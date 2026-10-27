Déjà de retour, Cooper Flagg enfonce le Heat

Toujours en quête de sa première victoire, le Heat recevait les Mavericks, qui pouvaient compter sur le retour de Cooper Flagg. Une nouvelle fois, Miami peine à entrer dans son match, contrairement à Dallas, qui s’appuie sur son adresse à 3-points pour virer en tête (17-9).

Les Floridiens recollent progressivement au score et finissent par passer devant dans les dernières minutes du premier acte, grâce à Giannis Antetokounmpo (29 points, 15 rebonds, 11 passes) et un tir à 3-points de Tim Hardaway Jr. (22-21).

Côté Dallas, l’attaque est en difficulté et les hommes de Dusty May ratent 11 tirs consécutifs avant que Cooper Flagg (29 points, 6 rebonds, 11 passes) ne mette fin à cette disette. Giannis Antetokounmpo répond avec un tir primé et Miami mène de quatre points après douze minutes (27-23).

Giannis Antetokounmpo déroule

Le deuxième quart-temps s’ouvre sur un coup de chaud de Bobby Portis Jr., qui plante trois tirs à 3-points de suite. Dru Smith en ajoute un quatrième, servi par Giannis Antetokounmpo (39-30).

Miami compte jusqu’à 12 points d’avance, mais Dallas réagit juste avant la mi-temps, avec un 17-4 pour reprendre les commandes. Cooper Flagg prend les choses en main, avant de trouver PJ Washington derrière l’arc pour permettre aux Mavericks de virer en tête à la pause (53-52).

Dans les premières minutes du troisième quart-temps, Giannis Antetokounmpo continue de faire des dégâts. Le Grec attaque sans relâche le cercle et permet au Heat de reprendre l’avantage. Les Floridiens creusent un nouvel écart, profitant notamment des tirs extérieurs de Klay Thompson et de Giannis Antetokounmpo (70-62).

Dallas peine à répondre et multiplie les pertes de balle, tandis que Giannis Antetokounmpo semble impossible à contenir. Le Grec enchaîne les points dans la raquette et inscrit 13 points dans ce troisième quart-temps.

Les Mavericks accusent jusqu’à dix points de retard, mais l’addition aurait pu être plus salée puisque Klay Thompson manque deux tirs ouverts à 3-points (79-69). Dallas trouve toutefois les ressources pour revenir dans les dernières minutes et n’est plus mené que d’un point à l’entrée du dernier acte (84-83).

Cooper Flagg décisif dans le « money time »

Les Texans ont l’occasion de prendre les commandes, mais ils ne saisissent pas immédiatement cette opportunité, manquant notamment plusieurs tirs à 3-points. Zaccharie Risacher connaît lui aussi des difficultés derrière l’arc, même si le Français continue de se montrer utile en défense.

C’est alors Walter Clayton Jr. qui se distingue en sortie de banc. Le meneur apporte son énergie et son adresse pour relancer Dallas, qui finit par reprendre l’avantage.

Mais le véritable homme de cette fin de rencontre reste Cooper Flagg. Le sophomore multiplie les initiatives offensives et permet aux Mavericks de prendre sept longueurs d’avance (104-97) à moins de cinq minutes du terme, obligeant Erik Spoelstra à demander un temps-mort.

Le Heat refuse toutefois de rendre les armes. Les Floridiens s’accrochent et reviennent au contact, profitant notamment des difficultés de Dallas à gérer certaines possessions. Les dernières minutes deviennent irrespirables, et Miami conserve une chance de renverser la rencontre.

À 31 secondes de la fin, Andrew Wiggins a même l’occasion de donner l’avantage à son équipe, mais son tir à 3-points ne trouve pas la cible.

Le ballon revient alors dans les mains de Cooper Flagg. À dix secondes du buzzer, l’ailier attaque le cercle et inscrit un lay-up décisif pour porter l’avance de Dallas à quatre points (113-109).

Cette fois, le Heat ne reviendra pas. Les Mavericks s’imposent sur le parquet de Miami et équilibrent leur bilan (2-2), tandis que les Floridiens essuient leur quatrième défaite en autant de sorties.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Toujours pas de victoire pour le Heat. Miami signe sa quatrième défaite de la saison, malgré une nouvelle grosse prestation de Giannis Antetokounmpo. Le Grec termine avec 29 points, 15 rebonds et 11 passes, signant son premier triple-double sous ses nouvelles couleurs. Mais cela n’a pas suffi. Encore une fois, les Floridiens ont manqué de réussite dans les moments importants, notamment à 3-points. Et si Davion Mitchell a apporté 21 points, Bam Adebayo n’a toujours pas réussi à lancer sa saison, avec seulement 8 points à 3/10 au tir, dont 0/5 derrière l’arc.

– Cooper Flagg sur un nuage. Pour s’imposer, les Mavericks ont pu compter sur un Cooper Flagg omniprésent. Absent lors du précédent match en raison d’une blessure à l’épaule gauche, le sophomore n’a visiblement rien perdu de son efficacité. Déjà précieux pour ramener Dallas dans la partie avant la pause, il a surtout pris ses responsabilités dans le dernier quart-temps, avec 12 de ses 29 points. Auteur également de 11 passes décisives et 6 rebonds, il a livré une prestation complète, conclue par un panier décisif dans les dernières secondes.

– Zaccharie Risacher toujours dans le dur. Si Dallas s’est imposé, Zaccharie Risacher a connu une nouvelle soirée compliquée. En défense, le Français a montré de bonnes choses, avec trois contres et neuf rebonds. Cependant, l’ancien des Hawks peine toujours à retrouver confiance en attaque. Il termine avec seulement 6 points à 2/13 au tir, dont 1/6 derrière l’arc. Une maladresse persistante qui contraste avec son activité de l’autre côté du terrain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.