Au bout de la nuit, Donovan Mitchell gagne son duel avec Anthony Edwards

Dans une rencontre marquée par 15 changements de leader et cinq égalités au cours des vingt dernières minutes, Cleveland a fini par avoir le dernier mot. Pourtant, les Cavaliers ont longtemps subi les assauts d’un Anthony Edwards incandescent.

L’arrière de Minnesota a inscrit 20 points en première mi-temps pour permettre aux Wolves de compter jusqu’à 15 longueurs d’avance. À ses côtés, LaMelo Ball a immédiatement imprimé son rythme, comme sur cette passe lobée depuis la ligne à 3-points pour Jonathan Kuminga.

En face, Cleveland a trouvé une étincelle inattendue avec Meleek Thomas. Pour ses débuts en NBA, le 34e choix de la dernière Draft a marqué en contre-attaque avant d’enchaîner deux tirs primés. Avec 10 points à 4/6 au tir à la pause, celui que l’on surnomme le «micro-ondes» était même le meilleur marqueur des Cavaliers !

Cleveland renverse la rencontre

Mené de dix points à la mi-temps, Cleveland a totalement inversé la dynamique dans le troisième quart-temps, remporté 36-26. Jusque-là maladroit, James Harden a retrouvé son agressivité et inscrit huit points au cœur d’un 12-0 qui a relancé les locaux.

Evan Mobley a également écarté le jeu en réussissant plusieurs tirs à 3-points, tandis que Peyton Watson a apporté sa défense et sa polyvalence. A l’issue de ce troisième acte, les deux équipes étaient de nouveau à égalité (86-86).

Le dernier quart-temps s’est alors transformé en duel entre Anthony Edwards et Donovan Mitchell. Le premier a multiplié les tirs difficiles, pendant que le second lui répondait possession après possession. À 10 secondes de la fin, un « floater » de James Harden a remis les deux équipes à égalité (113-113), avant que Peyton Watson ne contre Edwards pour envoyer la rencontre en prolongation.

Mitchell tranche en prolongation

Evan Mobley a ouvert la période supplémentaire avec son troisième tir à 3-points du match. Jaden McDaniels a ensuite quitté le terrain pour six fautes, non sans recevoir une faute technique pour sa frustration.

Donovan Mitchell a alors pris les commandes. Après un lay-up subtil au-dessus de son ancien coéquipier Rudy Gobert, il a répondu à l’égalisation d’Edwards par un fadeaway à cinq mètres, donnant définitivement l’avantage aux Cavaliers à 48 secondes du terme.

James Harden a ensuite converti deux lancers-francs, avant que LaMelo Ball ne manque les siens. Anthony Edwards a récupéré le rebond, mais son tir à 3-points grand ouvert n’a pas trouvé la cible. Peyton Watson a finalement sécurisé la victoire sur la ligne de réparation (127-125).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le sang-froid de Donovan Mitchell. Auteur de 26 points, l’arrière de Cleveland en a inscrit 12 dans le quatrième quart-temps et la prolongation. Face à un Anthony Edwards déchaîné, il a réussi les deux paniers les plus importants du match.

– 47 points insuffisants pour Anthony Edwards. A 19/33 au tir, mais seulement 5/15 derrière l’arc, « Ant-Man » a livré une prestation exceptionnelle. Son tir manqué dans les dernières secondes restera néanmoins comme l’occasion ratée de prolonger encore la rencontre.

– Des débuts remarqués pour Meleek Thomas. Le rookie a terminé avec 16 points, dont quatre tirs à 3-points en seulement 19 minutes. Sans complexe, il a apporté l’énergie et l’adresse dont Cleveland avait besoin pour rester dans le match. Autre jeune qui s’est distingué, le Français Joan Beringer avec 12 points à 6/6 aux tirs, 7 rebonds et 2 contres en 17 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.