Devin Booker veut utiliser la défaite de 41 points à Portland comme un « électrochoc »

Une entame catastrophique pour Phoenix. Après une présaison déjà compliquée, bouclée avec un bilan d’une victoire pour quatre défaites, les Suns ont complètement déraillé à Portland au moment de lancer leur saison, la nuit dernière, en concédant une vraie dérouillée : 124-83.

La franchise de l’Arizona n’a tout simplement pas existé. Alors qu’elle avait pourtant l’occasion de se venger du play-in perdu la saison dernière contre les Blazers, elle n’a jamais vraiment réussi à entrer dans la rencontre.

La faute à un premier quart-temps catastrophique, lors duquel les Suns ont concédé 43 points, mais n’en ont surtout inscrit que 12. Un faux départ dont il a ensuite été impossible de se relever pour la bande de Devin Booker.

« Tout s’est mal passé », a réagi l’arrière. « On a beaucoup à apprendre des deux côtés du terrain. Ils nous ont tués avec leur jeu rapide. Ils nous ont forcés à prendre des tirs compliqués en défendant très bas sur les pick-and-roll. Leurs arrières ont été très actifs pour perturber nos porteurs de balle, et on a été trop hésitants. […] Et ensuite, quand tu es mené de 30 points, tu as l’impression de ne plus avoir le droit de manquer le moindre tir. »

« Je suis content que ça nous arrive aussi tôt »

De nouveau leader incontesté de son équipe depuis les départs de Kevin Durant et Bradley Beal, le « combo guard » a lui aussi traversé une soirée difficile. Malgré ses 23 points à 7/13 au tir, le désormais numéro 15 de Phoenix a terminé avec le pire +/- de la soirée (-43). « Après une défaite comme celle-ci, je me dis qu’il y a un tas de choses que j’aurais pu mieux faire. Je n’ai pas bien su trouver mon rythme », a-t-il confié.

Mais le quintuple All-Star retient tout de même un aspect positif de cette déroute : le fait qu’elle ait eu lieu aussi tôt dans la saison. Incapables de répondre à l’intensité des Blazers, les Suns savent désormais ce qu’ils doivent corriger pour éviter que pareille soirée ne se reproduise.

« Ça nous donne un échantillon dont on peut tirer des enseignements. On va avoir des vidéos à regarder. C’est à coup sûr un électrochoc pour nous. Je suis content que ça nous arrive si tôt dans la saison », a-t-il conclu.

Désormais, Phoenix dispose de deux jours de repos pour se remettre de cette claque, avant de défier des Warriors eux aussi en quête de rachat après avoir été largement dominés par les Lakers pour leur entrée en lice.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHO 76 27.7 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHO 78 35.0 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHO 54 34.5 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHO 64 35.0 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHO 70 35.9 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHO 67 33.9 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHO 68 34.5 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHO 53 34.6 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHO 68 36.0 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHO 75 37.3 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHO 64 33.5 45.6 33.0 87.3 0.8 3.1 3.9 6.0 2.6 0.8 3.1 0.3 26.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.