Les plus gros contrats de l’été en NBA

Les contraintes de la nouvelle convention collective n’ont pas empêché les franchises NBA de sortir le chéquier, et les derniers en date sont les Pistons qui ont déboursé 355 millions de dollars pour conserver Jalen Duren et Ausar Thompson ! Au cours de l’intersaison 2026, six joueurs ont signé un contrat ou une prolongation d’au moins 150 millions de dollars ! Dont deux à Detroit.

Avec 273 millions de dollars sur quatre ans, Donovan Mitchell a décroché le plus gros accord de l’été. Une prolongation qui confirme la volonté de Cleveland de bâtir durablement autour de son arrière All-Star, malgré l’échec du retour de LeBron James dans l’Ohio.

Juste derrière, Victor Wembanyama a paraphé une prolongation de cinq ans et 252 millions de dollars avec les Spurs. Le Français aurait pu viser environ 303 millions grâce à la « Rose Rule », mais il a renoncé à cette possibilité afin d’offrir davantage de souplesse financière à San Antonio.

Wembanyama devra patienter jusqu’en 2027

Cette somme ne sera toutefois pas versée immédiatement. Victor Wembanyama reste sous son contrat rookie pendant la saison 2026/27, pour un salaire d’environ 16.9 millions de dollars. Sa prolongation n’entrera en vigueur qu’en 2027/28. Ce fonctionnement vaut également pour plusieurs joueurs de la Draft 2023 prolongés pendant l’intersaison. Les montants annoncés correspondent à leur prochain contrat, et non à leur salaire pour la campagne qui débute.

À Houston, Amen Thompson a obtenu 208 millions de dollars sur cinq ans. Devenu l’un des défenseurs les plus influents de la ligue, le frère d’Ausar est le seul joueur de sa cuvée, derrière Victor Wembanyama, à avoir franchi la barre des 200 millions de dollars.

Son jumeau Ausar Thompson a signé de son côté pour 155 millions sur cinq ans avec Detroit. Entre les deux frères s’intercale Keyonte George, prolongé par Utah pour 157.5 millions sur cinq saisons.

Jalen Duren obtient finalement ses 200 millions

La négociation la plus tendue de l’été concernait toutefois Jalen Duren. Le pivot et les Pistons sont restés éloignés, voire fâchés, pendant plusieurs semaines, puisque Detroit avait d’abord proposé 190 millions de dollars sur cinq ans.

La franchise a ensuite relevé son offre à 200 millions entièrement garantis. Après avoir envisagé d’accepter sa « qualifying offer » de 9.6 millions afin de devenir free agent non protégé en 2027, Jalen Duren a finalement obtenu le contrat qu’il réclamait.

Detroit a donc engagé 355 millions de dollars sur la durée pour conserver son tandem intérieur Duren–Thompson. Un investissement massif pour deux joueurs considérés comme des éléments essentiels autour de Cade Cunningham.

Walker Kessler a également dépassé les 100 millions de dollars avec un contrat de 130 millions sur quatre ans. Transféré aux Lakers, le pivot doit devenir le protecteur de cercle qui manquait à Los Angeles depuis le départ d’Anthony Davis.

Stephen Curry toujours le plus payé

Les vétérans ont eux aussi signé quelques accords bien juteux. À 38 ans, Stephen Curry a prolongé son aventure avec Golden State pour 116 millions de dollars sur deux saisons. Le meneur aurait pu toucher près de 137 millions, mais il a accepté une somme moins importante pour préserver une partie de la flexibilité financière des Warriors. Cette saison encore, Curry sera le joueur le mieux payé de la NBA !

De retour à Toronto, Kawhi Leonard s’est engagé pour 115 millions de dollars sur deux ans, avec une option pour la seconde saison. Un pari considérable de la part des Raptors compte tenu de l’historique médical de l’ailier, mais aussi une façon de replacer immédiatement la franchise canadienne parmi les candidats de la Conférence Est.

À Cleveland, James Harden a quant à lui prolongé pour 97 millions de dollars sur trois ans. En acceptant une structure contractuelle plus favorable à la franchise, le vétéran a aidé les Cavaliers à rester sous les deux « aprons » tout en conservant leur noyau. Enfin, Peyton Watson a signé pour 88 millions de dollars sur quatre ans après son arrivée en provenance de Denver. Cette somme récompense sa progression, mais aussi le potentiel que Cleveland voit encore chez cet ailier de 24 ans.

Le contrat presque symbolique de LeBron James

Le contrat le plus marquant de l’été n’est pourtant pas l’un des plus élevés. Pour rejoindre Philadelphie, LeBron James a accepté seulement 8 millions de dollars sur deux ans, dont une «player option» pour 2027/28.

Le meilleur marqueur de l’histoire touchera environ 3.9 millions cette saison, soit une baisse de salaire proche de 49 millions par rapport à ce qu’il aurait pu percevoir. Une concession historique destinée à rejoindre Joel Embiid, Jaylen Brown et Tyrese Maxey dans la course au titre. Mais qu’on ne s’inquiète pas pour LeBron, ses revenus publicitaires explosent.

Les principaux contrats signés durant l’intersaison 2026