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LeBron James bien mieux payé par Polymarket que par les Sixers

Publié le 17/09/2026 à 7:44 Twitter Facebook

NBA – LeBron James toucherait 15 millions de dollars par an pour promouvoir la plateforme de marchés prédictifs. Une somme près de quatre fois supérieure à son salaire annuel aux Sixers.

lebron jamesÀ ce stade de sa carrière, les revenus NBA de LeBron James ne sont plus sa principale source de rémunération, et selon Front Office Sports, son nouveau partenariat avec Polymarket lui rapporterait 15 millions de dollars par an.

La durée de l’accord n’est pas connue, mais on évoque une collaboration appelée à se prolonger et comprenant plusieurs obligations, notamment des publications sur les réseaux sociaux et la production de différents contenus.

LeBron James n’aurait toutefois pris aucune participation financière dans Polymarket. Il interviendrait uniquement comme ambassadeur de la plateforme, avec une communication principalement consacrée au football américain et non au basket. Conflit d’intérêt oblige…

Près de quatre fois son salaire à Philadelphie

En juillet, LeBron James avait accepté un contrat de 8 millions de dollars sur deux ans avec les Sixers. Il doit ainsi percevoir un peu moins de 4 millions de dollars pour la saison 2026/27.

Son accord avec Polymarket lui rapportera donc près de quatre fois plus que son salaire annuel à Philadelphie. À lui seul, ce partenariat représentera également davantage que les deux années de son nouveau contrat NBA !

Polymarket appartient à un secteur en pleine croissance aux États-Unis. Les marchés prédictifs permettent aux utilisateurs de miser sur l’issue d’événements sportifs, politiques ou culturels, même si les entreprises concernées refusent généralement de présenter leur activité comme celle de paris traditionnels.

Les marchés prédictifs à l’assaut du sport américain

La concurrence est intense. Kalshi a notamment fait appel à l’ancien joueur NFL Marshawn Lynch et compte plusieurs sportifs parmi ses investisseurs, dont Giannis Antetokounmpo. D’autres plateformes tentent également de gagner en visibilité à travers des campagnes publicitaires très agressives.

Polymarket et Kalshi sont déjà partenaires officiels de la NHL. Polymarket possède aussi un accord exclusif avec la MLB, tandis que Kalshi est un marché prédictif autorisé dans le cadre du programme de la ligue de baseball.

La NBA n’a pas encore officialisé d’accord avec ces plateformes, mais des discussions seraient bien avancées. La NFL demeure, pour sa part, beaucoup plus réticente.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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