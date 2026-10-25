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Devin Booker (43 points) en démonstration face à l’équipe B des Warriors

Publié le 25/10/2026 à 7:01 Twitter Facebook

NBA – Malgré le carton offensif de leur leader, les Suns ont dû batailler pendant une bonne partie du match face à des Warriors largement diminués (131-122).

devin bookerAprès la déculottée subie à Portland en ouverture de la saison, les Suns voulaient faire bonne impression pour leur première devant leur public. Objectif atteint avec ce succès (131-122) face à des Warriors sérieusement déplumés pour l’occasion.

Stephen Curry (genou), Brandin Podziemski (dos), Draymond Green (dos) et Al Horford (dos) étaient tous au repos au lendemain de leur défaite face aux Grizzlies. Pas d’absents majeurs côté Suns qui ont pu compter sur la sortie magistrale de Devin Booker (43 points, 7 rebonds et 7 passes).

Malgré ce contexte largement défavorable, les réservistes californiens ont vendu chèrement leur peau. Grâce à un trio de joueurs à 20 points ou plus, le prometteur Yaxel Lendeborg (26) et les deux plus expérimentés De’Anthony Melton (25) et Brandon Williams (20), les visiteurs sont longtemps restés en contact.

Une accélération à la fin du troisième quart-temps

À la pause, alors que Booker en était déjà à 19 points, les Suns menaient seulement d’une possession (57-54). Des locaux qui ont su placer une accélération à la fin de la troisième période, avec un Booker ouvert en tête de raquette à 3-points, avant une action à 3+1 en transition en première intention. Au buzzer, son coéquipier Jordan Goodwin l’a imité dans le corner pour offrir 10 points d’avance à Phoenix (102-92).

Les locaux ont maintenu cet écart dans les minutes suivantes grâce à une bonne séquence des deux côtés du terrain de Ryan Dunn. Au milieu de ce quatrième quart-temps, Collin Gillespie a fait passer le cuir entre les jambes de Georges Niang avant d’aller trouver un Luke Kennard seul à 3-points en contre-attaque pour aggraver l’écart à 15 unités (117-102), tandis que Steve Kerr a écopé d’une faute technique.

À trois minutes de la fin, les Warriors sont bien parvenus à repasser sous les 10 points. Mais les Suns sont restés dans la gestion, avec une finition acrobatique de Dillon Brooks au cercle, puis un énième tir à mi-distance converti par Booker.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Trois défaites pour démarrer, du jamais-vu pour Stephen Curry. Les Warriors n’avaient pas démarré une saison par trois défaites de suite depuis la saison 2007/08 (0-6). Autrement dit, c’est une première depuis l’arrivée au club de Stephen Curry, drafté en 2009. Lors de leur année noire en 2019/20, avec le départ de Kevin Durant et les blessures de Klay Thompson et Curry, les Californiens avaient démarré avec 1 victoire et 5 défaites. Des Warriors qui vont peut-être devoir patienter encore un peu avant de débloquer leur compteur de victoires. Lundi, ils se déplacent à Denver, avant de rendre visite aux Wolves deux jours plus tard.

La 40e en carrière pour Devin Booker. Voir le meneur-arrière des Suns franchir le cap des 40 points inscrits n’a plus rien d’exceptionnel. Ce match était déjà sa 40e en carrière ! Booker a signé ce nouveau carton offensif en faisant preuve d’une efficacité redoutable (17/25), même si son ratio à 3-points a tiré son pourcentage d’ensemble vers le bas (2/7). Mais pas grand-chose à jeter de sa performance basée sur quantité d’attaques du cercle et de sanctions à mi-distance, notamment sur le côté droit du parquet. Un match de patron pour lui.

Phoenix Suns / 131TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Devin Booker3617/252/77/80777104124345
Miles Bridges336/112/52/22573310011622
Dillon Brooks336/121/32/211254020-21514
Jalen Green265/101/31/102212030-16127
Khaman Maluach272/31/24/6189341228919
Luke Kennard184/63/50/013410100151115
Collin Gillespie274/72/51/313493220161119
Jordan Goodwin204/81/50/02024231013913
Ryan Dunn122/31/10/01450211212511
Duop Reath30/10/10/000001000-40-1
Total50/8614/3717/229334233229155131
Golden State Warriors / 122TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Yaxel Lendeborg369/196/112/35495002152628
Brandon Williams245/102/38/111235122052020
Graham Ike265/130/02/2551024110-61216
Will Richard314/93/60/0000132210118
Gui Santos231/41/24/822434010-1376
De'Anthony Melton268/134/85/514553330-82530
Charles Bassey124/40/02/32570101231017
Georges Niang232/90/50/022422030640
LJ Cryer141/51/30/001113010-1330
Gary Payton II171/30/10/010100000-1421
Malevy Leons41/20/00/000001100-1022
Total41/9117/3923/3219254424229164122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA115
MIA110
CLE125
BRO121
PHI127
MIL116
CHI120
WAS124
DAL106
SAS122
ATL114
HOU121
DEN141
NOR135
PHO131
GSW122

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Journaliste Samuel Hauraix
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