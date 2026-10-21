LeBron James et les Sixers ont gâché la fête des Knicks !

Les Sixers n’ont pas manqué de gâcher la fête de « l’Opening Night » des champions en titre new-yorkais au Madison Square Garden. Sous sa nouvelle configuration, Philadelphie a eu besoin d’une petite mi-temps avant de mettre son jeu en place et de prendre l’ascendant.

Toutes les composantes de l’effectif ont apporté leur pierre à l’édifice derrière un Tyrese Maxey supersonique (28 points), de LeBron James (14) à Jaylen Brown (19), en passant par Joel Embiid (13), VJ Edgecombe (9) et le duo de snipers Simons-Caldwell-Pope (13 et 10 points).

Les Knicks frappent les premiers

Après la cérémonie célébrant le titre NBA, avec la traditionnelle montée de la nouvelle bannière de champion et la remise des bagues, Tyrese Maxey a rapidement refroidi l’assemblée en inscrivant les deux premiers paniers de la soirée, à 3-points. New York a répondu par Andre Drummond, qui a profité des deux fautes rapides de Karl-Anthony Towns pour signer deux gros passages, en premier quart-temps puis en début de deuxième. Il a ensuite lancé un 11-2 également alimenté par les 3-points de Jose Alvarado et Landry Shamet (38-28).

Alors que les Sixers semblaient encore se chercher autour de Joel Embiid, la machine de Mike Brown se mettait en place, avec Jalen Brunson, OG Anunoby et le 3+1 de Karl-Anthony Towns (50-43). À la sortie de Joel Embiid pour trois fautes, le trio Maxey-Brown-James a alors davantage pu s’exprimer, ramenant l’écart à -4 à la pause (58-54).

La tendance s’est confirmée après le repos, avec un Tyrese Maxey à la manœuvre, un dunk de Jaylen Brown puis trois paniers, dont un alley-oop saignant de LeBron James, qui ont placé les Sixers en tête (63-64). New York a résisté par Josh Hart puis KAT (72-66), avant de craquer une première fois.

Anfernee Simons sonne la révolte

Anfernee Simons a fait basculer la rencontre en enchaînant trois paniers à 3-points (76-77). Jaylen Brown a enfoncé le clou en alignant deux paniers derrière l’arc, profitant au passage de deux négligences adverses à la dernière seconde pour marquer au buzzer (76-83). Après avoir inscrit 58 points en première période, les Knicks ont ainsi été limités à seulement 18 unités dans le troisième quart-temps !

Jusqu’au bout, Philadelphie a su garder le cap, résistant à la révolte menée par Karl-Anthony Towns, auteur d’un contre, de deux lay-ups et d’un 3-points pour ramener les Knicks à -1 à l’entrée du « money-time » (95-96). Et après les deux paniers à 3-points de Kentavious Caldwell-Pope juste avant, c’est Joel Embiid à 3-points et le duo Maxey-Edgecombe au dunk qui ont tiré Philly d’affaire (98-104).

Vainqueurs 106-100, les Sixers envoient un premier message à la concurrence en attendant la suite, dès demain à la maison face à Cleveland. Les Knicks vont également enchaîner avec du lourd vendredi soir pour leur premier déplacement de la saison, à Boston.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Premier examen de passage réussi pour les Sixers. La formation de Nick Nurse a été au rendez-vous pour son premier match, en terrain hostile, face au champion en titre, et avec des automatismes encore à créer. Pourtant, l’équipe a brillé par son collectif autour d’un Tyrese Maxey insaisissable. Tout le monde a apporté avec sept joueurs à 9 points ou plus, mais aussi quatre joueurs à 5 passes décisives ou plus. Une très bonne base de travail pour la suite, d’autant que Joel Embiid a également pesé dans d’autres secteurs malgré sa maladresse au tir, avec 11 rebonds, 6 passes décisives et 3 contres.

– LeBron James puissance 24. Pour sa 24e saison en NBA, LeBron James portait pour la première fois un patch floqué du numéro 24. Pour sa toute première sortie sous ses nouvelles couleurs, le « King » s’est montré à la hauteur, livrant un match plein à 14 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. C’est notamment lui qui a impulsé la remontée des Sixers en début de troisième quart-temps grâce à ses trois paniers consécutifs. Une première encourageante dans un collectif dont les automatismes restent encore à peaufiner.

– Tyrese Maxey garde les commandes. Avec les arrivées de LeBron James et Jaylen Brown, sans oublier la présence de Joel Embiid, la répartition des responsabilités offensives constituait l’une des grandes interrogations autour de Philadelphie. Pour cette première, Tyrese Maxey a montré qu’il entendait conserver un rôle majeur. Meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points, le meneur a donné le ton dès les premières possessions, avant de contribuer au retour des siens après la pause. Une excellente nouvelle pour Nick Nurse, qui dispose de nombreuses options pour faire vivre son attaque.

– Le duo Simons – Caldwell-Pope. Arrivés dans l’ombre du tandem James-Brown, les deux snipers ont eux aussi parfaitement rempli leur rôle. Anfernee Simons, avec son 3/3 à 3-points en fin de troisième quart-temps, a complètement changé la dynamique du match, tandis que Kentavious Caldwell-Pope, avec ses deux tirs primés avant le « money-time », a également contribué à mettre Philly sur la bonne voie. Deux apports précieux pour une équipe qui aura besoin de cette adresse extérieure autour de ses stars.

– Le double-double d’Andre Drummond. Il n’a pas manqué grand-chose aux Knicks, qui ont fini par craquer dans les dernières minutes. Maigre lot de consolation, la bonne première d’Andre Drummond, qui s’est distingué par un double-double à 12 points, 14 rebonds et 4 passes décisives en prime. On en attend beaucoup après le départ de Mitchell Robinson et il s’en est plutôt très bien sorti.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.