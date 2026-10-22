Stephen Curry après la claque des Lakers : « Un rappel à l’ordre »

Pendant un quart-temps, Stephen Curry a entretenu l’illusion. Auteur de 16 des 21 premiers points de Golden State, le meneur All-Star a permis aux Warriors de rester au contact. La suite a été beaucoup plus compliquée, avec un 17-4 encaissé avant la pause puis un troisième quart-temps perdu 36-16. Résultat, une fessée face à des Lakers new look.

« C’est un rappel à l’ordre », reconnaît Stephen Curry. « Nous avons vu le niveau de concentration et d’exécution nécessaire pour gagner en NBA. Nous avons bien commencé, puis nous avons perdu le fil. »

Golden State a notamment gaspillé neuf ballons dans le troisième quart-temps, là où les Lakers ont pu courir et multiplier les paniers faciles.

« Quand vous perdez autant de ballons, vous ne pouvez pas mettre votre défense en place », poursuit le meneur. « Nous leur avons donné du rythme et de la confiance. Le match nous a échappé très rapidement. »

Beaucoup, beaucoup d’absents…

Même constat chez Steve Kerr, qui n’a pas cherché à atténuer l’ampleur de la défaite. « Les Lakers ont joué un match fantastique », estime l’entraîneur. « Ils nous ont complètement dominés. Nous n’avons pas eu l’énergie défensive nécessaire pour gagner en étant aussi diminués. »

Les Warriors étaient privés de Jimmy Butler, Kristaps Porzingis, Moses Moody, Brandin Podziemski et Charles Bassey. Mais leur coach refuse d’en faire une excuse.

« Quand il manque autant de joueurs, il faut compenser par l’énergie, la défense et le soin apporté au ballon », rappelle-t-il. « Nous ne l’avons pas fait. Nous avons commencé correctement, puis nous avons perdu notre organisation et notre discipline. »

La faiblesse intérieure a également sauté aux yeux. Walker Kessler a terminé avec 26 points à 12/12, dont dix dunks, face à une raquette incapable de perturber ses courses vers le cercle.

Draymond Green assume sa part de responsabilité

Rapidement sanctionné de trois fautes, Draymond Green n’a jamais pu installer l’agressivité défensive habituelle des Warriors. Il a terminé avec 2 points, 8 passes et 4 ballons perdus en 21 minutes.

« Je dois être meilleur », reconnaît-il. « Quand je prends des fautes aussi tôt, cela change ma manière de défendre et cela affecte toute l’équipe. Je dois trouver le moyen de rester agressif sans me sortir du match. »

Le vétéran insiste surtout sur l’absence de réponse collective à l’impact imposé par les Lakers. « Ils ont joué plus vite et avec davantage de conviction », poursuit-il. « Ils ont imposé leur volonté et nous ne leur avons pas répondu. Peu importe qui est absent : les joueurs présents doivent faire le travail. Personne ne va avoir pitié de nous. »

Pour Stephen Curry, l’essentiel est désormais de ne pas laisser cette première défaite contaminer la suite. « Ce n’est qu’un match, mais il doit nous servir », conclut-il. « Il faut apprendre vite, comprendre ce qui n’a pas fonctionné et répondre dès le prochain. »