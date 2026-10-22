Giannis Antetokounmpo trop seul pour ses débuts avec le Heat

Giannis Antetokounmpo n’a pas raté sa première sortie avec Miami. Le Heat, en revanche, a manqué ce rendez-vous. C’est le résumé rapide, mais pas faux, de la rencontre face aux Wolves. La preuve en chiffres : le Grec a inscrit les 8 premiers points de son équipe et 14 dans le premier quart-temps.

Sauf que l’ancien joueur de Milwaukee a continué de briller sans que ses coéquipiers ne réussissent à le suivre, ni à réellement le soutenir.

« Je ne sais pas si c’est le trac ou l’excitation du premier match de la saison, mais on doit faire mieux », assure le double MVP. « On doit se faire confiance. Elle ne doit pas faiblir. »

Le Heat a subi l’attaque des Wolves, portée par Anthony Edwards et LaMelo Ball, tout en n’ayant aucune réponse offensive à apporter, faute de rythme et avec un déchet bien trop conséquent (18 ballons perdus, 24% de réussite à 3-points). Même avec un Giannis Antetokounmpo aussi efficace, difficile de rivaliser dans ces conditions.

« Je dois donner le ton »

« Notre effort doit être meilleur et ça commence avec moi. On doit faire plus, je dois faire plus. Là, ce n’était pas aussi bon qu’auparavant. Ils ont marqué 131 points chez nous. Je dois être plus fort, ça commence avec moi. Je dois donner le ton », indique le Grec, qui refuse de se dédouaner malgré sa performance individuelle.

« Ils ont deux joueurs qui peuvent marquer et vous battre avec leurs shoots. Il faut faire avec. Quand Edwards a marqué, on s’est découragé et tout est devenu plus facile pour lui. Il faut être plus physique avec eux. »

Dans la défaite, le champion NBA 2021 a compilé 35 points à 13/19 au shoot et 6 rebonds en seulement 29 minutes. Une prestation qui aurait pu constituer une première idéale sous ses nouvelles couleurs, mais qui laisse surtout un goût amer.

Car au-delà du résultat, c’est le visage collectif du Heat qui inquiète Giannis Antetokounmpo. Miami avait affiché de belles promesses en présaison, mais celles-ci ont rapidement volé en éclats face à l’intensité de Minnesota.

« On doit être meilleur. On doit davantage se faire confiance. C’est seulement un match. Néanmoins, l’attaque et la défense sont totalement différentes de ce qu’on a montré en présaison », insiste-t-il.

Un premier avertissement pour Miami, qui devra vite trouver la bonne formule autour de sa nouvelle superstar. Dès jeudi soir, face aux Pistons, le Heat aura l’occasion de montrer que cette première sortie n’était qu’un faux départ.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24.6 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31.4 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35.3 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 35.6 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36.7 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32.8 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30.4 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33.0 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32.9 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32.1 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35.2 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34.2 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28.9 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6 2026-27 MIA 1 29.8 68.4 0.0 64.3 1.0 5.0 6.0 1.0 5.0 1.0 3.0 0.0 35.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.