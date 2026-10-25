Avec Joel Embiid en triple-double, les Sixers restent parfaits

Vainqueurs de leurs deux premiers matchs de la saison, les Sixers mettaient leur invincibilité en jeu à l’occasion de la réception des Bucks, quant à eux battus deux fois en deux matchs et en « back-to-back ». Le tout sans LeBron James, économisé pour la première manche de leur premier « back-to-back » de la saison.

Logiquement favoris, les joueurs de Philadelphie ont toutefois dû s’employer jusqu’au bout pour venir à bout de Milwaukee (127-116). La libération n’est ainsi venue que dans les deux dernières minutes, alors que l’écart était retombé à une possession, avec deux paniers à 3-points successifs de Jaylen Brown puis Kentavious Caldwell-Pope.

Avant ça, la rencontre aura été globalement équilibrée, même si les Sixers ont réussi à prendre le dessus et à compter une dizaine de points d’avance la majeure partie de la deuxième mi-temps. Grâce notamment à l’apport du trio Joel Embiid (28 points, 11 rebonds, 10 passes) – Jaylen Brown (27 points) – Tyrese Maxey (26 points).

Accrocheurs et valeureux, mais finalement trop limités collectivement, les Bucks n’ont pas à rougir de leur prestation. Ils sont tout simplement tombés sur une équipe qui, au fil des minutes, a été plus adroite à longue distance, plus propre balle en main et juste plus talentueuse pour faire la différence sur toute la durée du match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Philadelphie reste invaincu. Trois matchs, trois victoires pour les Sixers. Tout n’est pas parfait, mais ils viseront bel et bien le quatre à la suite ce dimanche contre les Pistons, même s’il faudra probablement se passer de Joel Embiid. En revanche, LeBron James devrait jouer la seconde manche du « back-to-back » et sa présence redonnera peut-être plus de liant et fluidité à l’attaque de Nick Nurse. Car cette nuit, les leaders de la conférence Est s’en sont un peu trop remis au talent de leurs stars, tâtonnant pas mal avant la pause pour trouver de bonnes positions de shoot et dépendre davantage de leur collectif que de leurs individualités.

– Milwaukee reste Fanny. Trois matchs, trois défaites pour les Bucks. On savait que l’après-Giannis serait difficile à négocier pour eux et cela se confirme dès les premiers jours de la saison. Les hommes de Taylor Jenkins sont tout de même en mesure de proposer du bon basket par séquences, avec un collectif fourni où huit joueurs ont par exemple terminé à plus de 10 points. Mais au vu de la différence de pertes de balle (22 à 11) et de paniers à 3-points (11 à 19), ou de l’incapacité à contenir les stars adverses, ce fut

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.