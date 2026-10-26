En battant Philly, les Pistons sont les derniers invaincus à l’Est

Privés de Joel Embiid, au repos, et également sans VJ Edgecombe, les Sixers ont complètement manqué leur entame dans ce choc de la conférence Est. Detroit prend les sept premiers rebonds et profite de son activité pour lancer la rencontre sur un 15-1 ! Doublure de Jalen Duren, absent deux semaines, Paul Reed domine dans la raquette et Cade Cunningham impose son rythme face à une défense incapable de ralentir ses pénétrations.

Philadelphie doit attendre plusieurs minutes avant d’inscrire son premier panier, tandis que LeBron James, pivot d’un soir, commence le match par trois lancers francs manqués. L’entrée d’Adem Bona apporte enfin un peu de taille et d’énergie, mais les Pistons prennent jusqu’à 21 longueurs d’avance avant de terminer le premier quart-temps à +12 (34-22).

Les défenses prennent ensuite le dessus. Detroit reste plus de cinq minutes sans inscrire de panier, mais les Sixers n’en profitent pas réellement. Tyrese Maxey doit attendre une contre-attaque pour débloquer son compteur et Jaylen Brown multiplie les tentatives compliquées. À l’inverse, les joueurs de complément des Pistons profitent des décalages pour sanctionner les aides défensives.

Un coup d’accélérateur de LeBron James permet tout de même à Philadelphie de finir la première mi-temps sur un 9-0 et de rejoindre les vestiaires avec toujours ces 12 points de retard (56-44).

Cade Cunningham repousse le retour des Sixers

Les Sixers reviennent avec de tout autres intentions. LeBron James marque près du cercle puis trouve Jaylen Brown dans le corner, et l’écart tombe à -5 en deux minutes. Mais Cade Cunningham répond immédiatement avec deux tirs primés pour stopper la remontée.

Même lorsque leur meneur All-Star rejoint le banc, les Pistons conservent une marge grâce à Duncan Robinson (21 points, 5/9 à 3-points) et Daniss Jenkins (18 points). Philadelphie provoque des pertes de balle, mais son attaque sur demi-terrain reste laborieuse et son manque d’adresse aux lancers francs l’empêche de revenir totalement.

Tyrese Maxey tente un dernier retour dans le quatrième quart-temps. Après six petits points en première mi-temps, il accélère pour terminer avec 29 unités, dont 18 dans la dernière période. Mais Ron Holland réalise un énorme travail défensif sur Jaylen Brown, limité à 16 points à 5/20 au tir, et Detroit conserve l’avantage.

Les Sixers reviennent pourtant à quatre longueurs, mais leur incapacité à sécuriser le rebond leur coûte cher. Après deux rebonds défensifs mal négociés, Kevin Huerter sert Daniss Jenkins, qui sanctionne derrière l’arc pour mettre définitivement Philadelphie hors de portée.

Avec 26 points, 8 rebonds et 8 passes de Cade Cunningham, les Pistons s’imposent finalement 106-93 et restent invaincus, contrairement aux Sixers qui concèdent leur première défaite de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La profondeur des Pistons. Sans Jalen Duren, Ausar Thompson et avec un Isaiah Joe rapidement touché au coccyx, Detroit aurait pu manquer de solutions. Mais Daniss Jenkins, Duncan Robinson et Ron Holland ont tous apporté une contribution décisive autour de Cade Cunningham. Surtout, les Pistons ont dominé le rebond (54-37), avec 24 points inscrits sur seconde chance. Une victoire collective qui confirme les ressources de Detroit.

– Jaylen Brown muselé. L’ancien Celtic a vécu sa soirée la plus difficile depuis son arrivée à Philadelphie. Il termine à 5/20 au tir, souvent enfermé par l’agressivité de Ron Holland. Ses tentatives en isolation et ses attaques face aux prises à deux ont contribué à faire stagner l’attaque des Sixers.

– Le réveil trop tardif de Tyrese Maxey. Après une première mi-temps à seulement six points, le meneur a retrouvé son agressivité et inscrit 23 points après la pause. Son accélération a permis aux Sixers de revenir à quatre longueurs, mais Philadelphie a trop souvent été contrainte de jouer sur demi-terrain, là où son attaque a cruellement manqué de fluidité.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.