Après son match parfait, Walker Kessler a déjà un surnom : « Milk Chamberlain » !

Walker Kessler pouvait difficilement rêver meilleur premier match officiel avec les Lakers. L’ancien pivot du Jazz a cumulé 26 points à 12/12 au tir (dont dix dunks) et 9 rebonds lors de la large victoire contre Golden State.

Il devient le premier Laker depuis Wilt Chamberlain en 1969 à réussir tous ses tirs avec au moins 12 tentatives. Ses dix dunks représentent aussi le plus haut total pour un Laker depuis Shaquille O’Neal en 2003.

De quoi impressionner ce dernier, particulièrement enthousiaste après le match, allant même jusqu’à lui trouver deux surnoms : « Snow Time » et surtout « Milk Chamberlain », pour décrire un Wilt Chamberlain blanc…

« Walker Kessler est le meilleur pivot de NBA. Vous l’avez entendu ici et je ne plaisante pas. Faites-le jouer comme ça et il ressemble au meilleur intérieur de la ligue », s’est carrément emballé Shaquille O’Neal sous les regards circonspects de Kenny Smith et Charles Barkley. « Tu ne recevras peut-être pas beaucoup de ballons, mais tu es un excellent finisseur et tu joues comme un vrai pivot. Bienvenue dans la Big Man Alliance ! »

« C’est comme si Luka possédait un troisième œil »

Flatté par cet adoubement, Walker Kessler a surtout tenu à partager le mérite avec ses nouveaux coéquipiers. « Cela représente énormément venant de toi, Shaq », lui a-t-il répondu. « C’était assez facile de jouer avec ces gars. Je n’ai fait que courir et ils m’ont trouvé. Ils ont fait un travail fantastique. »

Luka Doncic a notamment multiplié les services près du cercle. Dès la première possession, le Slovène a ainsi trouvé son pivot au alley-oop, donnant le ton d’une soirée passée au-dessus du cercle.

« Je ne crois pas que nous ayons vraiment parlé du fait que je devais être le premier intérieur à courir », précise Walker Kessler. « Luka comprend les choses tellement rapidement. Il savait déjà que courir est l’une de mes forces. Je crie simplement ‘Luka’, il envoie le ballon et je n’ai plus qu’à l’attraper et à dunker. Sa vision du jeu est folle. C’est comme s’il possédait un troisième œil. »

Shaq, Wilt, Kareem… et Kessler

Recruté pour quatre ans et 130 millions de dollars après une saison quasi blanche à Utah, Walker Kessler sait que la fonction de pivot titulaire des Lakers s’accompagne d’une histoire et d’attentes immenses.

« Quelle opportunité d’être un intérieur des Lakers ! Il suffit de penser à Shaq, Wilt ou Kareem, des légendes. Je ne dis pas que je suis l’un d’eux, mais je suis très reconnaissant de me retrouver dans cette position. »

À défaut de prétendre déjà rejoindre ces légendes, Walker Kessler a au moins réussi son entrée dans leur univers. Avec un match parfait et un nouveau surnom, « Milk Chamberlain », qu’il lui faudra désormais assumer !

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 74 23.0 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTH 64 23.3 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTH 58 30.0 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTH 5 30.8 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.