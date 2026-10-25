Plus de peur que de mal pour Cooper Flagg ?

C’est tout Dallas qui retenait son souffle depuis vendredi, et la sortie sur blessure de Cooper Flagg à Indianapolis. Mais les dernières nouvelles sont visiblement rassurantes, puisque les Mavericks ont annoncé que leur jeune star ne souffrait « que » d’une légère torsion de l’épaule gauche.

S’il a certes raté le « back-to-back » de ce samedi face aux Spurs, le Rookie de l’année 2026 ne devrait pas rater énormément de matches. Il sera réévalué au cours de la semaine prochaine, tandis que les Mavs se déplaceront à Miami lundi, avant d’accueillir le Thunder mercredi puis les Rockets vendredi, pour la première journée de la NBA Cup.

C’est sur une contre-attaque, alors qu’il s’apprêtait à placer un dunk, que Cooper Flagg s’est blessé vendredi. Déséquilibré dans les airs par Aaron Nesmith, qui tentait de le contrer par-derrière, il est lourdement retombé sur cette épaule gauche qui le faisait déjà souffrir lors de son année rookie.

Sorti après avoir tiré (et converti) ses deux lancers-francs, « Coop » n’est finalement pas revenu en jeu de la soirée, connaissant là son premier coup d’arrêt de la saison. Auteur de 32 points en ouverture à Houston, il se dirigeait vers son premier triple-double à Indiana avec 14 points, 6 passes et 5 rebonds avant sa blessure.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 70 33.5 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0 2026-27 DAL 2 25.0 60.9 50.0 88.2 0.0 5.0 5.0 4.0 2.5 3.0 3.5 1.0 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.