Franz Wagner sort de sa boîte pour renverser les Knicks

Désormais privé de Paolo Banchero pour plusieurs semaines, le Magic a démarré la rencontre à New York de la pire des manières. Il faut presque cinq minutes à Orlando pour inscrire ses premiers points. Résultat : les Knicks s’envolent avec un 12-0 ! C’est Anthony Black qui lance les Floridiens dans la partie, notamment grâce à son adresse à 3-points. Néanmoins, New York reste devant (28-21) à l’issue du premier quart-temps.

Il faut dire que Franz Wagner n’est pas du tout inspiré. Seulement, comme la défense en transition des champions en titre est poreuse, le Magic n’est jamais très loin. Avec deux paniers primés de Desmond Bane avant de rejoindre les vestiaires, Orlando se rapproche (52-48). Mais les Floridiens retombent dans leurs travers en troisième quart-temps, multipliant les erreurs évitables en attaque : une faute offensive, un pied sur la ligne, des ballons perdus…

Jalen Brunson et sa bande ne parvenant pas à creuser l’écart, il y a encore match en début de dernier acte (75-71). Pourtant, Karl-Anthony Towns et OG Anunoby assurent pour maintenir le Magic à distance. Mais Franz Wagner, jusque-là transparent, se réveille enfin !

L’Allemand, qui n’avait inscrit que deux points en trois quart-temps, retrouve soudainement son efficacité et prend les choses en main. À mesure que Franz Wagner enchaîne les paniers, les Knicks perdent le fil, entre possessions brouillonnes et errements défensifs.

Orlando en profite pour passer devant et faire la différence dans les dernières minutes (111-102). Le Magic décroche ainsi sa première victoire de la saison, tandis que New York attend toujours la sienne…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le champion en titre n’a toujours pas gagné. Trois matchs, trois défaites. C’est le bilan des Knicks depuis la reprise de la compétition. Et les trois fois, il y avait la place pour l’emporter. Les hommes de Mike Brown multiplient les petites erreurs, notamment dans la gestion des fins de rencontre. Même face à une équipe d’Orlando loin de son meilleur niveau, cela finit par se payer. Le champion en titre est déjà sous pression.

– Franz Wagner, un match à deux visages. Sans Paolo Banchero pendant plusieurs semaines, l’Allemand va devoir monter d’un cran. Au Madison Square Garden, il a longtemps été méconnaissable, multipliant les mauvais choix et les tirs manqués. Après trois quart-temps, il n’affichait que deux points à 1/10 au tir ! Puis tout a changé dans le dernier acte, avec 21 points inscrits pour renverser les Knicks. Wagner termine avec 23 points à 9/23 au tir et 13 rebonds. Un réveil spectaculaire, symbole d’une équipe qui n’a jamais renoncé.

– Jalen Suggs touché. C’est sur une contre-attaque, tout seul, sans contact et au moment de monter au panier, que l’arrière du Magic s’est blessé au genou droit. Alors que Sean Sweeney doit déjà composer avec l’absence prolongée de Paolo Banchero, perdre un autre titulaire pour une longue durée serait un nouveau coup dur.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.