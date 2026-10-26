Stats & Highlights | Les Grizzlies reçus 3 sur 3

Tyrese Haliburton dans ses œuvres. Lors du déplacement de ses Pacers à Brooklyn, le meneur a excellé en deuxième mi-temps et réalisé son deuxième double-double de la saison (24 points, 10 passes) pour permettre aux siens de se défaire des Nets.

Pourtant, Indiana a longtemps été bousculé. Avec la sortie prématurée d’Ivica Zubac, blessé à la cheville, les locaux en ont profité pour appuyer à l’intérieur. Grâce à Mo Wagner (13 points à la mi-temps), les protégés de Jordy Fernandez sont restés au contact de leurs visiteurs.

Mais ils ont implosé au retour des vestiaires. Face à l’adresse folle des Pacers (12/22 à 3-points en deuxième mi-temps), dont sept éléments ont passé la barre des 10 points inscrits, les Nets ont été forcés de rendre les armes. Contexte qui a au moins permis à Nolan Traoré d’obtenir des minutes et des ballons dont il a fait très bon usage, terminant meilleur marqueur de son équipe (17 points, 5 passes).

Ty Jerome toujours sur son nuage

À Sacramento, le suspense n’aura tenu qu’un petit quart d’heure. Le temps pour les Grizzlies de se mettre en route, avant de se détacher dans le sillage d’un Ty Jerome une nouvelle fois énorme (31 points, 6 passes), et très agressif, qui a réussi ses 14 tentatives sur la ligne des lancers-francs.

À ses côtés, les jeunes de Memphis ont aussi brillé. Malgré, une soirée compliquée au tir (6/21), Cameron Boozer a enchaîné son deuxième double-double de rang (16 points, 11 rebonds). Il a été imité par le sophomore Cedric Coward, lui aussi très actif dimanche soir (15 points, 11 rebonds).

De quoi permettre aux disciples de Tuomas Iisalo de s’imposer 123-112, et éclipser les 37 points de Zach LaVine, le bon match de Darius Acuff Jr. (22 points, 7 passes) ainsi que le gros double-double de Domantas Sabonis (15 points, 15 rebonds).

Brooklyn – Indiana : 109-136

UTH 123 LAL 132 BRO 109 IND 136 NYK 102 ORL 111 MIN 117 TOR 94 OKC 108 LAC 101 PHI 93 DET 106 SAC 112 MEM 123

Sacramento – Memphis : 112-123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.