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Avec 52 points de Luka Doncic, les Lakers éteignent le Jazz

Publié le 26/10/2026 à 6:11 Twitter Facebook

NBA – Menés de 18 points en début de match, les Lakers s’en sont remis à Luka Doncic (52 points) et Austin Reaves (29 points) pour renverser le Jazz sur son parquet (132-123).

Luka Doncic avec les LakersFace à une équipe jeune, athlétique et hyperactive comme le Jazz, les Lakers prennent l’eau dans le premier quart-temps (47-29). Excepté le soliste Luka Doncic, par qui tout passe, personne ne met un pied devant l’autre en attaque et, comme la défense ne suit pas non plus, l’écart est important. Il faut dire que le duo Lauri MarkkanenAce Bailey, mis sur orbite par Keyonte George, fait des misères au rebond offensif, à 3-points et surtout dans la peinture.

Luka Doncic au repos, Austin Reaves se met en route autour des remplaçants et ce réveil a justement pour effet de réveiller Los Angeles au global, qui se met à provoquer des fautes et aligner les points aux lancers-francs. En face, l’adresse de Utah retombe quelque peu, au même titre que l’écart de la partie, et un nouveau match se dessine à l’aube de la seconde période, alors que Luka Doncic offre carrément l’avantage aux siens avec un « and-one » puis un 3-points, de grande classe (74-71).

Pour cette affiche à horaire européen, un duel finlando-slovène prend peu à peu forme entre Lauri Markkanen et Luka Doncic, qui se répondent coup pour coup, avec Keyonte George et Austin Reaves en arbitres. Jazz et Lakers ne réussissent pas à se séparer au tableau d’affichage, même si c’est la franchise californienne qui est aux commandes d’une courte tête (103-100).

Le mano-a-mano entre Utah et Los Angeles se poursuit, à mesure que le chronomètre défile. Au maximum, l’écart s’élève à une possession, que ce soit en faveur des Mormons ou des Californiens, et le « money time » s’annonce donc électrique. Le moment choisi par Austin Reaves et l’inévitable Luka Doncic, forcément, pour asséner les coups de poignard fatals avec plusieurs actions à 3-points d’affilée (132-123).

Après trois matchs, les Lakers restent donc parfaits au niveau du bilan (3-0), avec un tandem Luka Doncic – Austin Reaves qui se place déjà très haut dans la liste des meilleurs « backcourts » de la ligue. Le Jazz n’a quant à lui pas démérité, mais la différence de paniers à 3-points et de lancers-francs a fait oublier sa large domination au rebond et dans la peinture, d’autant que les pertes de balle ont grandement plombé la jeune bande de Salt Lake City quand elle avait le momentum de la partie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La première éruption de Luka Doncic. Premier joueur des Lakers depuis Elgin Baylor (1963) à aligner au moins 50 points et 10 passes décisives, le Slovène a été immense pour tirer son équipe d’un bien vilain piège dans l’Utah. On a vite compris que la soirée allait être belle pour lui, même s’il a d’abord pas mal forcé et empêché ses coéquipiers de se lancer. Revenu ensuite avec de meilleures intentions, « Luka Magic » a fait parler sa magie et disséqué la défense du Jazz, incapable de lui proposer un défenseur de qualité pour le contenir. Et cela a coûté cher dans le « money time ».

Utah peut s’en vouloir. Moins tueur que les Lakers dans les moments-clés, le Jazz a été mené par un très bon duo Keyonte George – Lauri Markkanen, mais il a fini par craquer devant les coups de canon de Luka Doncic puis Austin Reaves, en seconde période et dans les dernières minutes. Séduisant par séquences, surtout en premier quart-temps, le groupe de Will Hardy avance toutefois dans la bonne direction, même si sa naïveté ballon en main ou en défense n’a pas pardonné face à une équipe plutôt bien rodée collectivement comme Los Angeles. Et accessoirement portée par deux joueurs de grand talent, dont un générationnel.

Utah Jazz / 123TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Lauri Markkanen379/195/115/633612010-62823
Keyonte George337/132/68/10099104160-122430
Jaren Jackson Jr.337/141/45/602215040-112011
Airious Bailey298/111/20/0661241021-31729
Darryn Peterson304/130/40/021325311187
Jaxson Hayes194/50/01/223512100-4914
Brice Sensabaugh173/71/40/033612000-4710
Isaiah Collier122/60/22/312364010369
Svi Mykhailiuk131/40/20/012303000-1622
Josh Okogie91/20/00/011225120524
Josh Green30/00/00/000010000201
Total46/9410/3521/2719325129336172123
Los Angeles Lakers / 132TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Luka Doncic3817/308/1810/1117810424035254
Austin Reaves357/124/511/1301145132142927
Matisse Thybulle254/83/70/001111301121113
Ziaire Williams303/93/72/21121210011119
Walker Kessler281/20/00/016704011628
Collin Sexton205/111/52/2022120201138
Sandro Mamukelashvili202/41/24/603300001-399
Quentin Grimes201/20/11/201112000-833
Kevon Looney40/00/02/201102000-523
Jake LaRavia150/30/20/0134122011405
Total40/8120/4732/384263019249106132

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH123
LAL132
BRO109
IND136
NYK102
ORL111
MIN117
TOR94
OKC108
LAC101
PHI93
DET106
SAC112
MEM123

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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