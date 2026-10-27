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Les Rockets font craquer les Hawks en dernier quart-temps

Publié le 27/10/2026 à 7:05 Twitter Facebook

NBA – Houston a confirmé son succès de samedi dernier face à Atlanta, cette fois à domicile (120-110). Tout s’est joué à la fin pour les Texans.

Deux jours après la première manche, à Atlanta, les deux équipes se retrouvaient pour la revanche, désormais à Houston. Les Rockets ont mieux abordé les premières minutes, portés par leur présence au rebond offensif. Mais la réponse des Hawks sera rapide et ce sont eux qui finissent devant le premier quart-temps (32-35).

Même dynamique pour le deuxième quart-temps, avec des Texans qui font mal en contre-attaque. Sauf que la fin de la première période est débridée, avec des tirs primés qui tombent de partout et les joueurs de Quin Snyder en profitent pour rejoindre les vestiaires avec encore trois points d’avance (63-66).

Alperen Sengun et Kevin Durant montent d’un cran après la pause et les Hawks sont maladroits. Un premier écart se fait (91-85) avant le dernier acte. Les douze dernières minutes vont totalement tourner en faveur des Rockets, avec le Turc qui fait des dégâts à l’intérieur et une équipe d’Atlanta qui n’arrive plus à suivre le rythme. Avec un 14-0, Houston fait la différence et confirme son succès de samedi (120-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match plaisant et équilibré, jusqu’à la rupture. Les deux formations ont été proches pendant trois quart-temps, offrant du rythme et de belles actions aux spectateurs. Puis, dans le dernier acte, ce 14-0 des Rockets va être fatal aux Hawks et faire totalement pencher la balance du côté texan.

– La seconde période d’Atlanta. Jalen Johnson et sa bande n’ont pas eu le souffle pour maintenir le rythme après la pause. L’adresse extérieure a chuté (3/16 à 3-pts) et même des tirs près du cercle ont refusé de rentrer. Les Hawks ont parfaitement encaissé les coups en première mi-temps, ils ont même frappé plus fort en retour. Ce ne fut plus le cas après la pause.

– Houston est toujours parfait. Avec cette quatrième victoire en quatre matches, Kevin Durant et compagnie continuent d’être invincibles en ce début de saison. Ils partagent ce bilan parfait de 4-0 avec Oklahoma City et Memphis.

Houston Rockets / 120TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Alperen Sengun3711/151/16/854994661292942
Kevin Durant296/131/49/100993414492227
Jabari Smith Jr.386/132/62/30121252111121626
Amen Thompson276/80/03/432521050-31514
Fred VanVleet282/70/31/1134520201557
Tari Eason324/81/34/517822013111320
Reed Sheppard245/122/71/10004221021311
Bogdan Bogdanovic122/31/20/002212100158
Clint Capela41/10/00/011201000-524
Jae'Sean Tate10/00/00/010101010-700
Isaiah Crawford10/10/10/000001000-70-1
Bruce Thornton10/00/00/000000000-700
Total43/818/2726/32124052312211219120
Atlanta Hawks / 110TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jalen Johnson355/141/510/1218945242-92123
CJ McCollum298/164/70/001132310-52018
Nickeil Alexander-Walker285/132/70/211234130-12125
Onyeka Okongwu285/101/40/05491221101118
Dyson Daniels282/80/10/000041100-143
Aaron Wiggins265/122/60/004433100-121213
Luguentz Dort204/110/53/320213000-17117
Jock Landale173/80/22/342643001-17813
Kingston Flemings183/40/10/101132040-564
Corey Kispert12/21/10/000000000755
Dorian Finney-Smith10/00/00/000000000700
Asa Newell10/00/00/001100000701
Zuby Ejiofor10/00/00/000000000700
Total42/9811/3915/21132235262510134110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA110
WAS103
CLE127
MIN125
BOS134
CHI99
MIA109
DAL113
MIL110
IND102
OKC125
PHO114
HOU120
ATL110
UTH105
MEM110
DEN114
GSW134

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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