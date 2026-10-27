Les Rockets font craquer les Hawks en dernier quart-temps

Deux jours après la première manche, à Atlanta, les deux équipes se retrouvaient pour la revanche, désormais à Houston. Les Rockets ont mieux abordé les premières minutes, portés par leur présence au rebond offensif. Mais la réponse des Hawks sera rapide et ce sont eux qui finissent devant le premier quart-temps (32-35).

Même dynamique pour le deuxième quart-temps, avec des Texans qui font mal en contre-attaque. Sauf que la fin de la première période est débridée, avec des tirs primés qui tombent de partout et les joueurs de Quin Snyder en profitent pour rejoindre les vestiaires avec encore trois points d’avance (63-66).

Alperen Sengun et Kevin Durant montent d’un cran après la pause et les Hawks sont maladroits. Un premier écart se fait (91-85) avant le dernier acte. Les douze dernières minutes vont totalement tourner en faveur des Rockets, avec le Turc qui fait des dégâts à l’intérieur et une équipe d’Atlanta qui n’arrive plus à suivre le rythme. Avec un 14-0, Houston fait la différence et confirme son succès de samedi (120-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match plaisant et équilibré, jusqu’à la rupture. Les deux formations ont été proches pendant trois quart-temps, offrant du rythme et de belles actions aux spectateurs. Puis, dans le dernier acte, ce 14-0 des Rockets va être fatal aux Hawks et faire totalement pencher la balance du côté texan.

– La seconde période d’Atlanta. Jalen Johnson et sa bande n’ont pas eu le souffle pour maintenir le rythme après la pause. L’adresse extérieure a chuté (3/16 à 3-pts) et même des tirs près du cercle ont refusé de rentrer. Les Hawks ont parfaitement encaissé les coups en première mi-temps, ils ont même frappé plus fort en retour. Ce ne fut plus le cas après la pause.

– Houston est toujours parfait. Avec cette quatrième victoire en quatre matches, Kevin Durant et compagnie continuent d’être invincibles en ce début de saison. Ils partagent ce bilan parfait de 4-0 avec Oklahoma City et Memphis.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.