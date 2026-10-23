Le MVP de la nuit | Tyrese Maxey a sonné la révolte

À la mi-temps de ce duel entre Sixers et Cavaliers, Philadelphie accusait 24 points de retard, après avoir même été distancé de 29 points. Mais dans le vestiaire, Tyrese Maxey n’avait pas l’intention de baisser les bras. Et après la pause, les hommes de Nick Nurse ont affiché un tout autre visage pour renverser Cleveland.

« La seule chose que j’ai dite, c’est qu’il était temps de montrer de quel bois on était fait », raconte Tyrese Maxey. « Allons-nous nous contenter d’être une équipe qui se réjouit lorsque tout va bien ou, lorsque la situation tourne mal, allons-nous nous battre et être résilients ? »

Et le meneur a joint les actes à la parole ! Tyrese Maxey a porté les Sixers dans le troisième quart-temps, avec notamment une séquence de sept points consécutifs pour ramener les siens à cinq longueurs. En fin de rencontre, il a encore répondu présent, avec un « floater » et deux lancers francs pour sceller la victoire des Sixers.

En 41 minutes, Tyrese Maxey termine avec 32 points à 12/23 au tir. De quoi confirmer son excellente entrée en matière, après ses 28 points inscrits face aux Knicks lors du premier match de la saison.

Tyrese Maxey impressionne aussi en défense

« Évidemment, il a été très impressionnant », souligne Nick Nurse après les deux premières sorties de son meneur. « J’ai l’impression qu’il a encore gagné en confiance et en maturité. Il sait très bien ce qu’il peut faire, ce qui est un gros progrès dans sa manière de sentir le jeu sur le terrain. Son évolution au fil des années est remarquable en attaque, mais il s’est aussi amélioré en défense. »

Car pour aider Philadelphie à revenir au score, le double All-Star a également réalisé deux interceptions dans le troisième quart-temps, tout en multipliant les efforts défensifs sur James Harden.

Une pression constante, parfois sur tout-terrain, qui a fini par agacer le meneur de Cleveland, jusqu’à provoquer une altercation entre les deux joueurs. Preuve que Tyrese Maxey a fait sentir sa présence de l’autre côté du parquet.

« Tyrese a vraiment été agressif sur le ballon », félicite LeBron James. « Il a défendu sur James Harden sur tout le terrain pour essayer de le forcer à perdre des ballons. »

Reste désormais à l’économiser un peu, car il aura du mal à tenir cette intensité pendant toute la saison…

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15.3 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35.3 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33.6 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37.5 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37.7 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 70 38.0 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.2 1.9 2.4 0.8 28.3 2026-27 PHI 2 40.6 50.0 25.0 82.4 1.0 2.5 3.5 5.5 3.5 2.5 2.0 1.5 30.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.