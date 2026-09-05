LeBron James s’associe à Polymarket, qui permet de parier sur… LeBron James

À 41 ans, LeBron James continue d’étendre son empire commercial. Pour sa 24e et peut-être dernière saison NBA, désormais sous le maillot des Sixers, le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue vient de s’associer à Polymarket, l’une des principales plateformes de marchés prédictifs.

Les deux parties ont dévoilé leur rapprochement ce samedi à travers une courte vidéo, sans encore communiquer les détails financiers de l’accord ni le rôle exact qu’occupera LeBron James auprès de la société.

Une association qui attire forcément l’attention puisque Polymarket permet à ses utilisateurs d’acheter et de vendre des contrats basés sur l’issue d’événements politiques, économiques mais aussi sportifs. Et LeBron James lui-même fait régulièrement l’objet de ces marchés.

46 millions de dollars échangés sur sa prochaine équipe

Cet été, alors que le « King » réfléchissait (pendant de très longues semaines…) à la suite de sa carrière, Polymarket proposait ainsi de miser sur sa prochaine équipe. Plus de 46 millions de dollars ont finalement été échangés sur ce sujet avant que LeBron James ne choisisse Philadelphie !

La plateforme propose également de placer de l’argent sur sa date de retraite ou encore sur la possibilité de le revoir évoluer avec son fils Bronny.

De quoi forcément poser la question du conflit d’intérêts, même si ce type de rapprochement est désormais autorisé par la convention collective. Depuis 2023, les joueurs peuvent en effet promouvoir une société de paris ou de prédictions, à condition qu’il s’agisse d’une promotion générale ou de paris hors NBA. En revanche, un joueur ne peut pas faire directement la publicité de paris ou de marchés concernant la NBA, la WNBA ou la G-League.

Après Giannis Antetokounmpo, LeBron James

Le sujet est d’autant plus intéressant que Giannis Antetokounmpo avait déjà créé le débat en devenant actionnaire de Kalshi, le principal concurrent de Polymarket. Adam Silver avait ensuite relativisé la situation, rappelant que le « Greek Freak » ne détenait qu’une participation très limitée.

Le timing du rapprochement avec LeBron James est également savoureux puisque la NBA serait elle-même toute proche de conclure des accords avec Polymarket et Kalshi. Après plusieurs mois de négociations, la ligue aurait en effet transmis ces derniers jours ses propositions contractuelles aux différents acteurs du secteur.

Quelques semaines après avoir généré des dizaines de millions de dollars de transactions sur Polymarket, LeBron James passe donc de sujet de prédiction à partenaire de la plateforme…