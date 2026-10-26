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Première réussie pour les Wolves à domicile face aux Raptors

Publié le 26/10/2026 à 6:19 Twitter Facebook

NBA – Face à une formation canadienne privée de Kawhi Leonard (genou), Minnesota a survolé la rencontre avec un Anthony Edwards dominant (26 points en 28 minutes) et un LaMelo Ball qui a régalé après la pause (117-94).

wolves

Vainqueurs à Miami puis Orlando pour débuter la saison, les Wolves attendaient leur première au Target Center avec impatience. L’équipe de Chris Finch a été au rendez-vous en livrant un match plein en s’appuyant sur sa propulsion arrière Ball-Edwards face à un adversaire privé de Kawhi Leonard et dont l’autre fer de lance, Scottie Barnes a sorti un zéro pointé à 0/12 au tir.

LaMelo Ball a donné le ton d’entrée en claquant deux paniers à 3-points dès les premières minutes du match. Minnesota a pris le contrôle. L’adresse extérieure des Jonathan Kuminga, par deux fois, et Anthony Edwards a permis de vite accentuer l’écart, sans oublier l’entrée remarquée de Terrence Shannon Jr, dont le panier extérieur et le 2+1 a relégué Toronto à 11 longueurs après douze minutes.

Les 3-points de la paire Shannon Jr-McDaniels pour porter la marque à 38-21 a eu le mérite de réveiller les Raptors qui ont mieux résisté ensuite. Il y a eu un 13-4 conclu par le duo de snipers Immanuel Quickley Ja’Jobe Walter mais aussi les troisièmes fautes personnelles respectivement attribuées à LaMelo Ball et Anthony Edwards qui ont ralenti la pression portée sur Toronto jusqu’à la pause (55-47).

De retour sur le parquet après le repos en revanche, LaMelo Ball a fait le nécessaire pour plier le match, avec notamment un 11-2 qu’il a initié avec un lay-up avant de servir Anthony Edwards derrière l’arc (66-49). Il a poursuivi sa montée en régime ensuite sur deux alley-oops monumentaux, pour Jaden McDaniels puis du milieu de terrain pour un bondissant Joan Beringer ! Mais la démonstration n’était pas finie, car c’est ensuite le malheureux Collin Murray-Boyles qui lui a servi de pantin pour son show conclu d’un step-back à 3-points qui a transpercé la ficelle (83-57).

C’est à ce moment que Toronto a lâché prise. Même confortablement en tête, le trio Ball-Edwards-Kuminga a donné le dernier coup dans le dernier acte afin de s’assurer de l’issue positive de la rencontre. Après avoir fini presque en roue libre, Minnesota l’a ainsi emporté 117-94.

CE QU’IL FAUT RETENIR

LaMelo Ball fait le show. Un match à deux visages pour LaMelo Ball, rapidement retourné sur le banc à cause des fautes personnelles après avoir démarré très fort. Ave seulement 5 minutes dans les jambes, il est donc revenu avec le couteau entre les dents dès la reprise pour terminer à 15 points et 8 rebonds en 17 minutes, et le Target a enfin pu en voir plus de sa nouvelle attraction. Agressif ballon en main, il s’est distingué par deux alley-oops de génie, dont un envoyé du milieu de terrain pour Joan Beringer. Que dire ensuite de son petit numéro face à Collin Murray-Boyles ? Les fans des Wolves ont en tout cas hâte d’en voir plus.

Kawhi Leonard manque déjà à l’appel. Le forfait du leader des Raptors a été annoncé peu avant la rencontre, en raison d’un gonflement du genou gauche, ce qui n’augure (déjà) rien de bon pour la suite. En son absence, c’est Ja’Kobe Walter qui a intégré le cinq majeur. Ce dernier s’en est plutôt très bien sorti en terminant meilleur marqueur de son équipe avec ses 22 points, alimentés par son 5/8 de loin.

Scottie Barnes fait chou blanc. On attendait beaucoup de sa part pour compenser l’absence de dernière minute de Kawhi Leonard. Mais le poste 4 des Raptors a finalement vécu un cauchemar, incapable de rentrer le moindre tir ! Son entrée en lice à 0/6 en premier quart-temps a donné le ton pour la suite. A l’arrivée, il a fini à 0/12 au tir pour zéro point. Difficile de faire pire !

Aux bons souvenirs de Kyle Anderson. Le vétéran des Raptors a eu le droit à une petite vidéo introductive avant la rencontre accompagnée d’une belle ovation du public du Target Center. L’ailier a joué deux saisons à Minneapolis de 2022 à 2024 avant d’y revenir en fin de saison dernière. Son entrée en fin de troisième quart-temps a également été ovationnée. Un moment sympa même si le match était déjà joué.

Minnesota Timberwolves / 117TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Anthony Edwards2710/182/44/50113404092617
LaMelo Ball165/84/51/201184220331520
Jaden McDaniels316/101/31/106633043311418
Jonathan Kuminga264/83/42/204413200231316
Rudy Gobert314/40/00/449130200121818
Terrence Shannon Jr.225/63/32/31343012011519
Ayo Dosunmu234/71/20/1123310501996
Joan Beringer132/30/02/2066010008611
Trey Lyles141/31/30/0246211201438
Nah'Shon Hyland150/50/43/303323223-1136
Jaylen Clark41/20/11/201100100-933
Zyon Pullin41/10/00/010101000-923
Cody Williams40/00/00/000000000-900
Isaiah Evans30/20/20/000010010-60-2
Total43/7715/3116/259404926239227117
Toronto Raptors / 94TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ja'Kobe Walter317/125/83/422420211-222224
RJ Barrett329/210/32/502223310-192011
Immanuel Quickley287/153/82/321323120-161914
Jakob Poeltl180/20/00/001103010-180-2
Scottie Barnes270/120/50/012331431-270-4
Allen Graves195/71/30/142643101-31120
Jaden Bradley41/10/04/401110000968
Jamal Shead202/80/40/010103211-1641
Jamison Battle131/61/51/101122000-442
Trayce Jackson-Davis61/10/01/101110010634
Collin Murray-Boyles191/30/11/243723021-738
Alijah Martin61/20/10/002211120523
Kyle Anderson100/10/00/002201011-301
Total35/9110/3814/2114203420231415694

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH123
LAL132
BRO109
IND136
NYK102
ORL111
MIN117
TOR94
OKC108
LAC101
PHI93
DET106
SAC112
MEM123

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