Suns qui ont pu compter sur la sortie magistrale de Devin Booker (43 points, 7 rebonds et 7 passes).

Malgré ce contexte largement défavorable, les réservistes californiens ont vendu chèrement leur peau. Grâce à un trio de joueurs à 20 points ou plus, le prometteur Yaxel Lendeborg (26) et les deux plus expérimentés De’Anthony Melton (25) et Brandon Williams (20), les visiteurs sont longtemps restés en contact.

Une accélération à la fin du troisième quart-temps

À la pause, alors que Booker en était déjà à 19 points, les Suns menaient seulement d’une possession (57-54). Des locaux qui ont su placer une accélération à la fin de la troisième période, avec un Booker ouvert en tête de raquette à 3-points, avant une action à 3+1 en transition en première intention. Au buzzer, son coéquipier Jordan Goodwin l’a imité dans le corner pour offrir 10 points d’avance à Phoenix (102-92).

Les locaux ont maintenu cet écart dans les minutes suivantes grâce à une bonne séquence des deux côtés du terrain de Ryan Dunn. Au milieu de ce quatrième quart-temps, Collin Gillespie a fait passer le cuir entre les jambes de Georges Niang avant d’aller trouver un Luke Kennard seul à 3-points en contre-attaque pour aggraver l’écart à 15 unités (117-102), tandis que Steve Kerr a écopé d’une faute technique.

À trois minutes de la fin, les Warriors sont bien parvenus à repasser sous les 10 points. Mais les Suns sont restés dans la gestion, avec une finition acrobatique de Dillon Brooks au cercle, puis un énième tir à mi-distance converti par Booker.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trois défaites pour démarrer, du jamais-vu pour Stephen Curry. Les Warriors n’avaient pas démarré une saison par trois défaites de suite depuis la saison 2007/08 (0-6). Autrement dit, c’est une première depuis l’arrivée au club de Stephen Curry, drafté en 2009. Lors de leur année noire en 2019/20, avec le départ de Kevin Durant et les blessures de Klay Thompson et Curry, les Californiens avaient démarré avec 1 victoire et 5 défaites. Des Warriors qui vont peut-être devoir patienter encore un peu avant de débloquer leur compteur de victoires. Lundi, ils se déplacent à Denver, avant de rendre visite aux Wolves deux jours plus tard.

– La 40e en carrière pour Devin Booker. Voir le meneur-arrière des Suns franchir le cap des 40 points inscrits n’a plus rien d’exceptionnel. Ce match était déjà sa 40e en carrière ! Booker a signé ce nouveau carton offensif en faisant preuve d’une efficacité redoutable (17/25), même si son ratio à 3-points a tiré son pourcentage d’ensemble vers le bas (2/7). Mais pas grand-chose à jeter de sa performance basée sur quantité d’attaques du cercle et de sanctions à mi-distance, notamment sur le côté droit du parquet. Un match de patron pour lui.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.