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Stats & Highlights | Les Grizzlies reçus 3 sur 3

Publié le 26/10/2026 à 7:30 Twitter Facebook

NBA – Chez les Kings, Memphis est allé décrocher sa troisième victoire en autant de matchs, tandis qu’Indiana a renoué avec le succès à Brooklyn.

grizzliesTyrese Haliburton dans ses œuvres. Lors du déplacement de ses Pacers à Brooklyn, le meneur a excellé en deuxième mi-temps et réalisé son deuxième double-double de la saison (24 points, 10 passes) pour permettre aux siens de se défaire des Nets.

Pourtant, Indiana a longtemps été bousculé. Avec la sortie prématurée d’Ivica Zubac, blessé à la cheville, les locaux en ont profité pour appuyer à l’intérieur. Grâce à Mo Wagner (13 points à la mi-temps), les protégés de Jordy Fernandez sont restés au contact de leurs visiteurs.

Mais ils ont implosé au retour des vestiaires. Face à l’adresse folle des Pacers (12/22 à 3-points en deuxième mi-temps), dont sept éléments ont passé la barre des 10 points inscrits, les Nets ont été forcés de rendre les armes. Contexte qui a au moins permis à Nolan Traoré d’obtenir des minutes et des ballons dont il a fait très bon usage, terminant meilleur marqueur de son équipe (17 points, 5 passes).

Ty Jerome toujours sur son nuage

À Sacramento, le suspense n’aura tenu qu’un petit quart d’heure. Le temps pour les Grizzlies de se mettre en route, avant de se détacher dans le sillage d’un Ty Jerome une nouvelle fois énorme (31 points, 6 passes), et très agressif, qui a réussi ses 14 tentatives sur la ligne des lancers-francs.

À ses côtés, les jeunes de Memphis ont aussi brillé. Malgré, une soirée compliquée au tir (6/21), Cameron Boozer a enchaîné son deuxième double-double de rang (16 points, 11 rebonds). Il a été imité par le sophomore Cedric Coward, lui aussi très actif dimanche soir (15 points, 11 rebonds).

De quoi permettre aux disciples de Tuomas Iisalo de s’imposer 123-112, et éclipser les 37 points de Zach LaVine, le bon match de Darius Acuff Jr. (22 points, 7 passes) ainsi que le gros double-double de Domantas Sabonis (15 points, 15 rebonds).

Utah – LA Lakers
New York – Orlando
Minnesota – Toronto
Philadelphie – Detroit
OKC – LA Clippers

Brooklyn – Indiana : 109-136

UTH123
LAL132
BRO109
IND136
NYK102
ORL111
MIN117
TOR94
OKC108
LAC101
PHI93
DET106
SAC112
MEM123

Sacramento – Memphis : 112-123

Sacramento Kings / 112TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Zach LaVine4013/253/108/802250230-213731
Darius Acuff Jr.369/232/92/203374011-82218
Domantas Sabonis346/80/03/45101535240-111528
Precious Achiuwa386/130/00/6461001203-81214
De'Andre Hunter292/72/51/233614020-1176
Jonathan Mogbo183/41/10/0123131106710
Malik Monk123/80/30/010122120-163
Daeqwon Plowden161/31/30/021312000-1235
Emanuel Sharp141/31/20/0011050111132
Total44/9410/3314/2216284420268145112
Memphis Grizzlies / 123TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ty Jerome328/171/614/1422461110273132
Jaylen Wells326/72/22/223533210241624
Cameron Boozer316/212/72/2011114301211617
Cedric Coward326/113/50/0381124120121522
Isaiah Stewart224/82/33/332525102171319
Cam Spencer165/93/60/020210020-161310
Quinten Post173/60/31/2325110001079
Scotty Pippen Jr.162/51/21/202221020664
Jerami Grant222/81/30/023533112459
GG Jackson100/10/11/212300020-1510
Taylor Hendricks60/20/20/001101000-150-1
Total42/9515/4024/2718365424226126123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH123
LAL132
BRO109
IND136
NYK102
ORL111
MIN117
TOR94
OKC108
LAC101
PHI93
DET106
SAC112
MEM123

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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