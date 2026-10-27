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Au bout de la nuit, Donovan Mitchell gagne son duel avec Anthony Edwards

Publié le 27/10/2026 à 7:01 Twitter Facebook

NBA – Malgré les 47 points d’Anthony Edwards, Cleveland a infligé à Minnesota sa première défaite de la saison au terme d’une prolongation haletante (127-125).

donovan mitchellDans une rencontre marquée par 15 changements de leader et cinq égalités au cours des vingt dernières minutes, Cleveland a fini par avoir le dernier mot. Pourtant, les Cavaliers ont longtemps subi les assauts d’un Anthony Edwards incandescent.

L’arrière de Minnesota a inscrit 20 points en première mi-temps pour permettre aux Wolves de compter jusqu’à 15 longueurs d’avance. À ses côtés, LaMelo Ball a immédiatement imprimé son rythme, comme sur cette passe lobée depuis la ligne à 3-points pour Jonathan Kuminga.

En face, Cleveland a trouvé une étincelle inattendue avec Meleek Thomas. Pour ses débuts en NBA, le 34e choix de la dernière Draft a marqué en contre-attaque avant d’enchaîner deux tirs primés. Avec 10 points à 4/6 au tir à la pause, celui que l’on surnomme le «micro-ondes» était même le meilleur marqueur des Cavaliers !

Cleveland renverse la rencontre

Mené de dix points à la mi-temps, Cleveland a totalement inversé la dynamique dans le troisième quart-temps, remporté 36-26. Jusque-là maladroit, James Harden a retrouvé son agressivité et inscrit huit points au cœur d’un 12-0 qui a relancé les locaux.

Evan Mobley a également écarté le jeu en réussissant plusieurs tirs à 3-points, tandis que Peyton Watson a apporté sa défense et sa polyvalence. A l’issue de ce troisième acte, les deux équipes étaient de nouveau à égalité (86-86).

Le dernier quart-temps s’est alors transformé en duel entre Anthony Edwards et Donovan Mitchell. Le premier a multiplié les tirs difficiles, pendant que le second lui répondait possession après possession. À 10 secondes de la fin, un « floater » de James Harden a remis les deux équipes à égalité (113-113), avant que Peyton Watson ne contre Edwards pour envoyer la rencontre en prolongation.

Mitchell tranche en prolongation

Evan Mobley a ouvert la période supplémentaire avec son troisième tir à 3-points du match. Jaden McDaniels a ensuite quitté le terrain pour six fautes, non sans recevoir une faute technique pour sa frustration.

Donovan Mitchell a alors pris les commandes. Après un lay-up subtil au-dessus de son ancien coéquipier Rudy Gobert, il a répondu à l’égalisation d’Edwards par un fadeaway à cinq mètres, donnant définitivement l’avantage aux Cavaliers à 48 secondes du terme.

James Harden a ensuite converti deux lancers-francs, avant que LaMelo Ball ne manque les siens. Anthony Edwards a récupéré le rebond, mais son tir à 3-points grand ouvert n’a pas trouvé la cible. Peyton Watson a finalement sécurisé la victoire sur la ligne de réparation (127-125).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le sang-froid de Donovan Mitchell. Auteur de 26 points, l’arrière de Cleveland en a inscrit 12 dans le quatrième quart-temps et la prolongation. Face à un Anthony Edwards déchaîné, il a réussi les deux paniers les plus importants du match.

47 points insuffisants pour Anthony Edwards. A 19/33 au tir, mais seulement 5/15 derrière l’arc, « Ant-Man » a livré une prestation exceptionnelle. Son tir manqué dans les dernières secondes restera néanmoins comme l’occasion ratée de prolonger encore la rencontre.

Des débuts remarqués pour Meleek Thomas. Le rookie a terminé avec 16 points, dont quatre tirs à 3-points en seulement 19 minutes. Sans complexe, il a apporté l’énergie et l’adresse dont Cleveland avait besoin pour rester dans le match. Autre jeune qui s’est distingué, le Français Joan Beringer avec 12 points à 6/6 aux tirs, 7 rebonds et 2 contres en 17 minutes.

Cleveland Cavaliers / 127TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Donovan Mitchell3810/215/91/114572221-42628
James Harden398/184/102/21349522002225
Evan Mobley385/113/42/744833011-11515
Peyton Watson375/130/55/617811324-71520
Jarrett Allen273/70/04/427922102-11020
Meleek Thomas196/104/50/01120212011613
Jaylon Tyson205/90/41/222454010151114
Sam Merrill303/81/62/21341420013911
Mario Hezonja141/51/20/003310000-633
Total46/10218/4517/24133447292311108127
Minnesota Timberwolves / 125TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Anthony Edwards4119/335/154/613443142114738
Jaden McDaniels386/92/30/00663600061420
LaMelo Ball305/101/50/200064170-10114
Jonathan Kuminga354/100/42/327911101101015
Rudy Gobert350/80/25/871219210212514
Terrence Shannon Jr.234/113/63/313453110-131416
Joan Beringer176/60/00/034701002-31221
Ayo Dosunmu234/101/20/010102131-393
Trey Lyles131/11/10/001110000-935
Nah'Shon Hyland40/10/10/001120000-102
Total49/9913/3914/2215375224215177125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA110
WAS103
CLE127
MIN125
BOS134
CHI99
MIA109
DAL113
MIL110
IND102
OKC125
PHO114
HOU120
ATL110
UTH105
MEM110
DEN114
GSW134

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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