Les jeunes Grizzlies affichent une étonnante maturité

Après avoir renversé Golden State en comblant 12 points de retard dans les quatre dernières minutes, les Grizzlies ont encore affiché une étonnante maîtrise dans le « money time ». Rejoints au score dans le dernier quart-temps face aux Kings, les joueurs de Tuomas Iisalo n’ont pas paniqué et ont répondu en resserrant leur défense.

Une nouvelle victoire qui permet à Memphis de démarrer sa saison avec trois succès en autant de rencontres. Et surtout de montrer que, malgré un groupe renouvelé et une place importante accordée aux jeunes, cette équipe sait déjà gérer les moments de tension.

« On s’est concentrés, on a obtenu quelques stops et on a très bien exécuté en attaque », résume Ty Jerome. Actuel meilleur marqueur de la NBA avec ses 36,5 points par match, le meneur insiste surtout sur le sang-froid d’un groupe pourtant très jeune, à l’image de Cameron Boozer.

« Nos jeunes sont vraiment matures. Booz’ est le joueur de 19 ans le plus mature que j’aie jamais vu. Jaylen Wells et les autres continuent de progresser. Ils n’abandonnent jamais. C’est un groupe qui se bat vraiment dur. »

Ty Jerome trouve toujours une solution

Même lorsque son adresse extérieure l’abandonne, Ty Jerome parvient à peser. En difficulté derrière l’arc face à Sacramento, il a compensé en provoquant 14 lancers-francs, tous convertis. Une autre manière de faire la différence.

« Mon tir m’avait un peu abandonné, surtout à 3-points. Il fallait donc trouver d’autres façons de marquer et d’avoir un impact. C’est ça, le basket », explique-t-il.

Son entraîneur souligne le travail effectué par l’ancien Cavalier durant l’intersaison, mais aussi la confiance que lui accorde désormais l’ensemble du vestiaire. Une confiance essentielle pour permettre au meneur d’endosser ses responsabilités dans les moments décisifs.

« La forme dans laquelle il est arrivé au camp témoigne de tout le travail réalisé au printemps et pendant l’été. La confiance avec laquelle il joue est incroyable. Il la ressent de la part du staff, mais surtout de ses coéquipiers. Tout le monde travaille pour lui créer de meilleures opportunités. »

Des fins de match répétées à l’entraînement

Au-delà de Ty Jerome, Memphis impressionne collectivement. Privés de Zach Edey, les Grizzlies ont pourtant dominé la bataille du rebond et inscrit 30 points sur seconde chance face aux Kings. Une agressivité précieuse pour compenser leur manque d’adresse, et qui témoigne de l’engagement d’un groupe encore en construction.

Mais cette maturité ne repose pas uniquement sur l’énergie et la solidarité. Le staff voit aussi les fruits du travail réalisé en présaison, lorsque de nombreuses situations de fins de rencontre avaient été répétées à l’entraînement.

« Nous avons beaucoup simulé ces scénarios. Cet investissement porte ses fruits : les joueurs restent calmes, savent ce qu’ils doivent faire et placent le ballon aux bons endroits », se félicite Tuomas Iisalo.

« Chaque difficulté résolue devient une manière de moins de nous battre. Nous sommes en train de nous constituer une sorte de bibliothèque pour répondre aux différentes situations. » Une bibliothèque que les jeunes Grizzlies ont déjà commencé à utiliser, avec trois victoires en trois matchs dont deux fins de rencontre parfaitement négociées.