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Les Bucks débloquent leur compteur de victoires face aux Pacers

Publié le 27/10/2026 à 7:18 Twitter Facebook

NBA – Avec son double-double, Tyler Herro (23 points et 10 rebonds) a montré la voie dans le premier succès de la saison des Bucks (110-102) face aux Pacers.

Milwaukee Bucks

Les Bucks sortent du groupe des équipes de l’Est toujours bredouilles. À domicile cette nuit, les hommes de Taylor Jenkins ont décroché la première victoire de leur saison en repoussant des Pacers diminués à l’issue d’une rencontre très disputée (110-102).

Meilleur marqueur de la partie, Tyler Herro a fini en double-double (23 points, 10 rebonds et 7 passes), tout comme un Kel’el Ware plus productif (16 points et 14 rebonds) en sortie de banc que l’ancien pivot d’Indiana Myles Turner. En face, Tyrese Haliburton s’est illustré (22 points, 9 passes et 6 rebonds), tout comme Pascal Siakam (20 points et 13 rebonds).

Mais les Pacers, qui sortaient d’un déplacement à Brooklyn la veille, ont visiblement manqué de jus. Et de ressources car Ivica Zubac, touché à la cheville face aux Nets, T.J. McConnell, Andrew Nembhard et Ben Sheppard étaient tous absents.

Les Bucks gèrent bien leur « money time »

Les visiteurs étaient pourtant parvenus à boucler la première période avec une dizaine de points d’avance (50-61). La seconde mi-temps a été moins heureuse pour les joueurs de Rick Carlisle, plus à la peine pour générer du jeu en transition.

Zubac absent, les Pacers ont également eu du mal à sécuriser le rebond. Avec un Ware très inspiré en la matière, et qui a par ailleurs profité des bons ballons de Kasparas Jakucionis, les Bucks ont remporté cette bataille (61-48), ce qui a nourri leur retour au score. Et même un « run » favorable à 15-6 à l’entame du dernier quart-temps pour repasser devant (101-92) à cinq minutes du terme.

Mais alors que Indiana s’est remis dans le bon sens avec Siakam, Myles Turner, auteur d’un panier primé au bon moment, a multiplié les gestes défensifs importants (contre sur Jarace Walker en transition, puis sur Siakam…) pour sécuriser une courte avance. Le même Turner a trouvé Jakucionis ouvert à 3-points, tandis que Kyle Kuzma a enfoncé le clou de la même distance (108-100) à deux minutes du final.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Bucks évitent le 0-4. Les Bucks ont évité d’enchaîner une quatrième défaite consécutive pour entamer une saison régulière, ce qui aurait été une première depuis 1976-77. Cette année-là, les Bucks avaient démarré par cinq revers de rang avant de finir avec un bilan à 30 victoires et 52 défaites. Pas certain que la formation actuelle fasse beaucoup mieux cette saison…

Tyrese Haliburton poursuit son solide début de saison. Le meneur a terminé avec la meilleure évaluation de sa formation avec une production propre à l’instar de son entame de saison. Après quatre matchs, celui qui sort d’une saison blanche affiche 22 points (51.6% dont 37% de loin) et 9.5 passes de moyenne (2e passeur de la ligue) pour 2.3 pertes de balle.

Petite ambiance au Fiserv Forum. Les tribunes de la salle des Bucks étaient remplies à moins d’un tiers, le match se déroulant alors que les Milwaukee Brewers disputaient le troisième match des World Series à Tampa Bay. Un encart affichant le score, situé dans le coin supérieur droit de l’écran géant au-dessus du milieu du terrain, permettait aux spectateurs de suivre la rencontre de baseball (MLB).

Milwaukee Bucks / 110TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Tyler Herro327/143/66/1019107312112329
Ryan Rollins317/143/72/411244010101915
Kyle Kuzma296/104/61/10773302001721
Jaime Jaquez Jr.244/130/40/024600100-186
Myles Turner282/70/32/23694213414616
Kel'el Ware197/130/42/2591403100-51625
Kasparas Jakučionis212/41/32/213453020-1712
Nate Ament133/81/20/0123010001275
Brayden Burries162/50/20/011211110644
A.J. Green201/61/60/013432100536
Ousmane Dieng20/10/10/000000000-10-1
Total41/9513/4415/2116456127226115110
Indiana Pacers / 102TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Tyrese Haliburton348/174/102/306691111-62228
Pascal Siakam368/171/43/4491361040-92025
Aaron Nesmith205/113/70/0000121111139
Kelly Oubre Jr.233/71/32/521313012-1197
Jay Huff223/80/30/015613020-866
Obi Toppin236/132/70/015621001-11416
Jarace Walker283/122/72/444822212-21012
Quenton Jackson271/30/12/211244010-547
Larry Nance Jr.181/60/50/003311111-222
Jalen Slawson31/10/00/010101010322
Total39/9513/4711/1814344827195138102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA110
WAS103
CLE127
MIN125
BOS134
CHI99
MIA109
DAL113
MIL110
IND102
OKC125
PHO114
HOU120
ATL110
UTH105
MEM110
DEN114
GSW134

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Journaliste Samuel Hauraix
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