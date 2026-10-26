Joueurs de la semaine | Ty Jerome, la belle surprise du chef

On connaît les deux premiers Joueurs de la semaine de la saison 2026/27. À l’Ouest, pas vraiment de surprise car, même si Luka Doncic constituait une menace sérieuse, c’est bien Ty Jerome qui rafle en toute logique la mise.

En trois matchs, le meneur a ainsi cumulé pas moins de 34.7 points, 5.7 passes et 4.3 rebonds de moyenne, à 56% au shoot (dont 43% à 3-points) et 89% aux lancers-francs !

Inattendu meilleur marqueur de la ligue, après une dernière campagne minée par les blessures, il a surtout conduit les Grizzlies à un bilan parfait de trois victoires et aucune défaite ! Une invincibilité surprenante, qui les place donc au même niveau que les Lakers, le Thunder, les Rockets et les Wolves au sommet de la conférence Ouest.

Plus à l’Est, la NBA a décidé de mettre à l’honneur Tyrese Maxey. Les Sixers ont certes perdu un match sur les quatre qu’ils ont disputés, sauf que leur All-Star aligne 28.8 points, 4.8 passes, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 contre de moyenne, à 47% au shoot et 86% aux lancers-francs.

En concurrence avec Cade Cunningham ou encore Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey est récompensé pour la cinquième fois de sa carrière. Quant à Ty Jerome, c’est la toute première fois qu’il est invité à pareille fête.