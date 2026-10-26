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En battant Philly, les Pistons sont les derniers invaincus à l’Est

Publié le 26/10/2026 à 6:34 Twitter Facebook

NBA – Pourtant privé de Jalen Duren et Ausar Thompson, Detroit s’est appuyé sur Cade Cunningham et la profondeur de son effectif pour s’imposer à Philadelphie (106-93) et conserver son invincibilité.

Cade Cunningham

Privés de Joel Embiid, au repos, et également sans VJ Edgecombe, les Sixers ont complètement manqué leur entame dans ce choc de la conférence Est. Detroit prend les sept premiers rebonds et profite de son activité pour lancer la rencontre sur un 15-1 ! Doublure de Jalen Duren, absent deux semaines, Paul Reed domine dans la raquette et Cade Cunningham impose son rythme face à une défense incapable de ralentir ses pénétrations.

Philadelphie doit attendre plusieurs minutes avant d’inscrire son premier panier, tandis que LeBron James, pivot d’un soir, commence le match par trois lancers francs manqués. L’entrée d’Adem Bona apporte enfin un peu de taille et d’énergie, mais les Pistons prennent jusqu’à 21 longueurs d’avance avant de terminer le premier quart-temps à +12 (34-22).

Les défenses prennent ensuite le dessus. Detroit reste plus de cinq minutes sans inscrire de panier, mais les Sixers n’en profitent pas réellement. Tyrese Maxey doit attendre une contre-attaque pour débloquer son compteur et Jaylen Brown multiplie les tentatives compliquées. À l’inverse, les joueurs de complément des Pistons profitent des décalages pour sanctionner les aides défensives.

Un coup d’accélérateur de LeBron James permet tout de même à Philadelphie de finir la première mi-temps sur un 9-0 et de rejoindre les vestiaires avec toujours ces 12 points de retard (56-44).

Cade Cunningham repousse le retour des Sixers

Les Sixers reviennent avec de tout autres intentions. LeBron James marque près du cercle puis trouve Jaylen Brown dans le corner, et l’écart tombe à -5 en deux minutes. Mais Cade Cunningham répond immédiatement avec deux tirs primés pour stopper la remontée.

Même lorsque leur meneur All-Star rejoint le banc, les Pistons conservent une marge grâce à Duncan Robinson (21 points, 5/9 à 3-points) et Daniss Jenkins (18 points). Philadelphie provoque des pertes de balle, mais son attaque sur demi-terrain reste laborieuse et son manque d’adresse aux lancers francs l’empêche de revenir totalement.

Tyrese Maxey tente un dernier retour dans le quatrième quart-temps. Après six petits points en première mi-temps, il accélère pour terminer avec 29 unités, dont 18 dans la dernière période. Mais Ron Holland réalise un énorme travail défensif sur Jaylen Brown, limité à 16 points à 5/20 au tir, et Detroit conserve l’avantage.

Les Sixers reviennent pourtant à quatre longueurs, mais leur incapacité à sécuriser le rebond leur coûte cher. Après deux rebonds défensifs mal négociés, Kevin Huerter sert Daniss Jenkins, qui sanctionne derrière l’arc pour mettre définitivement Philadelphie hors de portée.

Avec 26 points, 8 rebonds et 8 passes de Cade Cunningham, les Pistons s’imposent finalement 106-93 et restent invaincus, contrairement aux Sixers qui concèdent leur première défaite de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La profondeur des Pistons. Sans Jalen Duren, Ausar Thompson et avec un Isaiah Joe rapidement touché au coccyx, Detroit aurait pu manquer de solutions. Mais Daniss Jenkins, Duncan Robinson et Ron Holland ont tous apporté une contribution décisive autour de Cade Cunningham. Surtout, les Pistons ont dominé le rebond (54-37), avec 24 points inscrits sur seconde chance. Une victoire collective qui confirme les ressources de Detroit.

Jaylen Brown muselé. L’ancien Celtic a vécu sa soirée la plus difficile depuis son arrivée à Philadelphie. Il termine à 5/20 au tir, souvent enfermé par l’agressivité de Ron Holland. Ses tentatives en isolation et ses attaques face aux prises à deux ont contribué à faire stagner l’attaque des Sixers.

Le réveil trop tardif de Tyrese Maxey. Après une première mi-temps à seulement six points, le meneur a retrouvé son agressivité et inscrit 23 points après la pause. Son accélération a permis aux Sixers de revenir à quatre longueurs, mais Philadelphie a trop souvent été contrainte de jouer sur demi-terrain, là où son attaque a cruellement manqué de fluidité.

Philadelphia 76ers / 93TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Tyrese Maxey3311/241/56/705544311-92927
LeBron James338/150/32/602251230-221813
Jaylen Brown405/202/64/813445011-19165
Kentavious Caldwell-Pope313/81/40/021333110-1878
Dean Wade372/41/32/214511201-1714
Adem Bona253/50/00/0581312133-8619
Anfernee Simons262/101/40/003335112355
Labaron Philon132/41/20/002212000956
Total36/907/2714/239283722231010893
Detroit Pistons / 106TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Cade Cunningham339/193/85/808883242202629
Duncan Robinson316/125/94/503334010222119
Daniss Jenkins386/113/43/435860021131825
John Collins337/152/50/1381101022171618
Paul Reed234/90/00/2448240336811
Kevin Huerter254/91/30/012321120-798
Javonte Green210/20/22/212303001-924
Isaiah Joe31/10/00/100000000-621
Ronald Holland II231/80/30/0279431026211
Ebuka Okorie10/00/02/200000000222
Tolu Smith20/10/00/01010001010-1
Total38/8714/3416/25153954251941511106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH123
LAL132
BRO109
IND136
NYK102
ORL111
MIN117
TOR94
OKC108
LAC101
PHI93
DET106
SAC112
MEM123

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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