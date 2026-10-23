Les Sixers effacent 29 points de retard pour mettre KO les Cavs

Vainqueurs des Knicks pour leur premier match, les Sixers recevaient les Cavaliers pour leur première rencontre à la Xfinity Mobile Arena. Pour l’occasion, les fans des Sixers ont réservé un accueil particulier à James Harden puisque le meneur de Cleveland a été hué à chaque fois qu’il a touché le ballon lors des premières minutes de la partie.

Sur le plan du jeu, les deux formations restent au coude à coude jusqu’au moment où sont effectuées les premières rotations. Grâce à l’entrée de ses remplaçants, les Cavaliers passent un 12-0 pour créer un premier écart (23-11). Si Tyrese Maxey (32 points, 6 passes) essaie d’enrayer l’incendie avec un tir à 3-points, Donovan Mitchell (32 points, 10 rebonds) répond avec cinq points consécutifs. Le «franchise player» des Cavaliers se permet même d’inscrire un «stepback» au buzzer pour boucler le premier quart-temps (35-18).

Une première mi-temps à sens unique

Les Sixers ne corrigent pas le tir dans la période suivante. Les deux premières possessions se soldent par deux pertes de balle de Jaylen Brown. De l’autre côté du terrain, Evan Mobley creuse l’écart avec deux lancers francs et un dunk (39-18). Le retour de Joel Embiid ne calme pas l’intérieur des Cavaliers. Evan Mobley réussit une claquette chanceuse sur la tête du Camerounais avant de profiter d’une mauvaise défense du pivot des Sixers pour sanctionner à 3-points (52-28).

Lorsqu’Evan Mobley rejoint le banc, Jarrett Allen prend le relais. L’ancien des Nets est servi à l’intérieur et, en défense, il contrôle sa raquette pour empêcher Joel Embiid et VJ Edgecombe de marquer. Joel Embiid finit cette première mi-temps avec un panier primé dans les dernières secondes, mais Philadelphie accuse toujours un lourd retard (69-45).

Des Sixers métamorphosés après la pause

Les hommes de Nick Nurse affichent un meilleur visage à la sortie des vestiaires. Jaylen Brown plante à 3-points, VJ Edgecombe réussit deux lancers francs et LeBron James convertit un 2+1 pour ramener les Sixers à 15 points (69-54). Les Cavaliers n’arrivent pas à répondre et accumulent les pertes de balle et les tirs ratés. Philadelphie en profite pour poursuivre sa remontée au score, portée par Tyrese Maxey qui ramène les siens à cinq points (80-75).

Pour se redonner un peu d’air, Cleveland peut compter sur Mario Hezonja qui réussit deux tirs avec la planche avant d’entrer dans le dernier acte (90-82). Le Croate tente sa chance à deux reprises à 3-points, mais il est moins en réussite. Celui qui trouve de l’adresse dans ce quatrième quart-temps, c’est Joel Embiid. Il enchaîne sept points pour donner l’avantage aux Sixers pour la première fois de la rencontre (96-95).

Dès lors, la rencontre bascule en faveur des Sixers. Jaylen Brown permet à Philadelphie de creuser l’écart pendant que Cleveland connaît un trou d’air de cinq minutes, ce qui permet aux locaux de passer un 15-0 (104-97). Les Cavaliers ont l’occasion de revenir à une possession avant d’entrer dans la dernière minute, mais Donovan Mitchell réalise un 0/2 aux lancers francs. Tyrese Maxey en profite pour ajouter deux points. Sur la possession suivante, Cleveland perd encore un ballon et VJ Edgecombe termine en contre-attaque.

Au terme d’une rencontre où ils ont compté jusqu’à 29 points de retard, les Sixers ont renversé la partie pour s’imposer 114-106.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un comeback fou pour les Sixers. En première période, les hommes de Nick Nurse ont bafouillé leur basket. En manque de réussite, les Sixers ont accumulé jusqu’à 29 points de retard avant d’apparaître transformés au retour des vestiaires. Les coéquipiers de Tyrese Maxey ont retrouvé de l’adresse, mais ils ont surtout resserré leur défense pour forcer de nombreuses pertes de balle de Cleveland.

– Cleveland sans solution en fin de match. Alors qu’ils avaient déroulé en première période, portés par Donovan Mitchell, les Cavaliers se sont éteints après la pause. Malgré la pression mise par les Sixers dans le troisième quart-temps, Cleveland tenait le coup et menait toujours au score jusqu’à un coup d’arrêt fatal dans le dernier acte. Les Cavaliers ont passé cinq minutes sans marquer et ont laissé passer Philadelphie prendre les commandes. Pourtant, Cleveland a eu l’occasion de revenir, mais les hommes de Kenny Atkinson ont multiplié les pertes de balle et ont compté 21 ballons perdus au coup de sifflet final.

– Un match à deux vitesses pour Joel Embiid. En difficulté face à Evan Mobley en première mi-temps, le MVP 2023 a aussi été transformé après la pause. C’est lui qui termine la remontée des siens avec cette séquence de sept points dans le dernier acte. Maladroit face aux Knicks, Joel Embiid boucle cette deuxième rencontre avec 24 points à 8/16 au tir. Seul bémol : la réussite à 3-points où il n’a réussi qu’une de ses quatre tentatives derrière l’arc.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.