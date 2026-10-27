Les Bucks débloquent leur compteur de victoires face aux Pacers

Les Bucks sortent du groupe des équipes de l’Est toujours bredouilles. À domicile cette nuit, les hommes de Taylor Jenkins ont décroché la première victoire de leur saison en repoussant des Pacers diminués à l’issue d’une rencontre très disputée (110-102).

Meilleur marqueur de la partie, Tyler Herro a fini en double-double (23 points, 10 rebonds et 7 passes), tout comme un Kel’el Ware plus productif (16 points et 14 rebonds) en sortie de banc que l’ancien pivot d’Indiana Myles Turner. En face, Tyrese Haliburton s’est illustré (22 points, 9 passes et 6 rebonds), tout comme Pascal Siakam (20 points et 13 rebonds).

Mais les Pacers, qui sortaient d’un déplacement à Brooklyn la veille, ont visiblement manqué de jus. Et de ressources car Ivica Zubac, touché à la cheville face aux Nets, T.J. McConnell, Andrew Nembhard et Ben Sheppard étaient tous absents.

Les Bucks gèrent bien leur « money time »

Les visiteurs étaient pourtant parvenus à boucler la première période avec une dizaine de points d’avance (50-61). La seconde mi-temps a été moins heureuse pour les joueurs de Rick Carlisle, plus à la peine pour générer du jeu en transition.

Zubac absent, les Pacers ont également eu du mal à sécuriser le rebond. Avec un Ware très inspiré en la matière, et qui a par ailleurs profité des bons ballons de Kasparas Jakucionis, les Bucks ont remporté cette bataille (61-48), ce qui a nourri leur retour au score. Et même un « run » favorable à 15-6 à l’entame du dernier quart-temps pour repasser devant (101-92) à cinq minutes du terme.

Mais alors que Indiana s’est remis dans le bon sens avec Siakam, Myles Turner, auteur d’un panier primé au bon moment, a multiplié les gestes défensifs importants (contre sur Jarace Walker en transition, puis sur Siakam…) pour sécuriser une courte avance. Le même Turner a trouvé Jakucionis ouvert à 3-points, tandis que Kyle Kuzma a enfoncé le clou de la même distance (108-100) à deux minutes du final.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Bucks évitent le 0-4. Les Bucks ont évité d’enchaîner une quatrième défaite consécutive pour entamer une saison régulière, ce qui aurait été une première depuis 1976-77. Cette année-là, les Bucks avaient démarré par cinq revers de rang avant de finir avec un bilan à 30 victoires et 52 défaites. Pas certain que la formation actuelle fasse beaucoup mieux cette saison…

– Tyrese Haliburton poursuit son solide début de saison. Le meneur a terminé avec la meilleure évaluation de sa formation avec une production propre à l’instar de son entame de saison. Après quatre matchs, celui qui sort d’une saison blanche affiche 22 points (51.6% dont 37% de loin) et 9.5 passes de moyenne (2e passeur de la ligue) pour 2.3 pertes de balle.

– Petite ambiance au Fiserv Forum. Les tribunes de la salle des Bucks étaient remplies à moins d’un tiers, le match se déroulant alors que les Milwaukee Brewers disputaient le troisième match des World Series à Tampa Bay. Un encart affichant le score, situé dans le coin supérieur droit de l’écran géant au-dessus du milieu du terrain, permettait aux spectateurs de suivre la rencontre de baseball (MLB).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.