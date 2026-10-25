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Avec Joel Embiid en triple-double, les Sixers restent parfaits

Publié le 25/10/2026 à 6:06 Twitter Facebook

NBA – Sans LeBron James, laissé au repos, les Sixers gardent leur série d’invincibilité en alignant une troisième victoire de suite, face aux Bucks (127-116). Avec 81 points du trio Embiid – Brown – Maxey.

joel embiid sixersVainqueurs de leurs deux premiers matchs de la saison, les Sixers mettaient leur invincibilité en jeu à l’occasion de la réception des Bucks, quant à eux battus deux fois en deux matchs et en « back-to-back ». Le tout sans LeBron James, économisé pour la première manche de leur premier « back-to-back » de la saison.

Logiquement favoris, les joueurs de Philadelphie ont toutefois dû s’employer jusqu’au bout pour venir à bout de Milwaukee (127-116). La libération n’est ainsi venue que dans les deux dernières minutes, alors que l’écart était retombé à une possession, avec deux paniers à 3-points successifs de Jaylen Brown puis Kentavious Caldwell-Pope.

Avant ça, la rencontre aura été globalement équilibrée, même si les Sixers ont réussi à prendre le dessus et à compter une dizaine de points d’avance la majeure partie de la deuxième mi-temps. Grâce notamment à l’apport du trio Joel Embiid (28 points, 11 rebonds, 10 passes) – Jaylen Brown (27 points) – Tyrese Maxey (26 points).

Accrocheurs et valeureux, mais finalement trop limités collectivement, les Bucks n’ont pas à rougir de leur prestation. Ils sont tout simplement tombés sur une équipe qui, au fil des minutes, a été plus adroite à longue distance, plus propre balle en main et juste plus talentueuse pour faire la différence sur toute la durée du match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Philadelphie reste invaincu. Trois matchs, trois victoires pour les Sixers. Tout n’est pas parfait, mais ils viseront bel et bien le quatre à la suite ce dimanche contre les Pistons, même s’il faudra probablement se passer de Joel Embiid. En revanche, LeBron James devrait jouer la seconde manche du « back-to-back » et sa présence redonnera peut-être plus de liant et fluidité à l’attaque de Nick Nurse. Car cette nuit, les leaders de la conférence Est s’en sont un peu trop remis au talent de leurs stars, tâtonnant pas mal avant la pause pour trouver de bonnes positions de shoot et dépendre davantage de leur collectif que de leurs individualités.

Milwaukee reste Fanny. Trois matchs, trois défaites pour les Bucks. On savait que l’après-Giannis serait difficile à négocier pour eux et cela se confirme dès les premiers jours de la saison. Les hommes de Taylor Jenkins sont tout de même en mesure de proposer du bon basket par séquences, avec un collectif fourni où huit joueurs ont par exemple terminé à plus de 10 points. Mais au vu de la différence de pertes de balle (22 à 11) et de paniers à 3-points (11 à 19), ou de l’incapacité à contenir les stars adverses, ce fut

Philadelphia 76ers / 127TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Joel Embiid368/200/312/144711105140182832
Jaylen Brown349/193/66/612353330242725
Tyrese Maxey369/224/94/413442030132618
VJ Edgecombe295/135/102/22101225201-111726
Dean Wade282/32/31/3112023010710
Kentavious Caldwell-Pope284/84/60/002212300241214
Jabari Walker122/30/02/312312100369
Anfernee Simons201/71/51/210120110-1340
Adem Bona90/20/10/001112100-401
Labaron Philon30/10/10/00000000010-1
Total40/9819/4428/34112839262315112127
Milwaukee Bucks / 116TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jaime Jaquez Jr.277/132/35/726840020-152123
Ryan Rollins256/142/51/21343312101513
Kyle Kuzma356/110/32/22101232030-31421
Tyler Herro316/131/30/033630040-151311
Myles Turner190/40/20/005514031-1600
Kel'el Ware296/112/55/558131413241928
Kasparas Jakučionis244/80/34/403324230-151212
A.J. Green194/73/60/01231102051110
Brayden Burries173/71/43/42352100061012
Nate Ament100/10/01/412305110-610
Total42/8911/3421/2817456220245234116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA115
MIA110
CLE125
BRO121
PHI127
MIL116
CHI120
WAS124
DAL106
SAS122
ATL114
HOU121
DEN141
NOR135
PHO131
GSW122

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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